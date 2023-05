Nguyên nhân khiến khách hàng Thanh Hà A liên tục “dính bẫy”?

Tiến độ dự án Thanh Hà A Trước thông tin cho rằng: lý do khiến Dự án Thanh Hà A là đối tượng lợi dụng của một số vụ lừa đảo vì chủ dự án đã quá chậm trễ trong việc triển khai dự án và công bố thông tin về tiến độ, ông Đinh Bá Quý, Trưởng phòng Quản lý xây dựng Dự án Thanh Hà của Cienco5 Land cho biết, đây là một dự án lớn tại quận Hà Đông, đến nay đã giải phóng mặt bằng được khoảng 50% diện tích, tương đương với khoảng 200 héc-ta. 50% diện tích dự án còn lại vẫn là đất canh tác. Hiện chủ dự án vẫn đang tiến hành làm nền đường và san lấp sơ bộ diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng. Lý giải việc đến nay dự án mới chỉ giải phóng được khoảng 50% diện tích, ông Quý cho biết: Thanh Hà A là dự án đối ứng của dự án BT có tên Trục phát triển kinh tế phía Nam Hà Tây. Vì vậy, trách nhiệm giải phóng mặt bằng do UBND TP. Hà Nội thực hiện theo đơn giá đền bù và chính sách của địa phương này. Chủ dự án chỉ có nhiệm vụ cung cấp tiền đền bù giải tỏa và theo sát để nắm bắt tình hình. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, hiện chỉ đạt 50% là do nhiều người dân chưa chịu nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Tuy nhiên, ông Quý cho biết, thực hiện dự án Thanh Hà hiện vẫn do chủ dự án tiến hành chứ Cienco5 Land chưa mời NĐT thứ cấp tham gia gì vào quá trình này. Cũng theo ông Quý, từ giờ đến cuối năm, chủ dự án chỉ tiến hành san lấp mặt bằng diện tích đã giải phóng chứ chưa thể làm gì hơn.