Cùng với TP.HCM, Hà Nội là đô thị đang có mặt bằng giá bất động sản cao nhất cả nước. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cầu, cụ thể là mật độ dân cư cao đã kéo theo nhu cầu mua ở, đầu tư rất lớn và đẩy giá nhà đất ngày một tăng. Vậy hiện nay, để sở hữu bất động sản tại Hà Nội, người dân cần tích lũy bao lâu? Batdongsan.com.vn sẽ cung cấp dữ liệu, phân tích xem một người có mức thu nhập trung bình cần bao nhiêu năm để mua được chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố và biệt thự tại Hà Nội?

Mua Nhà Hà Nội Có Khó Không?

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thu nhập trung bình của người dân Hà Nội hiện nay theo ước tính của Batdongsan.com.vn là khoảng 135 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập trung bình này, nếu tính toán theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn về giá nhà một số loại hình tại Hà Nội thì số năm người dân cần tích lũy mua nhà như sau:

Loại hình Giá nhà Hà Nội Số năm Nhà mặt phố 22,8 tỷ đồng 169 Biệt thự 17,8 tỷ đồng 132 Nhà riêng 6,3 tỷ đồng 47 Chung cư 3,1 tỷ đồng 23

Như vậy, muốn mua nhà mặt phố Hà Nội người dân cần "cày cuốc" 169 năm khi giá nhà mặt phố trung bình tại Hà Nội hiện nay là 22,8 tỷ/căn; mua biệt thự cần 132 năm khi giá trung bình đang ở mức 17,8 tỷ/căn; mua nhà riêng cần 47 năm khi giá trung bình loại hình này khoảng 6,3 tỷ đồng/căn. Chung cư là loại hình có mức giá mềm nhất hiện nay, trung bình khoảng 3,1 tỷ đồng/căn nên người dân sẽ cần 23 năm tích lũy để mua.

Dữ liệu cụ thể như trên sẽ phản ánh chính xác hơn về giá nhà và khả năng mua nhà, vì nhu cầu mỗi người mua với loại hình là khác nhau. Dù số năm tích lũy mua chung cư Hà Nội là 23 năm, thấp hơn nhiều so với các loại hình khác nhưng theo ông Quốc Anh, đây vẫn là con số rất lớn, cho thấy giá nhà tại Hà Nội đang cao hơn nhiều so với thu nhập và mong muốn của người dân.

Giá nhà tại Hà Nội cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình của người dân. Ảnh minh họa

Theo khảo sát của trang Numbeo.com thì cả TP.HCM và Hà Nội đang có tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, lần lượt đứng thứ 12 và 44 trên bảng xếp hạng. Điều này là dễ hiểu khi đây là hai đô thị lớn nhất cả nước, với mật độ cư dân đông đúc, nhu cầu về bất động sản rất lớn.

Tuy nhiên việc lấy dữ liệu ở hai đô thị lớn để tính toán giá nhà trung bình tại Việt Nam so với thế giới sẽ dẫn đến sai số lớn. Các chuyên gia cũng cho rằng, giá nhà ở Việt Nam thực chất không cao, ngoại trừ các đô thị lớn thì tỷ lệ sở hữu nhà ở tại Việt Nam rất cao. Cụ thể, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% hộ gia đình sở hữu nhà riêng, 11,4% hộ dân cư đi thuê mượn của nhà nước, cá nhân hoặc tư nhân, 0,3% hộ dân cư ở nhà tập thể.

Với Hà Nội, một trong hai đô thị lớn nhất cả nước, tỷ lệ sở hữu nhà ở của người dân đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều so với mức trung bình nói trên. Tuy nhiên, trên thực tế mỗi năm vẫn có hàng nghìn người sở hữu ngôi nhà lần đầu, hàng nghìn người mua bất động sản thứ hai, thứ ba, nguồn cung sơ cấp không đủ đáp ứng nhu cầu… Nghĩa là, thu nhập thực tế của người dân có thể cao hơn mức thống kê, tính toán, và có nhiều phân khúc bất động sản để lựa chọn, phù hợp với thu nhập của các thành phần xã hội. Ngoại trừ nhà mặt phố và biệt thự, người dân với thu nhập tầm trung trở lên vẫn có thể mua được các loại hình nhà ở khác. Trong đó chung cư đang là xu hướng lựa chọn của nhiều người trẻ khi có nhiều gói ưu đãi về tài chính, tiến độ thanh toán. Đây cũng sẽ là loại hình được đẩy mạnh về nguồn cung, với sự đa dạng hơn về phân khúc giá để đáp ứng tốt hơn so với nhu cầu và tài chính của người có thu nhập trung bình, thấp.

Giá Nhà Hà Nội Vẫn Chưa Phải Cao Và Còn Tăng Tiếp?

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, một vài năm gần đây, Batdongsan.com.vn cũng đã thực hiện nghiên cứu so sánh mức giá nhà nói chung của Việt Nam với mức thu nhập bình quân của người dân thì từ năm 2018 đến nay xu hướng, mức độ ngày càng tăng. Theo đó, mức giá nhà so với thu nhập của người dân hiện tại đang cao hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Điều đó cho thấy giá nhà tại Việt Nam ngày càng có xu hướng cao hơn trong khi tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân không bắt kịp.

Ông Nguyễn Quốc Anh dự báo giá nhà Hà Nội sẽ còn tăng tiếp trong những năm tới.

Giá nhà tại Hà Nội cũng đang cách biệt khá lớn so với thu nhập trung bình của người dân, tuy nhiên nếu so với các nước trong khu vực, mức giá hiện nay chưa phải hàng "đắt đỏ". Cụ thể, với loại hình bình dân, một căn hộ giá rẻ diện tích 45-50m2 ở Hà Nội có giá khoảng 40.000 – 50.000 USD (tương đương 850 triệu đồng – 1 tỷ đồng/căn) thì tại Bangkok, Hong Kong, Manila cao hơn 5-6 lần, khoảng 300.000 USD/căn. Với loại hình cao cấp, một căn hộ tại Hà Nội có giá trung bình khoảng 2.500 USD/m2, nhưng căn hộ tương tự tại Singapore, Indonesia, Thái Lan, Thượng Hải, Malaysia… có giá cao gấp 2-3 lần, khoảng 500.000 – 600.000 USD/m2.

Đặt trong tương quan với các nước trong khu vực, giá bất động sản Hà Nội vẫn chưa phải cao và theo ông Nguyễn Quốc Anh sẽ còn tăng tiếp trong những năm tới. Nguyên nhân là do mật độ dân cư tại Hà Nội rất cao, nhu cầu mua nhà lớn. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trung bình tại Hà Nội mỗi năm cần khoảng 70.000 đơn vị bất động sản để đáp ứng nhu cầu mua bán đầu tư của những người mới lên thành phố hàng năm. Tỷ lệ đô thị hóa tại Hà Nội hiện mới chỉ đạt mức trung bình khoảng 49%, thấp hơn nhiều so với các địa bàn khác như TP.HCM (trên 70%), hoặc thủ đô các nước khác, chẳng hạn Thái Lan hơn 50%, Hàn Quốc 70-80%. Như vậy mức độ đô thị hóa tại Hà Nội hiện còn tương đối thấp, tiềm năng phát triển bất động sản còn cao, dư địa còn lớn nên giá nhà tại Hà Nội khó có chuyện giảm mà sẽ tiếp tục tăng. Câu chuyện mua nhà sẽ trở nên khó khăn hơn, do đó người dân cần có kế hoạch tích lũy, gia tăng thu nhập, tận dụng các gói vay để sớm mua được nhà thay vì chờ đợi giá giảm sâu.

Ngọc Sương (ghi)

