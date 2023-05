Nhà đầu tư mạo hiểm đón đầu cơ hội sẽ thành công

Nhiều yếu tố để "gượng dậy"

Trong một báo cáo nghiên cứu mới đây nhất, Công ty Nghiên cứu BĐS Knigth Frank đã đưa ra nhận định, đây chính là thời điểm thích hợp để đầu tư BĐS. Theo công ty này, hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để đưa ra kết luận như trên. Mặc dù vào thời điểm hiện tại, thị trường BĐS còn chịu ảnh hưởng mang tính "dư âm" từ hai năm trước, nhưng những chính sách và con số cụ thể đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực giúp DN BĐS có thể "gượng dậy" và dần lấy lại vị thế trên thị trường.

Dấu hiệu khả quan trước tiên chính là tình hình lạm phát đã và đang có xu hướng giảm trong một vài tháng gần đây và nhiều khả năng sẽ được duy trì ổn định trong năm 2012. Đặc biệt, vừa qua NHNN Việt Nam thông báo giảm 1% lãi suất huy động, kéo mặt bằng lãi suất cho vay có phần "hạ nhiệt". Đồng thời, với những dự án trọng điểm, khả thi và phục vụ mục đích an sinh xã hội sẽ vẫn được xem xét, khiến cho nguồn vốn phục vụ một số dự án bớt căng thẳng hơn.

DN cũng như nhà đầu tư BĐS vẫn còn nhiều cơ hội. (Ảnh: St)

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán là một trong những thị trường vốn quan trọng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Kết thúc phiên giao dịch sáng 21/3/2012, cả 2 sàn có hơn 400 mã tăng giá, đưa VN-Index lên 448,3 điểm, tạo tính thanh khoản mạnh… Ngoài ra, do sự suy giảm của thị trường BĐS trong gần 3 năm qua, khiến cho nhu cầu có thực và rất lớn về nhà đất bị dồn nén. Nhiều nhà tư vấn BĐS cho rằng, với quy luật của thị trường, sau một chu kỳ vận hành 3-5 năm sẽ có sự thay đổi đi lên.

Theo một số công ty tư vấn BĐS như Knight Frank, Saviils, CBRE… gần đây, đã bắt đầu xuất hiện một lượng nhà đầu tư đáng kể từ nhiều quốc gia đến liên hệ, tìm hiểu thông tin cũng như tiến hành những phi vụ mua bán hoặc thuê BĐS tại thị trường Việt Nam. Những nhà đầu tư này cho rằng, đây chính là thời điểm thích hợp để mua tài sản trong nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau với giá thấp hơn nhiều so với trước, nhất là lúc thị trường "thăng hoa". Và hiện tại một số lượng lớn các chủ dự án BĐS trong nước với gánh nặng tài chính rất sẵn sàng bán bớt các tài sản của họ. Vì vậy, dự kiến năm 2012, thị trường sẽ hoạt động sôi nổi hơn.

Chọn đúng điểm rơi

Ông Stephen Wyatt – Tổng giám đốc của công ty Knight Frank Việt Nam cho rằng, cái khó nhất đối với hầu hết các nhà đầu tư là xác định thời điểm, dự đoán xu hướng thị trường tương lai và không mua khi thị trường đang ở đỉnh của chu kỳ. Một điểm quan trọng khác để đầu tư BĐS hiệu quả chính là vị trí của BĐS và sự hiểu biết thị trường. Đặc biệt, đối với thị trường Việt Nam sẽ không có sự hoài nghi về triển vọng tăng trưởng đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà mới đây, Bộ Xây dựng tuyên bố sẽ mua lại một số dự án của các chủ đầu tư có mức giá rơi vào khoảng từ 15-17 triệu đồng/m2 để phục vụ mục đích tái định cư, an sinh xã hội… Lý do được đưa ra vào thời điểm này không những tạo thêm nguồn cầu cho DN BĐS mà cũng còn bởi lý do hết sức thuyết phục là mua lại dự án vào thời điểm này sẽ có được mức giá rẻ hơn nhiều so với những lúc thị trường sôi động. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Xây dựng đưa ra việc mua lại dự án sẽ được tiến hành trên cơ sở bàn bạc, thỏa thuận về giá cả chứ không ép buộc, nếu doanh nghiệp cảm thấy phù hợp với tiêu chí đặt ra thì bán lại.

Tương tự, nhiều công ty môi giới BĐS nhỏ lẻ cho biết, đã bắt đầu có những hợp đồng đặt mua đất nền dự án hoặc chung cư có mức giá trung bình bởi khách hàng tin tưởng khi bỏ tiền ra đầu tư vào thời điểm này, họ sẽ tìm mua được nhà đất có mức giá rẻ hơn so với trước đây. Theo ông Lê Chí Hiếu – Tổng giám đốc CTCP Phát triển nhà Thủ Đức, thời điểm hiện tại lợi thế đang thuộc về người mua, ngoài mức giá hấp dẫn, người mua nhà đất còn có quyền lựa chọn để có được sản phẩm ưng ý và phù hợp với yêu cầu đặt ra do nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, đối với những DN BĐS, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM cũng khẳng định, trong vòng 50 năm nữa, các DN BĐS sẽ không thiếu việc để làm, vấn đề là cần biết chọn đúng điểm rơi của thị trường không chỉ về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng mà còn cả yếu tố giá cả phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.