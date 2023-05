Nhà Đầu Tư TP.HCM “Ngược Dòng” Đầu Tư Căn Hộ Thủ Đô

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều phân khúc, loại hình mất thanh khoản thì căn hộ chung cư tại các đô thị lớn vẫn hấp lực mạnh dòng tiền ở thực và đầu tư. Nhu cầu ở thực cao đã làm nên sức hút của chung cư Hà Nội. Diện mạo của phân khúc này trong thời gian tới sẽ ra sao?

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Housing đã chỉ ra các yếu tố sẽ dẫn dắt thị trường chung cư Hà Nội thời gian tới. Trong đó, tập khách hàng trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng “định vị” phân khúc chung cư cao cấp. Những dự án chung cư, những khu đô thị được phát triển theo hướng tích hợp “all in one” – nơi mọi tiện ích, dịch vụ “gói gọn” trong 15 phút di chuyển, dễ dàng nghỉ ngơi cuối tuần luôn được nhóm khách hàng trung lưu, đặc biệt là giới trẻ đón nhận. Lực cầu “người trẻ” là nhân tố quyết định sự phát triển và diện mạo của bất động sản cao cấp tại các thành phố lớn trong tương lai. Sống tiện ích, tiện nghi, sống an lành… và thể hiện đẳng cấp đang trở thành xu hướng. Những dự án đáp ứng các tiêu chí này luôn có tỉ lệ giao dịch cao trên thị trường.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Housing

Đặc biệt, người trẻ ngày nay hình thành tâm lý đầu tư từ rất sớm. Thay vì đổ dồn toàn bộ số tiền tích luỹ để mua nhà, người trẻ lựa chọn giải pháp hợp lý là bỏ ra 20-30% vốn tự có. Phần còn lại, khách hàng trẻ chọn trả lãi vay suất mua nhà hàng tháng. Việc dùng đòn bẩy ngân hàng được nhóm khách hàng trẻ cân nhắc ở mức độ vừa phải để có dòng tiền đầu tư vào những lĩnh vực khác. Cũng theo ông Trung, thị trường bất động sản hiện nay là thị trường “giá đuổi”. Việc giá liên tục tăng sẽ khiến những người trẻ không chú trọng việc sở hữu nhà bây giờ thì trong tương lai, họ rất khó khăn để tích trữ tài sản.

Bên cạnh đó, sau những “nốt trầm” của thị trường giai đoạn vừa qua, nhà đầu tư trở nên cẩn trọng, kĩ càng hơn. Đặc tính này khiến trào lưu lướt sóng, đầu cơ bị xu hướng đầu tư dòng tiền ổn định thế chỗ. Nhìn nhận về “dòng tiền ổn định”, giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing đưa ra 3 tiêu chí “tạo ra dòng tiền tốt”. Đó là, sản phẩm bất động sản có pháp lý tốt để dễ dàng chuyển nhượng, sản phẩm có sẵn hoặc nhanh chóng hình thành cộng đồng dân cư xung quanh để cho thuê ngay. Đặc biệt, bất động sản đó sở hữu vị trí đẹp, tổ hợp dịch vụ đa tiện ích, vận hành chuyên nghiệp – những yếu tố đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Mặt bằng giá căn hộ Hà Nội thấp hơn nhiều so với TP.HCM, dự địa tăng giá cao và việc cho thuê được luôn khiến căn hộ thủ đô trở nên hấp dẫn.

Cũng theo ông Trung, 3 tiêu chí trên để “hiện thực hoá” thì cần yếu tố tiên quyết là uy tín và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Một chủ đầu tư có tiềm lực mạnh, có uy tín trên thị trường, đồng nghĩa có năng lực để sở hữu quỹ đất đẹp, đủ lớn làm hạ tầng, đảm bảo chất lượng và tiện độ bàn giao, pháp lý đẩy đù – đảm bảo giá trị sản phẩm tăng ở mức cao trong tương lai

Đầu tư đa mục đích để hạn chế rủi ro cũng sẽ là xu hướng dẫn dắt thị trường thời gian tới. Việc đầu tư đa mục đích là mũi tên bắn nhiều đích. Nhà đầu tư ngoài mua với mục đích cho thuê ở, làm kinh doanh service apartment, homestay…thì còn mua để giữ tài sản, để tặng cho con cái lớn lên có tài sản riêng.

Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Housing cũng cho biết mặt bằng giá cho thuê mới của thị trường căn hộ đang được hình thành nhờ dòng khách ngoại. Nhóm khách ngoại từ Đài Loan, Hồng Kông đang gia tăng mạnh từ đầu năm 2023 tới nay. Khách hàng người nước ngoài đề cao chuẩn mực tiện ích và dịch vụ do đã quen với các tiêu chuẩn này ở thị trường căn hộ ở chính nước họ. Chính bởi vậy, khi sang Việt Nam, họ sẽ lựa chọn các chủ đầu tư uy tín với sự đầu tư bài bản để đầu tư. Ngay cả với nhóm khách nội cũng có những thay đổi đáng chú ý khi nhiều nhà đầu tư chuyển dòng từ TP.HCM ra Hà Nội đầu tư. Mặt bằng giá căn hộ Hà Nội thấp hơn nhiều so với TP.HCM, dự địa tăng giá cao và việc cho thuê được luôn khiến căn hộ thủ đô trở nên hấp dẫn.

Thuý An

Xem thêm