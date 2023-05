Nhà giá thấp tìm mọi cách chống...ế

Nhiều giải pháp "chống ế" cho bất động sản được các doanh nghiệp đồng loạt triển khai. Nhiều chuyên gia cho rằng, đó là hướng đi đúng!

Nhiều người có nhu cầu thực sự đang tìm đến những địa chỉ bán nhà giá thấp. Ảnh: M.H

Giảm diện tích để… sống còn

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn nhỏ đang tập trung nhắm đến phân khúc thị trường nhà giá thấp. Cụ thể như: Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) đang triển khai dự án nhà thu nhập thấp dự án chung cư An Bình tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) với diện tích căn hộ 46 – 64m2, mức giá đề xuất 300-600 triệu đồng/căn. Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành Tp.HCM đã triển khai dự án chung cư Thái An với 800 căn hộ, diện tích mỗi căn chỉ từ 39 – 44 m2 và hiện nay 90% số căn hộ trong dự án đã được bán. Công ty CP Vinaconex Xuân Mai cũng đang phối hợp với đối tác xây dựng tại Hà Nội căn hộ giá 150 triệu đồng/căn. Ông Đặng Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex Xuân Mai cho biết: "Chúng tôi nhận được quá nhiều bài học từ việc đầu tư nhà cao cấp, đặc biệt là thời điểm hiện nay khi thị trường bất động sản gần như đóng băng. Toàn bộ số tiền đầu tư cho nhà cao cấp đều "đắp chiếu" một chỗ. Do đó, chiến lược kinh doanh trước mắt mà công ty nhắm tới tập trung xây nhà giá thấp".

Còn theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành, có đến quá nửa số vốn của doanh nghiệp này đang đọng ở những dự án cao cấp. Do đó, "để chống ế chúng tôi đã có một cuộc thăm dò thị trường rất nghiêm túc. Dự án Thái An xuất phát từ cuộc thăm dò gần 28.000 khách hàng về nhu cầu nhà ở", ông Đực nói. Kết quả thăm dò của doanh nghiệp này cho thấy, trên 14% khách hàng có nhu cầu nhà 20m2, hơn 44% có nhu cầu nhà ở dưới 40m2. Hơn nữa, đại đa số công chức hiện nay (TPHCM và Hà Nội) có mức thu nhập không quá 7 triệu đồng/tháng. Đây cũng là những đối tượng có nhu cầu bức xúc về nhà ở nên những căn hộ diện tích nhỏ, giá thấp luôn có thanh khoản tốt.

Làm cái người dân cần

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thì hiện nay đang là thời điểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhắm vào nhu cầu thực sự của thị trường chứ không chạy theo người đầu cơ.

TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định điều đó và cho rằng, phần lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều đã nhận được những bài học cay đắng từ việc chạy theo giới đầu cơ, bỏ qua nhu cầu thực. Bằng chứng là hàng loạt các biệt thự xây lô, nhà liền kề, chung cư cao cấp xây xong rồi để đấy, ứ đọng vốn và việc trả lãi ngân hàng khiến không ít công ty đứng bên bờ vực phá sản. Thế nên, hiện hầu hết các công ty lớn trước khi triển khai dự án xây dựng đều làm động tác là thăm dò thị trường để "cung" thực sự gặp "cầu".

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận, giá nhà thu nhập thấp ở Hà Nội đặc biệt cao hơn các địa phương khác. Nhà "giá rẻ" với diện tích khoảng 60 – 70m2 cũng có giá bán ngót nghét 1 tỷ đồng – quá cao so túi tiền của người thu nhập thấp. Do đó, chủ trương của Sở là "thu hẹp" quy mô căn hộ để phù hợp với túi tiền của người thu nhập thấp. Để đáp ứng nhu cầu thực sự của phân khúc nhà giá thấp thì công trình nhà thu nhập thấp sẽ không cao quá 15 tầng, các diện tích tiện ích của công trình chỉ ở mức độ vừa phải (diện tích từ 35-42m2 chiếm khoảng 20%; loại căn hộ từ 45-60m2 chiếm 60%; loại căn hộ diện tích sàn từ 60m2-70m2 chiếm 20%).

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Tuấn việc Ngân hàng Nhà nước đã mở van tín dụng cho 4 nhóm bất động sản sẽ là cơ hội cho cả ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản và người dân có nhu cầu thực sự tiếp cận vốn ngân hàng. Với doanh nghiệp bất động sản, việc mở van tín dụng này sẽ góp thêm sức cầu, góp phần làm thị trường ấm lại. Trong đó, chủ yếu mở van cho phân khúc nhà giá thấp sẽ khiến cho phân khúc thị trường có tính thanh khoản cao hơn.

Không chỉ doanh nghiệp trong nước mà các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài cũng đang tìm mọi cách để huy động nguồn tài chính cho các dự án nhà giá thấp, đồng thời cũng đang dần thay đổi cách tiếp cận thị trường. Điều quan trọng để bán được hàng trong giai đoạn khó khăn với những người mua căn hộ để ở thì bên cạnh giá cả, yếu tố về hạ tầng vẫn là mối quan tâm lớn.

"Để có căn hộ tiện ích với giá hợp lý nhất, mấu chốt cho doanh nghiệp lúc này là đất sạch do thành phố bàn giao để nhanh chóng hoàn thành dự án, trên cơ sở áp dụng công nghệ hiện đại là bê tông dự ứng lực với toàn bộ kết cấu đúc sẵn, giảm tối đa chi phí cho mỗi mét vuông nhà ở. Việc sử dụng công nghệ sàn nhẹ là giải pháp khá tối ưu, vì đây được coi là một trong những công nghệ sàn bê tông cốt thép được xem là nhẹ nhất hiện nay. Với những công nghệ này, chi phí và thời gian xây dựng kết cấu chương trình sẽ giảm 20%". Ông Đặng Hoàng Huy, Tổng giám đốc Công ty Vinaconex Xuân Mai

(Theo Giadinh.net)