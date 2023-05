Ngọn cờ BĐS du lịch đang đợi Phú Yên

Sau gần 5 năm trầm lắng do khủng hoảng kinh tế, giữa tháng 1/2014, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam dường như được hâm nóng trở lại khi Tập đoàn Rose Rock Group, thuộc sở hữu của gia đình tỉ phú người Mỹ Rockefeller, cho biết sẽ hợp tác với Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô phát triển một tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp trị giá 2,5 tỉ USD tại vịnh Vũng Rô, tỉnh Phú Yên.

Theo quy hoạch, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng vịnh Vũng Rô sẽ gồm 3 khu chính: The Marina, The Village và Bãi Môn. Ba khu này được kết nối bằng đường tản bộ dài 2,5 km có tên gọi The Green Thread. Sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên với vịnh nước sâu và kín gió, The Marina là cửa ngõ của vùng vịnh Vũng Rô. Đây sẽ được xem là điểm đến chủ đạo với bến du thuyền 350 chỗ đậu, khách sạn ven biển và các khu mua sắm, các quán bar, nhà hàng dọc theo bờ biển.

“Chúng tôi hy vọng sẽ biến nơi đây thành một điểm đến nổi bật của du khách, cư dân, những người thích cuộc sống có phong cách tại châu Á – Thái Bình Dương. Với mạng lưới toàn cầu, chúng tôi sẽ mang đến cho khu nghỉ dưỡng nét độc đáo và phong phú nhằm tăng thêm giá trị cho ngành du lịch Việt Nam”, ông Collin Eckles, Giám đốc Điều hành Rose Rock Group, nói.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2013, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác là Khu Du lịch Long Hải cũng đã được khởi công tại sông Cầu. Đây là dự án liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đại Thuận và Tập đoàn Hoya (Hàn Quốc) với tổng diện tích hơn 4 ha, vốn đầu tư cho giai đoạn đầu là 3 triệu USD. Trong khi đó, Công ty Du lịch Sao Việt cũng đang lên kế hoạch đầu tư 20 triệu USD để xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bãi biển Tuy Hòa.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hoya – Đại Thuận, Phú Yên có tiềm năng du lịch không thua gì Đà Nẵng hay Nha Trang. Dọc theo con đường ven biển của Phú Yên xuống phía Nam, hoặc ngược ra Bình Định ở phía Bắc, có những bãi biển đẹp như Bãi Môn – Mũi Điện với ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi, hay Bãi Tràm, Bãi Rạng, Bãi Nồm, Bãi Từ Nham. Những bãi biển này đều nằm trong những thắng cảnh đẹp như vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan.

Sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Phú Yên đã cho thấy tiềm năng của tỉnh duyên hải miền Trung này. Tuy nhiên, có vẻ như Phú Yên không may mắn khi tiềm năng được nhận ra vào lúc nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn.

Tháo nút thắt giao thông

Trước đây, Phú Yên đã mất 3 năm liền xúc tiến và đàm phán với Tập đoàn Sama Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) về kế hoạch đầu tư hàng chục tỉ USD xây dựng các khu nghỉ dưỡng ở đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, gành Đá Dĩa và nâng cấp sân bay Tuy Hòa.

Mọi nỗ lực của tỉnh đều dành cho việc đàm phán dự án này, nhưng khi các bên đã gần đi đến thống nhất các điều khoản thì khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra và Sama Dubai đã ngừng dự án.

Một nhà đầu tư đến từ Brunei cũng đăng ký đầu tư hơn 4,3 tỉ USD để xây dựng Khu Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Yên tại Bãi Xép – Hòn Chùa. Theo kế hoạch, nhà đầu tư này sẽ xây dựng 8.500 phòng khách sạn, sân golf và khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài. Nhưng do khủng hoảng kinh tế thế giới, dự án này đến nay mới chỉ dừng ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Hiện tại, với việc nền kinh tế thế giới đang dần khởi sắc, dòng vốn rót vào thị trường nghỉ dưỡng có thể trở nên khả quan hơn. Và cơ hội thu hút vốn cho các tỉnh có tiềm năng như Phú Yên cũng cao hơn.

Theo một chuyên gia bất động sản nghỉ dưỡng (không muốn nêu tên), quỹ đất ở Nha Trang và Đà Nẵng không còn nhiều, đặc biệt là những khu vực bờ biển còn giữ được nét hoang sơ. Do đó, Phú Yên sẽ là lựa chọn mới cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng khi nhắm đến khu vực miền Trung. Vấn đề là Phú Yên cần phải giải quyết hai nút thắt chính: quảng bá, xúc tiến đầu tư – du lịch và cải thiện hệ thống giao thông.

Ông Trịnh Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sao Việt, cho rằng yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc thu hút nhà đầu tư và du khách đến với Phú Yên là giao thông đường không và đường bộ. Đây là khó khăn mà Phú Yên đang đối mặt. Không ai muốn đi du lịch Phú Yên, nếu mất tới 12 tiếng đi bằng đường bộ từ Tp.HCM.

Còn muốn đi máy bay từ Hà Nội hay Tp.HCM đến Phú Yên, khách phải dậy rất sớm, bay bằng máy bay nhỏ và giá vé lại cao. “Nếu vấn đề giao thông được khắc phục, không có lý do gì ngành du lịch Phú Yên lại không phát triển”, ông Bảo nhận định.

Hai dự án quan trọng những người làm du lịch như ông Bảo đang trông đợi là nhà ga mới của sân bay Tuy Hòa và hầm đường bộ Đèo Cả. Riêng hầm đường bộ Đèo Cả, với tổng vốn đầu tư 15.603 tỉ đồng, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2016. Khi đó, thời gian di chuyển giữa Phú Yên và Khánh Hòa sẽ được rút ngắn đáng kể và tránh được đèo dốc nguy hiểm, như thế sẽ có thể thúc đẩy du lịch phát triển.

Hiện nay, dự án xây dựng Khu dân dụng Cảng hàng không Tuy Hòa, với tổng vốn đầu tư 353 tỉ đồng, đang chạy nước rút để có thể khai trương nhà ga mới vào tháng 9 năm nay. Khi đó, nhà ga mới sẽ có thể đón hơn 550.000 lượt khách mỗi năm, tăng gần 10 lần so với công suất của nhà ga hiện hữu. Một con đường lớn chạy qua sân bay về thành phố Tuy Hoà cũng đang được hoàn thiện.

Có lẽ ngọn cờ bất động sản du lịch đang đến tay của Phú Yên.