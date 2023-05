Người dân mất nhà do chủ đầu tư mang dự án "cắm" ngân hàng?

Vừa qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 và Công ty CP đầu tư Y tế Việt Nam. Tính cả tiền vay và lãi phát sinh đến ngày 31/7/2017, tổng trị giá lên đến gần 1.100 tỷ đồng. Về sự việc này, theo ý kiến của luật sư Nguyễn Đức Chánh – Đoàn Luật sư Tp.HCM, nếu việc bán đấu giá thành công, do BIDV có giao dịch bảo đảm đã đăng ký tại Cục đăng ký giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp nên khách hàng sẽ không được ưu tiên xử lý.

Theo nhận định của luật sư Chánh, dự án đang cầm cố ở ngân hàng là tài sản đã thế chấp và chỉ khi giải chấp thì chủ đầu tư mới được bán. Do đó, việc chủ đầu tư mang bán dự án này là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, khi tài sản đã 2 lần mang đi giao dịch được coi là "có dấu hiệu hành vi lừa đảo".

Nếu khách hàng ra tòa khởi kiện chủ đầu tư và thắng kiện thì đây cũng không được xem là giao dịch bảo đảm mà chỉ là cơ sở để xác định nghĩa vụ của nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng thắng kiện và có đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành ngăn chặn để việc thi hành án được đảm bảo sau khi đã xử lý cho các giao dịch bảo đảm.

Luật sư Chánh khuyến cáo: "Trong lúc này khách hàng có thể khởi kiện cho chủ đầu tư đòi quyền lợi. Còn khách hàng nào không làm gì hết thì nguy cơ sẽ mất trắng".

Dự án 584 vừa được mang ra bán đấu giá

Trước đó, lô H21, 22, 27, 28 khu biệt thự Phú Gia (Phú Mỹ Hưng) tại số 1 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7 cũng được Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) thông báo thu giữ giữ tài sản thế chấp.

Hay với khoản nợ cả gốc và lãi là 161,5 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank chi nhánh Bình Chánh) cũng bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vạn Hưng Phát. Dự án căn hộ tại số 339 đường Bông Sao (góc Tạ Quang Bửu) thuộc địa bàn phường 5, quận 8 là tài sản thế chấp của đơn vị này.

Cao ốc văn phòng V-Ikon tại phường 15, quận Bình Thạnh được

Ngân hàng Agribank nhiều lần rao bán nhưng vẫn chưa có người mua

Đầu năm qua, cao ốc văn phòng V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành đầu tư tại số 129A – 131 – 131A – 133 – 135A – 153/33 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh đã được Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) thuộc Agribank rao bán. Cao ốc này cao 26 tầng, có 4 tầng hầm và bãi đáp trực thăng nằm trên khu đất 1.106m2.

Sau khi hoàn thiện phần thôi, cao ốc này hiện đang “phơi sương phơi nắng”. Sau nhiều lần rao bán, cao ốc này hiện vẫn chưa có người mua. 319,5 tỷ đồng là giá đấu giá được đưa ra từ tháng 9.

Giữa năm 2016, thông tin ngân hàng BIDV, Chi nhánh Bắc Sài Gòn “siết” nợ dự án chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình khiến người dân sinh sống tại đây tá hỏa. Nguyên nhân là do chủ đầu tư là Công ty CP Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình tự ý mang tài sản của họ để bảo lãnh cho Công ty CP Thanh Niên vay vốn. Ngân hàng BIDV ra thông báo thu hồi tài sản của cư dân do Công ty Thanh Niên không trả nợ. Chỉ đến khi ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình gay gắt phản đối và bảo vệ quyền lợi của người dân thì sự việc mới lắng xuống.

Chủ đầu tư dự án Ruby Land vẫn mang tài sản đi cầm cố

dù người dân đã dọn về đây sinh sống

Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), ông Lê Hoàng Châu phân tích: “Hiện rất rủi ro là chủ đầu tư vừa được thế chấp quyền tài sản của dự án lại vừa được thế chấp dự án BĐS hình thành trong tương lai. Do đó, người tiêu dùng đang đứng trước rủi ro rất lớn, việc minh bạch thông tin dự án là rất cần thiết”.

Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, thế chấp BĐS có 2 loại. Loại thứ nhất là thế chấp tài sản trực tiếp hình thành trong tương lai. Loại thứ hai là thế chấp gián tiếp thông qua một bên thứ ba để bảo lãnh cho chủ đầu tư tại ngân hàng. Bên thứ ba và chủ đầu tư có thể có quan hệ thương mại nào đó. Hai loại thế chấp trực tiếp và gián tiếp này hiện vẫn chưa phân biệt được và người mua nhà vẫn là người phải chịu thiệt hại.

Dự án căn hộ số 339 đường Bông Sao của Vạn Hưng Phát từng bị kiện ra tòa