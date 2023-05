Người dân hiện nay nên mua hay thuê nhà ở?

Tp.HCM giá thuê nhà đắt hơn Hà Nội

Theo CBRE, có sự khác biệt trong chi phí thuê nhà ở Tp.HCM và Hà Nội. Nhìn chung, mặt bằng giá thuê nhà tại Tp.HCM là cao hơn so với ở Hà Nội, điều đó cũng có nghĩa là với nhà ở cho thuê, chủ nhà tại Tp.HCM có thể kiếm lời hiệu quả hơn so với chủ nhà ở Hà Nội. Đối với các căn hộ có chất lượng và địa điểm tương tự, giá thuê tại Tp.HCM có thể cao hơn ở Hà Nội khoảng từ 10% đến 20%.

Bảng thống kê chi phí mua và thuê nhà tại Tp.HCM

Để ước tính chi phí thuê nhà, chúng ta thử tính toán một hợp đồng cho thuê với thời hạn thuê giả định là 15 năm, dựa trên tiền thuê một căn hộ tương tự mà các cặp vợ chồng có thể mua tại cùng vị trí. Việc tính toán cũng sẽ tính đến chi phí cơ hội nếu tiền thuê hàng tháng được gửi tiết kiệm ngân hàng và hưởng lãi suất cố định.

Dựa trên đánh giá của một căn hộ tương tự ở Hà Nội và Tp.HCM, giá thuê hàng tháng hiện tại cho một căn hộ tương tự tại Hà Nội sẽ là 6 triệu, và ở Tp.HCM là 7 triệu. Tỷ lệ tăng giá cho thuê được giả định 2% mỗi năm. Tổng chi phí tiền thuê nhà trong 15 năm tại Hà Nội sẽ là 1,29 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng tại Tp.HCM. Như vậy rõ ràng người thuê nhà tại Tp.HCM sẽ phải tốn nhiều chi phí hơn so với đi thuê tại Hà Nội.

Nguồn cung căn hộ và giá thành mua nhà ở tại ở Tp.HCM được đáng giá là phong phú, đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn so với Hà Nội. Đặc biệt nguồn cung căn hộ bình dân (loại hình căn hộ phù hợp với điều kiện thu nhập của đại bộ phận lao động Việt Nam, đối tượng có nhu cầu tìm kiếm nhà ở đông đảo nhất hiện nay) với mức giá bán dưới 800 USD đang là loại hình được đầu tư xây dựng nhiều tại Tp.HCM, trong khi Hà Nội vẫn hướng đến loại hình căn hộ trung cấp và cao cấp với giá bán từ 800 – 1500 USD.

Biểu đồ nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và Tp.HCM

Nhu cầu hiện tại của thị trường là mua nhà ở thực, giá và loại hình phát triển hiện tại của Tp.HCM rõ ràng là phù hợp với đại bộ phận người mua nhà hơn so với Hà Nội. Đó cũng là một trong những nguyên nhân thị trường giao dịch nhà đất tại Tp.HCM luôn sôi động hơn thị trường Hà Nội và Tp.HCM hiện được đánh giá là thị trường lý tưởng cho việc mua nhà.

Mua hay thuê nhà sẽ tốt hơn

Do tổng chi phí thuê nhà tại Tp.HCM cao hơn so với ở Hà Nội. Vì vậy, có vẻ tốt hơn khi mua nhà ở Tp.HCM và thuê nhà tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chi phí lãi vay chiếm một tỷ trọng cao trong tổng chi phí mua nhà. Do đó, đối với những người mua nhà ở Hà Nội mà có thể trả trước một khoản tiền lớn hơn, tổng chi phí mua nhà sẽ thấp hơn và trong trường hợp này, mua có thể sẽ tốt hơn.

Tại Hà Nội, nếu môi trường lãi suất vẫn giữ như mức hiện tại, mua sẽ là tốt hơn nếu người mua có thể trả trước trên 56% giá trị tài sản. Trong khi tại Tp.HCM, với môi trường lãi suất hiện nay, mua nhà sẽ tốt hơn vì chi phí thuê cao. Tương tự, nếu lãi suất giảm, tổng chi phí mua ròng sẽ thấp hơn. Ở Hà Nội, khi lãi suất thấp hơn 11,6%/năm, người có nhu cầu nên mua nhà, còn ở Tp.HCM, khi lãi suất xuống thấp hơn 13,9%, mua sẽ tốt hơn thuê. Nghĩa là trong môi trường lãi suất hiện tại, mua nhà là tốt hơn ở Tp.HCM.

Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng hộ gia đình. Hiện nay xu hướng mua đang đổ về phân khúc chung cư cao tầng vì nhà đất thường đắt đỏ hơn và trị giá của một căn thường phải từ 4 tỷ đồng trở lên, tùy vào vị trí, khu vực. Đối với căn hộ chung cư cao tầng, sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi khoảng giá đa dạng hơn và nhìn chung thấp hơn so với nhà đất.

Phương Uyên