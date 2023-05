Năm 2011, thị trường BĐS Hà Nội sẽ có nhiều điểm sáng

Rót tiền vào nhà đất riêng lẻ cần tỉnh táo Trái ngược với phân khúc văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư, phân khúc nhà đất riêng lẻ năm 2011 được dự báo sẽ vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có thể thấy, năm 2010, phân khúc nhà ở riêng lẻ chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ tại các dự án đô thị mới ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong quý IV/2010, giá nhà đất Hà Nội đã tăng trung bình 12 – 15%. Tốc độ tăng mạnh nhất phải kể đến các dự án nằm ở phía Tây thành phố. Cụ thể, với nguồn cung lớn nhất về nhà liền kề, biệt thự trong khu vực quận Hà Đông, mức giá tăng trung bình 18% so với quý III/2010. Ngoài ra, khu vực quận Long Biên – Gia Lâm, mặc dù chỉ đóng góp số lượng nhỏ các dự án đô thị mới, nhưng đã chứng kiến sự tăng giá đáng kể, trung bình ở mức 25% so với giữa năm 2010. Một trong những nguyên nhân tăng giá được chỉ ra là trong năm 2010, các dự án cơ sở hạ tầng then chốt như tuyến đường Lê Văn Lương và Đại lộ Thăng Long được hoàn thành, giúp tăng cường kết nối từ khu trung tâm đến khu vực các quận, huyện đangphát triển ở phía Tây, thì xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2011, với việc xây dựng Quốc lộ 32, trục đường Nam Hà Đông… khi hoàn thiện cũng tăng tính hấp dẫn cho thị trường BĐS khu vực phía Tây Hà Nội. Nhiều văn phòng nhà, đất đều nhận định, năm nay, thị trường nhà ở riêng lẻ vẫn sôi động, bởi có thể Quy hoạch chung Thủ đô sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi đó, thị trường BĐS, nhất là khu vực phía Tây sẽ có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên, sẽ khó tạo nên được những cơn sốt nóng như trong quý I/2010. Kênh đầu tư BĐS vẫn luôn đem lại nguồn lợi nhuận cao, và đầu tư an toàn nếu nhà đầu tư khôn ngoan trong quyết định của mình. Song, ông Marc Townsend cũng khuyến cáo rằng, các nhà đầu tư nên đầu tư theo đúng nhu cầu thật của mình, và đầu tư vào những khu vực có tương lai phát triển không xa, cơ sở hạ tầng, xã hội đồng bộ và hiện đại. Không nên đầu tư theo xu thế đám đông, bởi BĐS không phải thời điểm nào cũng mang lại lợi nhuận, nếu không tỉnh táo và lao vào vòng xoáy thì rất dễ nhận rủi ro.