Năm nay có nên xây nhà?

Giá xây dựng tương đối bình ổn

Lý giải điều này, kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, tổng giám đốc công ty Nhà Vui phân tích, nhà ở tập hợp nhiều phân khúc khác nhau, VLXD được thống kê gồm nhiều mặt hàng khác nhau, trong đó có những vật liệu thiết yếu và cao cấp. Giá thành xây dựng luôn cấu thành từ giá rất nhiều VLXD và thiết bị nội thất, bao gồm cả giá nhân công, quy trình thiết kế – thi công. Cấu thành giá xây nhà trong năm 2012 đang ở khoảng: phần thô 3 triệu đồng/m2, chiếm 42,86% giá trị căn nhà; phần hoàn thiện giá 2,5 triệu đồng/m2, chiếm 35,71%; phần nội thất 1,5 triệu đồng/m2, chiếm 21,43%.

Nếu so với năm 2011, giá xây dựng phần thô có tăng 100.000 đồng/m2. Mức tăng này nằm trong giá nhân công, chứ không nằm trong giá VLXD vì sức mua giảm và các nhà sản xuất đang giảm giá để tăng tiêu thụ, giảm tồn kho. Nhìn vào cấu trúc vật tư trong giá xây dựng phần thô, thấy thép chiếm tỷ lệ cao nhất (28,7%), kế đến là ximăng (12,9%). Giá thép đỉnh điểm năm 2008 lên tới 22.000 đồng/kg, năm 2011 bình ổn với giá bình quân 18.000 – 18.500 đồng/kg. Tháng 2.2012, công ty cổ phần thép Dana – Ý báo giá cho đại lý: thép cuộn 15.300 đồng/kg, thép cây 15.300 – 15.600 đồng/kg, so tháng 12.2011 giảm 200 đồng/kg. Giá ximăng cũng giảm so với đợt giá cao nhất của năm 2011 khoảng 4.000 – 8.000 đồng/bao. Cửa hàng ximăng Holcim báo giá 82.000 – 86.000 đồng/bao, gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi Tp.HCM.

Trong khi đó, chi phí nhân công chiếm đến 33,4% giá xây dựng phần thô, đã tăng 20% với giá thợ chính hiện nay là 240.000 đồng/ngày (năm trước là 200.000 đồng/ngày). Giá nhân công không thể không tăng khi lương cơ bản nhà nước quy định tăng, thêm vào đó, sự trượt giá tiêu dùng buộc nhà thầu phải tăng lương cho nhân công đủ sống. Tuy nhiên, hiện nay, nhờ giá VLXD chính bình ổn hoặc giảm, nên đã bù đắp vào phần chi phí nhân công làm cho tổng giá thành xây dựng phần thô không tăng nhiều. Nếu tiết kiệm phần hoàn thiện và nội thất, dùng những vật liệu, thiết bị vừa phải thì sẽ không làm cho giá thành xây nhà tăng, điều này phụ thuộc vào chủ nhà lựa chọn.

Tính kỹ sẽ sinh lợi

Có mảnh đất 100m2, ngại xây dựng tốn kém mà không sinh lợi, lâu thu hồi vốn, bà Kim Liên ở đường Trường Chinh, quận Tân Bình đã để đất không nhiều năm qua. Lấy giá xây dựng trung bình, bà Liên tính xây dựng hoàn thiện cả nội thất tương đối tốt cho 100m2 hết 700 triệu đồng, phân chia nhà thành một phòng 40m2 và ba phòng 15m2. Nếu lấy 700 triệu đồng gửi ngân hàng lãi suất 12%/năm, bà được 84 triệu đồng/năm, nhưng cho thuê phòng 40m2 giá 5 triệu đồng/tháng, phòng 15m2 giá 2 triệu đồng/phòng/tháng, một năm bà thu được 132 triệu đồng, có thêm thu nhập 48 triệu đồng/năm. Cách tính của bà Liên cũng được những người ở các khu vực có khả năng cho thuê nhà nhắm tới.

Theo số liệu của tổng cục Thống kê về sản xuất công nghiệp quí 1 năm 2012, ximăng và sắt thép nằm trong những ngành có chỉ số tiêu thụ giảm liên tục qua các tháng gần đây: ximăng giảm 15,7%; sắt, thép giảm 24,9% so cùng kỳ năm 2011. Tại thời điểm 1.3.2012, ximăng và sắt thép cũng nằm trong những ngành có chỉ số tồn kho tăng khá cao: sắt thép tăng 59,1%; ximăng, vôi, vữa tăng 55%. Thế nhưng, cũng theo tổng cục Thống kê, so cùng kỳ năm 2011, chỉ số giá nhà ở và vật liệu xây dựng (VLXD) trong ba tháng đầu năm 2012 tăng 18%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng chung cả nước (15,95%).

Bà Xuân Viên, phụ trách kinh doanh khu vực quận 2, quận 9 – Tp.HCM và Bình Dương của công ty Holcim Việt Nam cho biết, đang trong giai đoạn có những chương trình hỗ trợ khách hàng, nên khách hàng mua 100 bao ximăng còn được tặng 8 – 10 bao. Giá bê tông tươi cũng giảm khoảng 30.000 đồng/khối. Giám đốc một công ty ximăng cho biết, hiện các công ty ximăng lớn đang khuyến mãi mạnh, mua 100 bao tặng 10 – 13 bao; trong khi các công ty nhỏ chỉ dám “đeo” theo tặng chừng ba bao! Vị giám đốc này than, “nhân lúc khó khăn, hàng không bán được, các “anh cả” lại thôn tính luôn các “đàn em” ximăng. Vậy là chơi không đẹp”.

Hiện có nhiều nơi đang tập trung VLXD giảm giá, hoặc có giá rẻ cho khách hàng đặt hàng trước. Kiến trúc sư Vũ Anh Quyền nhận xét chỉ cần xác định rõ mục đích sử dụng nhà, thời gian bền chắc công trình, phân chia diện tích hợp lý, nội thất phù hợp, có thể tiết kiệm đến 30% chi phí xây dựng. Ngay như việc trang trí mặt tiền nhà, xu hướng hiện nay là dùng sơn nước nhiều hơn dùng gạch ốp lát vì giảm được giá vật liệu, giảm chi phí nhân công hoàn thiện căn nhà, mà trông vẫn sang trọng, thẩm mỹ.

Tuy xác định giá xây dựng lúc này chấp nhận được, lãi suất ngân hàng đang giảm, nhưng kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong vẫn khuyên nên cân nhắc kỹ việc vay tiền từ ngân hàng để xây nhà.

