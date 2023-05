Muốn có căn hộ nhỏ phải bỏ rào cản từ căn hộ lớn?

Theo một doanh nghiệp, biết xây căn hộ diện tích lớn sẽ khó bán nhưng không xây không được. Lý do, theo những quy định tại “Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam nhà ở cao tầng” do bộ Xây dựng ban hành năm 2004 thì một dự án chung cư để được cấp giấy phép phải có ba loại căn hộ: loại A có diện tích từ 50 – 70m², loại B từ 75 – 90m², loại C từ 95 – 120m². Cũng theo văn bản này thì tất cả dự án nhà chung cư khi được duyệt đều có phần quy mô dân số, tính theo tỷ lệ mỗi căn hộ có 4 người.



Tại hội thảo “Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản” do hiệp hội Bất động sản Tp.HCM tổ chức cuối năm 2012, ông Nguyễn Cảnh Hà, giám đốc công ty địa ốc An Thiên Lý, nói rằng với quan điểm bình quân 4 người/căn hộ thì muốn xây dựng một căn hộ 30m2, chắc chắn phải xây kèm một căn 120m². Ông Hà kiến nghị, Chính phủ, bộ Xây dựng phải tính toán lại quy mô dân số căn hộ thì doanh nghiệp mới làm được căn hộ diện tích nhỏ, bán được cho người nghèo. Còn theo ông Lê Hữu Nghĩa, công ty địa ốc Lê Thành phân tích từ con số 500m² sàn căn hộ, đối với người làm nhà cho đối tượng thu nhập cao, nếu tính trung bình sẽ có 100m²/căn, được 5 căn hộ. Theo tiêu chuẩn thiết kế nhà xe, cứ 5 căn có một chiếc ôtô, một căn 2 xe máy và một xe đạp. Như vậy với ngần ấy căn hộ sẽ có 1 ôtô, 10 xe máy và 5 xe đạp thì tổng diện tích nhà xe tương đương 50m² sàn. Còn làm nhà cho người thu nhập thấp, mỗi căn hộ 50m2, tức là 10 căn hộ, nhưng cũng theo quy chuẩn thì ngần này căn hộ phải bố trí chỗ cho 2 ôtô, 20 xe máy và 10 xe đạp, tức là diện tích nhà xe gấp đôi, lên 100m². Như vậy nhà xe của người thu nhập thấp gấp đôi nhà xe của người có thu nhập cao. Điều đó dẫn đến việc chi phí xây dựng nhà thu nhập thấp sẽ cao hơn thu nhập cao!

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, là người đã miệt mài kiến nghị Chính phủ, bộ Xây dựng gỡ bỏ bớt những quy định rườm rà bủa vây doanh nghiệp bất động sản. Ông Châu tính toán, một dự án nhà ở nếu làm từ đầu đến cuối ít nhất phải chịu sự điều chỉnh của bốn bộ luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Xây dựng.

Một luật sư thống kê: chỉ tính riêng bộ luật đất đai năm 2003 thì đã có tới 73 văn bản pháp luật liên quan của cấp Trung ương, đó là chưa tính tới các văn bản, quyết định của địa phương. Luật Nhà ở năm 2005, tính đến nay cũng đã có ngót nghét 49 văn bản hướng dẫn, còn cộng luôn những văn bản ra đời trước luật này vẫn còn có hiệu lực thì có tổng cộng 68 văn bản. Luật Kinh doanh bất động sản 2006 cũng có tới 13 văn bản từ cấp bộ trở lên liên quan đến luật này.

Luật Xây dựng 2003 có đến 51 văn bản cấp Trung ương hướng dẫn thi hành.