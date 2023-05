Năm 2018, kiều hối đổ vào địa ốc tiếp tục tăng

An toàn và minh bạch Savills Việt Nam cho rằng, những yếu tố thu hút sự quan tâm của người nước ngoài và Việt kiều đến thị trường BĐS Việt Nam gồm: Mức độ an toàn, an ninh, các dịch vụ cộng thêm sau giao dịch, giá thành, tiện ích, vị trí địa lý, thiết kế hoặc kiến trúc. Việt Nam được đánh giá là một thị trường BĐS mới nổi nhiều tiềm năng và là nơi đầu tư hấp dẫn của kiều bào. Để gỡ bớt rào cản và được hỗ trợ giao dịch tốt nhất, nhóm khách hàng này và người nước ngoài thường tìm đến những đơn vị tư vấn uy tín. Qua đó, Việt kiều và người nước ngoài sẽ nắm được tình hình chung về thị trường, xác định được giá trị tài sản và kỳ vọng đúng mức về các sản phẩm BĐS.