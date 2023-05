Ngân hàng hạ lãi suất, NĐT rục rịch mua đất giá rẻ?

Những dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đang được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn

Lãi suất giảm, tiền đồng mất giá là lý do khiến nhiều nhà đầu tư tính toán đến việc chuyển hướng đầu tư. Trong khi đó, giá bất động sản đã giảm xuống mức không thể rẻ hơn nên nhiều nhà đầu tư bắt đầu tính đến chuyện thu gom một số bất động sản giá trị thấp.



Tuy nhiên, sự lựa chọn của các nhà đầu tư nhắm vào các phân khúc dự án đã bắt đầu thay đổi bởi sau cơn lũ giảm giá, phần nổi của tảng băng chìm đã lộ rõ. Trong đó, những dự án chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa làm hạ tầng…hay những dự án chưa đầy đủ về mặt pháp lý mà giới đầu tư vẫn gọi là “những dự án bán lúa non” gần như nằm ngoài sự lựa chọn của nhà đầu tư trong lúc này. Ngược lại, những dự án đã xong pháp lý, mặt bằng hiện đang là tâm điểm nhắm đến giới đầu tư.



Chị Lan Anh (người mua nhà) cho biết, sau một thời gian dài chờ đợi cơ hội giờ là lúc thích hợp để bắt đáy thị trường bởi hiện so với thời điểm thị trường sốt nóng giá bất động sản đã giảm 40-50% đặc biệt đối với những dự án bán lúa non thì tốc độ giảm giá sâu hơn. Mức giảm này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của người mua nhà.

Tuy nhiên, theo chị Lan Anh bài học từ những vụ đầu tư trước đã khiến chị tỉnh táo hơn và chị chỉ lựa chọn những dự án có tính pháp lý tốt và chí ít cũng phải giải phóng xong mặt bằng. Bởi những dự án cũ đang có lợi thế cạnh tranh do giá đền bù, tiền thuế đất rẻ hơn rất nhiều so với những dự án mới.



“Đầu tư bất động sản sẽ không còn siêu lợi nhuận như thời điểm trước tuy nhiên đây vẫn được cho là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh này. Vì vậy, thay vì gửi tiền tiết kiệm tôi vẫn quyết định lựa chọn những phân khúc có độ an toàn cao” chị Lan Anh cho biết.



Đồng quan điểm, anh Ngọc Quang (cán bộ kiểm toán) cũng đang tìm kiếm một số phân khúc bất động sản có thể cất trữ tiền. Tuy nhiên, với số tiền hơn 2 tỷ đồng anh buộc phải chọn những dự án xa trung tâm và địa bàn anh lựa chọn là huyện Mê Linh bởi hiện tại giá bất động sản tại khu vực này đang rất rẻ trung bình chỉ khoảng 8 -15 triệu đồng/m2. Với số tiền 2 tỷ đồng, anh có thể mua được 1 lô đất liền kề rộng 100m2



Theo anh Quang, đầu tư vào các dự án Mê Linh xác định dài hạn bởi hiện tại hệ thống hạ tầng tại Mê Linh đang được đầu tư nhiều và bất động sản sẽ tăng giá mỗi khi có đột biến về hạ tầng. Đơn cử, như trục đường 100m từ Phúc Yên đến đường Bắc Thăng Long Nội bài đã gần xong chính vì vậy việc di chuyển rất thuận tiện.

Hơn nữa, dọc các dự án xung quanh tuyến đường này đang có nhiều dự án khu đô thị mới đã đi vào ổn định và người dân về sinh sống như khu đô thị Hà Phong, các dự án đã cơ bản xong hạ tầng như Vĩnh Sơn, Cienco5. Đặc biệt dự án Diamond Park New với lợi thế nằm ngay mặt đường 100m đang triển khai tích cực là dự án duy nhất giáp với khu đô thị Hà Phong dân cư đáng kéo về sinh sống.



“Với số tiền 2 tỷ đồng tôi chỉ có thể mua nhà chung cư tại các quận nội thành thậm chí chưa chắc đã đủ tiền. Tuy nhiên, chung cư hiện đang không còn là sự lựa chọn tối ưu vì giá khó có thể tăng. Trong khi đó, việc sở hữu đất nền có phần yên tâm hơn nhiều. Vì vậy, tôi vẫn chọn cách cất tiền vào đất” anh Quang chia sẻ.



Từ những động thái này của các nhà đầu tư, cho thấy nỗi lo về việc đồng tiền mất giá vì vậy không ai muốn giữ tiền.

Theo phân tích của bà Phạm Chi Lan – chuyên gia kinh tế hiện nay lãi suất tiết kiệm không bù đắp được lạm phát, các kênh đầu tư khác như vàng hay đô la Mỹ thì bấp bênh, người dân thường chỉ còn lựa chọn đầu tư vào đất, kể cả những người chẳng biết kinh doanh gì về đất họ cũng sẵn sàng nhảy vào.

Đối với người dân thường, cuộc sống cạnh tranh ngày càng khó khăn, giá cả ngày càng đắt đỏ là những lý do bức thiết khiến họ gia tăng tiết kiệm. Song, sự biến động bất thường của nền kinh tế đã đẩy nhiều người đến quyết định lựa chọn đất đai, nhà cửa thành loại hình tiết kiệm lâu dài.

(Theo VnMedia)