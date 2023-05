Nên để người dân tự định giá đất

Định giá bồi thường thấp làm người dân thiệt thòi, nhà nước thất thu, chỉ nhà đầu tư hưởng lợi (ảnh minh họa)

Dự thảo luật đất đai đang được Quốc hội thảo luận cho rằng cần định giá đất phù hợp với giá thị trường, theo tôi nghĩ, vẫn chưa hẳn đúng với thực tế.

Ví dụ: Hai miếng đất liền kề nhau cùng một hình dạng, kích thước, diện tích và cùng một mục đích sử dụng. Thế nhưng khi bán cho dù cùng tại một thời điểm, thì phần lớn cũng đã có giá cả khác nhau. Do người bán miếng đất này có thể đang cần tiền gấp nên phải bán rẻ, còn người kia thì gặp người mua do quá thích miếng đất này vì một lý do nào đó nên đã bán được với giá cao. Vậy trong trường hợp này thì đâu là giá cả thị trường?

Theo tôi, để người dân tự định giá đất của mình là tốt nhất. Nhà nước chỉ cần căn cứ vào giá này để thu thuế sử dụng đất hàng năm và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để nhà nước hoặc nhà đầu tư đền bù cho người dân.

Ưu điểm của phương pháp này là:

+ Người dân định giá đất hàng năm cao thì phải nộp thuế cao, dẫn đến tránh được tình trạng đầu cơ và lãng phí tài nguyên đất.

+ Người dân định giá đất thấp thì thu hồi đất càng dễ, dự án thực hiện dễ dàng.

Để tránh trường hợp: do đất đã được quy hoạch ổn định lâu dài và biết chắc chắn đất không bị thu hồi nên người dân cố tình định giá đất quá thấp để tránh phải nộp thuế cao, thì nhà nước cần có cơ chế để thu hồi bán đấu giá, hoặc sử dụng vào một mục đích nào đó cũng được. Miễn là đền bù cho người dân đúng bằng giá do người dân đã tự định giá là được.

Để tránh trường hợp người dân tự định giá đất quá cao khi biết được đất đã nằm trong diện quy hoạch và chuẩn bị thu hồi để được đền bù giá cao, thì nhà nước nên yêu cầu người dân tự định giá đất 5 năm một lần.

Đặng Vĩnh Truyền

Giám đốc SGDBĐS Vũng Tàu

(Theo Dân trí)