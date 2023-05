Năm 2011: BĐS phía Nam sẽ tăng hay giảm giá?

"Giá cả bất động sản tại Tp.HCM đang ở mức rất an toàn" Ông Đào Đức Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cotec Group đã chia sẻ với các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường nhà đất về kế hoạch của Cotecland trong thời gian tới, tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Đầu tư chứng khoán tổ chức chiều ngày 25/2. Ông Nghĩa cho rằng, "Có thể nói, giá cả thị trường bất động sản hiện nay tại Tp.HCM đang ở mức rất an toàn. Các nhà đầu tư đã tiết giảm đến mức tối đa và mức lợi nhuận thấp nhất. So với giá cả thị trường bất động sản tại Hà Nội thì giá cả bất động sản tại Tp.HCM chỉ bằng 50 – 70%. Đặc biệt là giá cả chung cư tiêu chuẩn trung bình, đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt với những người có nhu cầu sử dụng đích thực. Trong khi đó, thị trường phía Bắc lại là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì lượng cầu luôn cao hơn khu vực phía Nam và giá cả cũng khá ổn định. Chính vì vậy, dự kiến kế hoạch 2011 – 2015 CotecLand sẽ triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong kế hoạch phát triển của mình, Cotecland luôn tận dụng các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án. Đó là nguồn vốn từ ngân hàng, nguồn vốn phát hành cho các cổ đông, nguồn vốn hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011. Để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Cotecland sẽ đầu tư tại Hà Nội do những lợi thế về cung cầu và giá bán, điều này đảm bảo cân bằng lợi nhuận chung cho công ty và không ảnh hưởng đến các dự án đang đầu tư hiện nay tại khu vực phía Nam. Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011 và lên 500 tỷ đồng vào năm 2012. " Được biết, Hội đồng Quản trị Cotec Group vừa phê duyệt kế hoạch năm 2011 với doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận từ 45 – 50 tỷ đồng.