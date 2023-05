Nếu không chấn chỉnh, Phú Quốc sẽ còn bị “băm nát”

Kéo dài, dân còn khổ! Sở dĩ có tình trạng chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án du lịch tràn lan, “băm nát” đảo Phú Quốc như hiện nay là do đã có thời kỳ chúng ta quản lý theo kiểu đi tắt. Những năm trước đây việc cấp phép là thẩm quyền của UBND tỉnh. Điều lạ là hồi ấy tỉnh cấp phép mà không tham khảo ý kiến huyện, xã như thế nào. Trường hợp dự án của Công ty BIM ở xã Dương Tơ là một ví dụ. Tỉnh cấp phép mà huyện không hay, khi chủ đầu tư đến chìa quyết định có chữ ký, dấu đỏ hẳn hoi rồi cứ thế mà làm đã khiến dân bức xúc. Bây giờ mới nói chuyện thu hồi các dự án chậm triển khai tuy có muộn, nhưng theo tôi, là cần thiết bởi nếu càng để tình trạng này kéo dài thì dân thêm khổ mà Phú Quốc cũng không phát triển được. Có những dự án ra đời gần chục năm, chủ đầu tư không chịu triển khai mà cũng không thấy cơ quan chức năng nói gì. Lúc đó, dừa dân mới trồng cũng bị nhổ bỏ do sợ đền bù phải bồi thường giá cao. Phải chi cứ để yên đó, đến bây giờ gần chục năm dừa có trái, dân có nguồn sống cũng đỡ phần nào. Những dự án khai thác du lịch bản chất là dự án kinh doanh, lẽ ra phải để chủ đầu tư và người dân có đất tự thỏa thuận đền bù, Nhà nước chỉ làm trung gian để đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Đằng này Nhà nước cứ ôm chuyện đền bù, giải tỏa thay cho chủ đầu tư và do đó áp giá đền bù thấp, giá nền tái định cư thì cao ngất nên dân chịu thiệt. Hầu hết các trường hợp thu hồi của dân vài ngàn mét vuông nhưng đền bù không đủ mua nền tái định cư. Tôi từng góp ý với lãnh đạo huyện rằng cứ đà này, không khéo dân gánh hậu quả và lúc đó Nhà nước phải lo đi cứu trợ. Tôi biết có dự án đã đầu tư cũng ở Phú Quốc nhưng nhà đầu tư nước ngoài tự chuyển nhượng đất của dân đủ theo nhu cầu của mình rồi xin lập dự án khai thác du lịch, dân được bồi thường thỏa đáng nên đâu thấy ai kêu khổ. Hoặc có thể Nhà nước chỉ quản lý trên quy hoạch, cho phép người dân góp đất cùng chủ đầu tư làm dự án rồi chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn. Nếu được như vậy chủ đầu tư đỡ lo phần đất, dân không bị thiệt thòi quyền lợi mà còn có thể làm giàu trên mảnh đất của mình và Nhà nước cũng khỏi bận tâm chuyện giải tỏa, tái định cư. Ông Phạm Phú Hải(nguyên phó bí thư Huyện ủy Phú Quốc)