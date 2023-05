Muốn hạ sốt đất, nhà nước phải ra tay

Theo chuyên gia bất động sản Huỳnh Phước Nghĩa, mặc dù là biện pháp bất đắc dĩ nhưng các quyết định ngừng cho giao dịch, không cho tách thửa, không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất… là rất cần thiết để hạ nhiệt cơn sốt đất phi lý hiện nay. Tp.HCM cũng từng đưa ra giải pháp tương tự để cắt cơn sốt đất năm 2017. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, cần xem xét để có giải pháp tổng thể, toàn diện. Trong đó, quan trọng nhất là cần phải có một chính sách thuế của Chính phủ để điều tiết những người sở hữu nhiều đất đai. Cùng với đó, giá đất sẽ chỉ được kiểm soát khi nhà nước kiểm soát được nguồn tiền đổ vào đất.

Còn theo ông Bùi Quang Tín, nền kinh tế thị trường không chỉ có sự tự điều tiết cung cầu mà còn cần sự điều tiết của nhà nước khi cần thiết. Thời gian qua, các thông tin về các dự án hết sức lộn xộn, người dân không biết tìm kiếm nguồn thông tin ở đâu. Sẽ không có chuyện cò đất lợi dụng thông tin để thổi giá nếu nhà nước có một doanh nghiệp chuyên cung cấp thông tin để người dân được rõ. Thời gian qua giá đất bị đẩy lên cao ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, còn lại đều là do nhà đầu tư, người dân "đói" thông tin. Do đó, việc điều tiết, thậm chí can thiệp mạnh từ nhà nước là cần thiết để giúp thị trường ổn định, quyền của người dân được bảo vệ, ngăn ngừa tình trạng sốt ảo.



Trong cơn sốt đất nền quận 9, người dân nườm nượp đến trước cửa

UBND quận 9 để làm thủ tục nhà đất. ẢNH: C.T.V

Đồng thời, Ngân hàng nhà nước cũng cần kiểm soát, thậm chí siết dòng vốn vào bất động sản, tăng cường thanh tra giám sát các dự án có nhu cầu vay vốn. Chỉ những dự án có pháp lý rõ ràng, đầy đủ mới được xem xét cho vay. Phía Bộ Xây dựng cần có những chính sách đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, chẳng hạn như buộc dự án phải có bảo lãnh ngân hàng, phải được xây dựng rồi mới được bán…

Trong bối cảnh thị trường nhiều nơi sốt nóng như hiện nay, nhà đầu tư, đặc biệt là người dân cần hết sức tỉnh táo, cân nhắc đến dòng tiền khi đầu tư bất động sản. Nếu có một thì đầu tư một vì không có chuyện thị trường luôn thuận lợi. Trong trường hợp thị trường đảo chiều, tình trạng khuynh gia bại sản như cách đây 10 năm chắc chắn sẽ lặp lại với những ai đi vay ngân hàng để mua nhà đất.

Bài học năm 2006 – 2007 vẫn còn đó: khi thị trường lên cơn sốt, nhà nhà lao vào bất động sản, đến khi thị trường lao dốc, giá đất giảm mạnh thì bán lỗ cũng không ai mua. Phải mất hàng chục năm sau đó thị trường mới hồi phục. Một điều quan trọng nữa là người dân cần tìm hiểu pháp lý bất động sản, không nên mua đất bằng mọi giá.

“Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu như thị trường chứng khoán. Khi đã tăng quá cao sẽ có nhiều người chốt lời, nhà đầu tư lo lắng không dám mua vào nữa và đặc biệt là tâm lý sợ bong bóng vỡ. Khi dòng tiền chảy vào yếu là thị trường đảo chiều đi xuống ngay. Đối với bất động sản cũng vậy, khi dòng tiền yếu là giá rớt xuống ngay. Một điều nữa, những dòng tiền vào bất động sản xuất phát từ chính sách liên quan đến đất đai. Một khi chính sách thay đổi sẽ tác động đến dòng tiền chảy vào điển hình như ở Phú Quốc, Vân Đồn… khi chính quyền siết, thị trường lập tức đi xuống”, ông Tín khuyến cáo.