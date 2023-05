Muốn xử lý tranh chấp diện tích chung cư phải có sự đồng thuận

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Liên minh 5 sàn giao dịch bất động sản (G5): Sẽ phải tính lại đơn giá/m2 Thông tư 16 có 2 cách tính diện tích căn hộ là theo tim tường và tính theo thông thủy, tùy theo thỏa thuận giữa khách hàng và DN với nhau. Hầu hết các chủ đầu tư đều tính theo tim tường, không tính theo thông thủy, vì như thế có lợi về diện tích, giảm giá bán trên mỗi m2. Dù theo cách tính nào, giá căn hộ sẽ như nhau. Tuy nhiên, các chủ đầu tư khi làm hộp kỹ thuật to quá đã chiếm nhiều diện tích sử dụng của khách hàng, nhưng vẫn phải tính tiền nên khách hàng xót ruột. Thực tế, cách tính mới theo Thông tư 03 khiến người dân cảm thấy rõ ràng hơn, dễ kiểm tra hơn. Theo thông tư 03 giá sẽ điều chỉnh theo diện tích hẹp lại, lên giá trên từng m2 thì tổng giá trị căn hộ không thay đổi. Trong lúc các chủ đầu tư tiết giảm rất nhiều chi phí để cho giá thấp xuống, thì bây giờ phải tính lại như thế nào để điều chỉnh giá theo diện tích nhỏ đi, giá mỗi m2 lại tăng lên… Ông Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Bình Thiên An: DN sẽ gặp nhiều khó khăn Tiêu chí của DN chúng tôi là luôn làm đúng theo các quy định của pháp luật. Khi Thông tư 16 được áp dụng, trong văn bản quy định như thế nào thì DN sẽ thực hiện như vậy. Hiện tại, chúng tôi cũng tiếp nhận được nhiều ý kiến từ phía khách hàng, thắc mắc về phương án mà công ty sẽ áp dụng sau khi Thông tư 16 ra đời và sắp tới là Thông tư 03 có sửa đổi đôi chút. Hiện chúng tôi chưa đưa ra phương án thống nhất nhưng đối với những hợp đồng đã ký và chưa ký, thời gian tới công ty sẽ tổng hợp các ý kiến rồi thống nhất đưa ra quyết định là sẽ tính toán phù hợp nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu thay đổi cách tính, dự kiến giá mỗi m2 nhà sẽ phải tăng lên. Trong khi đó, dự án Đảo Kim Cương có mức giá đã bán rất cao, từ 6 – 10 nghìn USD/m², trong khi hiện nay chỉ 3,5 – 5 nghìn USD/m². Kèm theo đó là những rắc rối về mặt sổ sách, giấy tờ nếu điều chỉnh. Trên thực tế, với cách tính cũ, chúng tôi không nghĩ rằng chủ đầu tư hưởng lợi nhiều trong khi các chủ hộ mua nhà là người thiệt thòi. Trước hết, việc thay đổi cách tính hay không do chủ đầu tư và chủ nhà thỏa thuận với nhau. Thứ hai, theo cách tính cũ, đối với các dự án đã đi vào hoạt động và hợp đồng chung 1 mẫu tính thì mức phí sẽ không có gì thay đổi. Nhưng đối với những dự án dở dang, đang xây dựng và đang bán hàng hoặc dự án ký hợp đồng với khách hàng, nay việc thay đổi cách tính theo ý từng chủ nhà cũng là cả một vấn đề lớn cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoạch định rất rõ ràng, chia sẻ thông tin một cách minh bạch để các bên cùng giúp đỡ nhau. Theo phân tích của một số luật sư, đại diện người mua nhà, các quy định về cách tính diện tích căn hộ tại Thông tư 16 có những điểm “cơi nới” so với các văn bản pháp luật cao hơn. Cụ thể, tại khoản 2 và 3, điều 70, Luật Nhà ở năm 2005: Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm phần diện tích bên trong căn hộ (có cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó)… Phần sở hữu chung trong nhà chung cư bao gồm: Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ… Tại điều 49, Nghị định 71/2010/NĐ-CP: Phần sở hữu riêng trong chung cư bao gồm phần diện tích bên trong căn hộ (kể cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó) của chủ sở hữu căn hộ… Phần sở hữu chung của chung cư là phần diện tích thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư, bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ… Theo điểm a, khoản 8, điều 4, Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/1/2013 của UBND TP. Hà Nội: Phần diện tích thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư bao gồm: … khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ.