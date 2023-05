Nhà đầu tư sẵn sàng vào cuộc

Trao đổi với PV báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Đạt, Tổng giám đốc TCty IDICO cho biết: Sau khi khởi công dự án nhà ở cho công nhân tại KCN Nhơn Trạch I (Đồng Nai) vào đầu tháng 4 vừa qua, IDICO đã khẩn trương bắt tay vào đầu tư xây dựng công trình và dự kiến sẽ bán hàng vào đầu tháng 8/2013. Trong năm 3013, IDICO dự kiến vay 50 tỷ đồng cho dự án này nhưng đến nay vẫn chưa được giải ngân. Giá tạm tính sơ bộ cho căn hộ 36m2 khoảng 140 triệu đồng, căn hộ 45m2 khoảng trên dưới 200 triệu đồng. Bình quân khoảng 5 triệu đ/m2 đã bao gồm thuế. Đây là giá được tính khi DN đang vay lãi suất không ưu đãi. Nếu được vay lãi suất ưu đãi thì giá mỗi m2 giảm khoảng 200 ngàn đồng. Dự kiến giá cho thuê là 900 ngàn đ/tháng đối với căn hộ 36m2 và 1,5 triệu đ/tháng đối với căn hộ 45m2. Mặc dù mới khởi công nhưng lượng hồ sơ đăng ký cũng tương đối, vì thế giá bán sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý người mua. “Nếu được vay sớm, giá thành căn hộ sẽ hạ xuống, bán hàng nhanh, thu hồi vốn nhanh thì DN có thể nhanh chóng xây thêm nhiều căn hộ khác” – ông Đạt chia sẻ. Vì thế, thời gian giải ngân sẽ tác động lớn đến toàn bộ “số phận” của các dự án nhà ở thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở cho công nhân trong các KCN.

Một dự án khác tại Đồng Nai cũng kỳ vọng hồi phục nhanh chóng nếu sớm được giải ngân là dự án nhà ở xã hội tại TP Biên Hòa do Cty Sơn An làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc Sơn An cho biết: Theo kế hoạch, Sơn An sẽ được vay 150 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện dự án. Nếu tháng 9/2013 khoản vay được giải ngân thì Cty sẽ bàn giao nhà vào quý I-2015. Cái khó của Sơn An là từ trước đến nay toàn bộ dự án huy động từ nhiều nguồn và vay với lãi suất cao trong khi về giá bán và đối tượng mua lại theo tiêu chuẩn. Đơn cử như dự án đã đầu tư 170 tỷ đồng nhưng khoản thu của khách hàng chỉ 20 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại 22 tầng với 2 tầng hầm, 6 thang máy và giá bán dự kiến khoảng 10,8 triệu đ/m2. Với giá bán này Cty không sợ ế nhà bởi giá bán chung cư thương mại cùng loại trên cùng địa bàn khoảng 16 – 17 triệu đ/m2, thậm chí là 20 triệu đ/m2. Đơn cử như Cty Toàn Thịnh Phát đang bán căn hộ với giá 16 triệu đ/m2 trở lên. “Tiền vào, dự án khởi động lại ngay nhưng hiện nay vẫn chưa giải ngân nên đành chờ đợi”, ông Sơn khẳng định.

Tại Tp.HCM, Cty Địa ốc Hoàng Quân được vay 540 tỷ đồng cho dự án chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thông điệp mà chủ tịch HĐQT của Cty này, ông Hoàng Anh Tuấn phát đi rằng “để mua được nhà ở xã hội người dân cần phải kiên trì” như một gáo nước lạnh dội vào niềm tin của người tiêu dùng khi tại Tp.HCM nhiều Cty đang triển khai các dự án nhà ở giá thấp với cơ chế linh hoạt và giá cả cạnh tranh. Đơn cử như dự án E – home 3 của Nam Long có giá từ 600 – 700 triệu đ/căn cho diện tích từ 49 – 63m2, khách hàng được vay gói lãi suất hỗ trợ 6%/năm. Lê Thành bán căn hộ trả góp trong 5 năm tương đương lãi suất 0% giá từ 13 – 14 triệu đ/m2 (đã bao gồm VAT), hoặc căn hộ thuê mua 49 năm có giá từ 330 – 380 triệu đ/m2. Ngoài ra có hàng loạt các Cty khác dù không được vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng đưa ra giải pháp tài chính tốt cho khách hàng như các dự án nhà giá thấp của tập đoàn Đất Xanh.

Như vậy, dự án nhà ở xã hội chuyển đổi đầu tiên được vay gói lãi suất hỗ trợ sẽ như thế nào vẫn đang còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, điểm chung nhất của các DN được vay là sẵn sàng vào cuộc với niềm tin thành công lớn.