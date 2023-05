Nhà cho người thu nhập thấp với giá... tiền tỷ!

Chưa nói sâu tới từng giải pháp, nhiều ĐBQH đặt vấn đề, “tại sao phải cứu BĐS vào lúc này?”. ĐB Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) hỏi thẳng: “Các giải pháp này nhằm cứu doanh nghiệp, người dân hay nhà đầu cơ? Sao phải cứu đầu cơ; khi lãi khủng họ có nghĩ tới người nghèo, tới đất nước không?”. ĐB Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Kinh tế chất vấn: “Có nên cứu tràn lan không? Có hay không tâm lý “neo giá” chờ giải cứu?”. ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) thắc mắc: “Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nhưng giá tới một tỷ đồng. Nếu phải đi vay, tiền lãi người dân phải trả có khi cả trăm triệu đồng/năm. Số tiền cao như vậy thì sao chi trả được?”.

Mặc dù được xây dựng nhiều nhưng nhà thu nhập thấp có giá vẫn cao so với thu nhập của người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời, các giải pháp của Chính phủ là tổng thể, đồng bộ, tác động đến cả cung lẫn cầu và không chỉ ở tầm nhìn ngắn hạn. Bộ trưởng phân tích thêm, cung vượt cầu là ở phân khúc nhà cao cấp và trung bình, còn nhà thu nhập thấp thì cung nhỏ hơn cầu rất nhiều. Dẫu vậy, Bộ trưởng cũng đồng tình “nếu giá nhà một tỷ đồng thì dân khó mua thật, nên mong muốn là 500 triệu đồng trở lại thôi…”.

Bàn về những giải pháp giải quyết lượng nhà đất tồn kho cực lớn hiện nay, ĐB Cao Sĩ Kiêm, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, hướng phát triển của thị trường về lâu về dài vẫn chưa rõ. “Tồn kho chỉ là cái ngọn. Không xử lý cái gốc, để mỡ trong máu vẫn cao, thành mạch xơ vữa thì sớm muộn cục máu đông lại xuất hiện. Phải có giải pháp ngăn chặn đầu cơ, quản lý phát triển đô thị đúng hướng”.

ĐB Trần Du Lịch, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Tp.HCM ví von: “Cung-cầu không gặp nhau là do chiếc máy bay BĐS của chúng ta toàn ghế hạng thương gia mà không có ghế phổ thông. Phải để thị trường điều chỉnh, càng can thiệp hành chính có khi càng rối…”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường BĐS khó khăn như hiện nay là do việc hướng dẫn thực thi pháp luật quá chậm. Đơn cử, Luật Quy hoạch đô thị ban hành năm 2009, có hiệu lực từ 1/1/2010, nhưng phải sau ba năm rưỡi mới ra được Nghị định hướng dẫn về quản lý phát triển đô thị. Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận, sự mất cân đối về cơ cấu sản phẩm có trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, từ trung ương đến địa phương.