Nghi ngờ “sổ đỏ”, dân nên kiểm tra tại văn phòng đăng ký nhà đất

Đây là hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước Bộ TN-MT, lãnh đạo các bộ: KH-ĐT, NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT… cũng đã tham gia đối thoại trực tuyến.

Vấn đề nhức nhối được nhiều người quan tâm là tình trạng lừa đảo "sổ đỏ" giả từ phôi thật đang xảy ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã nhận khuyết điểm trong vấn đề này. Bộ trưởng Quang cho rằng, có 2 trường hợp có thể xảy ra đó là phôi thật có seri mà lọt ra ngoài là liên quan tới việc quản lý của các Sở, hoặc các phôi đó là giả. Hà Nội vừa qua có nơi làm mất tới 483 phôi “sổ đỏ” có seri. Bộ TN-MT đã có công văn nhắc nhở, đồng thời thông báo về số phôi bị mất để người dân cảnh giác. Bộ trưởng cũng cho rằng, người dân nếu mua nhà đất, có thể kiểm tra tại cơ quan đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, các văn phòng công chứng có thể xác nhận thật giả của các “sổ đỏ” nếu liên lạc với các cơ quan đăng ký “sổ đỏ”.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trả lời trực tuyến. Ảnh: Phương Thảo

Liên quan đến những lo ngại của người dân đối với tình trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở tại các dự án hiện nay khá thấp (chiếm chưa tới 20%), ông Trần Hồng Phi, Cục trưởng Cục đăng ký thống kê, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN-MT lý giải, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này do cả ba phía: nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước và cả người dân. Trong đó, nguyên nhân từ chủ đầu tư là lớn nhất, như nhiều dự án vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng không đúng quy hoạch, chưa xây xong đã bán xong… Về phía cơ quan Nhà nước, việc quản lý giám sát trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư chưa chặt chẽ, để xảy ra nhiều sai phạm, không phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc có kiểm tra, phát hiện nhưng xử lý chậm, chưa cương quyết, chủ động và một số trường hợp cơ quan chức năng từ chối thủ tục vì một số lý do chưa hợp lệ… Còn về phía người dân, khi mua nhà đã chuyển nhượng mua đi bán lại với tỷ lệ lớn, trên dưới 70%, thông thường, các trường hợp này chưa muốn làm thủ tục, trong đó có lý do ngại làm thủ tục sẽ phải chịu thuế, phí, đặc biệt là phí trước bạ…

Một vấn đề nữa cũng được nhiều người dân quan tâm đến, đó là giá tiền đền bù khu thu hồi đất quá thấp, gây ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, vấn đề định giá đất là theo khung giá đất được quy định trong Nghị định 69. Trường hợp tính bồi thường đối với mảnh đất thu hồi, nếu giá chênh lệch so với giá thị trường quá nhiều thì được phép tính giá cụ thể.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi năm 2013 sẽ hết thời hạn giao đất nông nghiệp 20 năm theo Nghị định 64, vậy đất nông nghiệp trong thời gian tới sẽ được xử lý như thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, vừa qua, Bộ TN-MT đã bàn, báo cáo Chính phủ và sẽ trình lên Quốc hội. Về thời hạn sử dụng đất, về thẩm quyền quyết định, theo luật, thuộc về Quốc hội. Do đó, việc quy định thời hạn sử dụng đất tiếp theo cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ TN-MT tham mưu trong khi chưa sửa Luật Đất đai năm 2003 thì chúng ta vẫn áp dụng luật hiện hành.

Cụ thể, đối với hộ gia đình được giao đất lấy mốc thời điểm là năm 1993, thì tới đây vẫn được tiếp tục sử dụng đất đó. Việc sử dụng đất vẫn giữ ổn định, không xáo trộn. Tuy nhiên, có một số loại đất như đất bãi bồi ven sông, ven biển, thì sau khi hết thời hạn, nếu hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tiếp, họ cần tiến hành các thủ tục để gia hạn sử dụng. Về thủ tục gia hạn, Chính phủ đã giao Bộ TN-MT nghiên cứu, xây dựng thông tư hướng dẫn. Quan điểm của Bộ TN-MT là đất nông nghiệp sẽ giao ổn định, lâu dài, tuy nhiên, có điều chỉnh nhất định trong trường hợp cần thiết.

Một số bạn đọc cũng đặt câu hỏi, khi phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật nhưng kiến nghị đến cơ quan Nhà nước đã cấp giấy để xem xét, giải quyết, nhưng trên thực tế bị "làm ngơ" thì làm thế nào? Cục trưởng Cục Đăng ký thống kê Trần Hùng Phi khẳng định, Điều 21 Nghị định 84 quy định, tất cả các trường hợp phát hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nghi vấn cần chuyển cho cơ quan thanh tra làm rõ, cấp có thẩm quyền sẽ thu hồi và thực hiện theo đúng quy định. Nếu đã có kiến nghị, đã thông báo nhưng cơ quan Nhà nước không thực hiện, thì người dân cần "thực hiện quyền công dân là làm đơn khiếu nại, tố cáo"!

