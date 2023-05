Nguy cơ phá sản các dự án nhà ở giá rẻ

Do không tiếp cận được vốn vay ưu đãi, rất nhiều chủ đầu tư dự án đã tự đầu tư bằng nhiều nguồn khác nhau, trong đó có vay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) với lãi suất cao. Đó là lý do, nhiều dự án đang rơi vào khả năng thua lỗ, phá sản và chương trình xây dựng nhà ở giá rẻ của Chính phủ có nguy cơ dừng lại dù mới đang trong giai đoạn thí điểm đợt 1. Và đây cũng là lý do chính dẫn đến cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai cho vay đối với dự án nhà ở cho người thu nhập thấp hôm qua tại Hà Nội.

Thủ tục đẩy giá cao

Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng giám đốc VDB, vướng mắc lớn nhất là chủ đầu tư không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên không thể dùng làm tài sản thế chấp để cho vay, không đăng ký được giao dịch đảm bảo.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Sơn An, chủ đầu tư 408 căn hộ tại Đồng Nai (336 tỉ đồng) lập tức phản biện, dự án Sơn An của công ty có sổ đỏ, được Sở Tài nguyên – Môi trường Đồng Nai cho đăng ký giao dịch đảm bảo, muốn vay 100 tỉ đồng, nhưng VDB họp đi họp lại và không cho vay. Vì quá bế tắc, công ty phải đi vay của NHTM với lãi suất cao. "Các NHTM đồng ý cho vay còn VDB khi thực thi chính sách của Chính phủ lại từ chối", ông Sơn thắc mắc.

Ông Nguyễn Khắc Sơn dứt khoát: “Trong tháng này cần câu trả lời dứt khoát của VDB là có cho vay vốn hay không để Công ty còn tính”.

Sự dứt khoát của ông Sơn là do Sonanland làm chủ đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho công nhân thuê tại Đồng Nai, hiện Công ty đã tạm ứng cho nhà thầu 33 tỷ đồng trong tổng số 55 tỷ đồng giá trị đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp, công trình đã khởi công từ tháng 10/2009, thời điểm mà giá sắt xây dựng mới có 11 triệu đồng/tấn, tỷ giá xoay quanh mức 18.500 đồng/USD còn hiện giờ tỷ giá đã lên đến 21.000 đồng/USD kéo theo hàng loạt mặt hàng xây lắp phải nhập khẩu đều tăng giá, trong đó giá sắt xây dựng đã lên đến 15 triệu đồng/tấn.

“Khi khởi công xây dựng dự án chúng tôi ước tính giá thành theo thời điểm hiện hành và tính toán được vay vốn tín dụng ưu đãi và bán nhà theo mức 8,4 triệu đồng/m2. Bây giờ, mặt bằng giá cả xây dựng tăng chóng mặt, chúng tôi vẫn phải vay vốn tại các ngân hàng thương mại với lãi suất 17-18%/năm trong khi vẫn cố gắng giữ giá bán nhà cho người có thu nhập thấp thì không thể làm nổi”, ông Sơn bức xúc.

Đứng trước những khó khăn do giá thành xây dựng tăng chóng mặt, Sonanland đã tìm đủ mọi biện pháp để có thể giữ nguyên được giá bán căn hộ cho người có thu nhập thấp như hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt gaz, viễn thông, truyền hình cáp… trong việc lắp đặt thiết bị cho các toà nhà, nhưng với tình hình này, theo tính toán của ông Sơn, nếu không được VDB cho vay 100 tỷ đồng với lãi suất 12-13%/năm trong tổng số hơn 300 tỷ đồng đã đầu tư thì Sonanland chỉ có thể cố gắng hoàn thành những dự án còn dang dở và sẽ không khởi công thêm bất cứ dự án nào nữa.

“Trước mắt có thể chúng tôi sẽ trả lại dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê mặc dù dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng có công văn khen ngợi vì giải quyết được nhu cầu nhà ở cho công nhân.”, đại diện Sonanland phát biểu.

Ông Bùi Đức Long, Tổng giám đốc Công ty Vincon, cho rằng VDB nói dự án không khả thi nhưng không giải thích rõ với DN vì sao không khả thi, mà đưa ra nguyên nhân vốn chủ sở hữu của Vincon không đủ để triển khai dự án. Nhưng theo vị giám đốc này, dự án tại Đà Nẵng khởi công ngày 29.5.2010, công ty được giao 3.000 căn, hiện đang xây dựng 1.000 căn, hoàn thiện phần móng và bắt đầu bán 300 căn theo danh sách 776 đối tượng được UBND Đà Nẵng phê duyệt. Chi nhánh VDB yêu cầu chủ đầu tư có 15% vốn đối ứng, trên thực tế tài sản đầu tư của công ty đã lên tới 200 tỉ đồng. Ngoài ra, 2.000 căn còn lại đã hoàn thiện được 60%, đến tháng 4 sang năm có thể bán hết. “VDB vẫn cho rằng vốn đối ứng, vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư chưa đảm bảo là sao?”, ông Long đặt câu hỏi. Với những quy trình thủ tục quá nhiêu khê, theo ông Long cũng đồng nghĩa với việc dự án không được vay vốn. Và nếu dự án nhà thu nhập thấp không được vay vốn ưu đãi, thì sẽ không có nhà giá rẻ cho dân. “Tại sao Vincon không được vay vốn ưu đãi? Chúng tôi cần câu trả lời là từ nay đến cuối năm có được vay không? Cần phải bổ sung tiếp những giấy tờ gì trong hồ sơ vay vốn? Nếu không được vay vốn với lãi suất ưu đãi, Vincon sẽ trả lại 2.000 căn còn lại cho Đà Nẵng, và kể cả ở Huế 1.200 căn cũng chỉ đầu tư 600 căn”, ông nói.

Nếu được vay ưu đãi, giá bán là 8 triệu đồng/m2. Nhưng nếu không vay được vốn rẻ từ VDB mà phải vay với lãi suất lên tới 18%, các DN khẳng định, sẽ không thể có nhà giá rẻ. Người thu nhập thấp cũng không chịu được mức giá 9-10 triệu đồng/m2 thậm chí còn có thể cao hơn.

Gỡ vướng mắc từ giao dịch đảm bảo

Vướng mắc lớn nhất hiện nay, theo ông Dũng, cần phải tháo gỡ là thủ tục thế chấp, giao dịch đảm bảo. Do quy định của pháp luật khi ký hợp đồng tín dụng phải ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản phải được đăng ký giao dịch đảm bảo.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, sẽ ngay lập tức làm việc với Bộ Tư pháp để ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn theo hướng cho cơ chế mềm để DN có thể thế chấp tài sản trên đất. Phương án thứ hai là xin phép Thủ tướng ban hành một cơ chế riêng cho chương trình để VDB có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Về đối tượng có thu nhập thấp, Bộ Xây dựng đã có thông tư hướng dẫn người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là người thu nhập thấp. Hiện tiêu chí để được mua, Bộ Xây dựng đã có thang chấm điểm 100, trong đó 90 điểm của Bộ đã ban hành và 10 của tỉnh sẽ đốc thúc các địa phương nhanh chóng ban hành.

Trong khi chờ đợi vướng mắc trên được tháo gỡ, các DN kiến nghị VDB và Bộ Xây dựng nên có ngay những cơ chế để giải quyết trước, vì càng để lâu DN càng bị đọng vốn, nhiều chủ đầu tư đã rút lui, bỏ cuộc. Về vấn đề này, ông Dũng đưa ra một phương án giải quyết linh động, chấp nhận ký hợp đồng tín dụng với các DN chưa có đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất, nhưng với điều kiện Bộ Xây dựng có công văn cam kết, khẳng định tồn tại các vướng mắc trên và chờ được tháo gỡ. Đồng thời, trong hợp đồng tín dụng với các DN nếu sau này vướng mắc trên không tháo gỡ được thì các DN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(Theo Thanh Niên)