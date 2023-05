Nhà ở cho người thu nhập thấp: Còn khó tiếp cận?

Tiến sĩ Hoàng Văn Cường (Đại học Kinh tế Quốc dân): Các biện pháp hành chính thuần túy sẽ không hiệu quả Chủ trương xây dựng nhà ở thu nhập thấp của chúng ta là rất đúng, rất nhân văn, song theo tôi, chúng ta đang đặt ra một mục tiêu hơi khó thục hiện, đó là: Người thu nhập thấp cũng được hưởng những dịch vụ (về nhà ở) như người thu nhập cao. Cụ thể là chúng ta cố gắng có những ưu đãi cho chủ đầu tư để nhà cho người thu nhập thấp có chất lượng và dịch vụ như nhà thương mại rồi sử dụng những biện pháp hành chính để khống chế đối tượng được mua. Điều này sẽ khiến các đối tượng không thuộc diện mua nhà cố tình lách luật để chen chân vào. Thực tế thì giá bán trên thị trường không phải do nhà sản xuất đặt ra mà do quan hệ cung cầu. Nếu giá thị trường ngôi nhà cao mà ta cố bán với giá rẻ thì sẽ có những người, gồm cả người giàu và người có thu nhập thấp vì hoàn cảnh mà tìm mọi cách để mua nhà giá rẻ, sau đó bán lại theo giá thị trường mà hưởng lợi nhuận. Chúng ta quy định trong vòng 10 năm không được bán nhà ấy, người ta vẫn có thể tìm mọi cách để lách luật. Cũng giống như quy định nhà, đất chưa có giấy tờ thì không được mua bán, chuyển nhượng nhưng thực tế người ta vẫn mua bán dưới nhiều hình thức. Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội): Xử lý nghiêm những hành vi gian dối Xác nhận về nhân khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thuộc trách nhiệm của công an phường và chính quyền địa phương. Việc xác nhận này đã được quy định tại điều 19 của Quyết định 34. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối về đối tượng, điều kiện để được mua, thuê và thuê mua nhà ở có thu nhập thấp thì ngoài việc bị xử lý theo quy định còn buộc phải trả lại nhà đã mua, thuê. Đối với người lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định liên quan đến việc xác nhận đối tượng cũng như việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất sẽ phải bồi thường. Các chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp thực hiện việc bán, cho thuê, thuê, mua nhà ở thu nhập thấp không đúng theo quy định tại quyết định này thì ngoài việc bị xử phạt theo quy định về hành chính trong quản lý và phát triển nhà ở còn bị buộc phải hoàn trả các khoản chi phí được ưu đãi, bị thu hồi dự án, không được thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản trong thời gian 2 năm kể từ ngày dự án bị thu hồi hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh. GS. Vũ Hoan (Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội): Ưu tiên những gia đình chính sách Những người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định), lao động tự do, kinh doanh cá thể cũng thuộc diện được mua nhà cho người thu nhập thấp. Những đối tượng này phải đảm bảo có mức thu nhập hàng tháng không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, hoàn toàn chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở và được tính điểm để đảm bảo khách quan. Tuy vậy số lượng nhà không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân là lý do chính khiến một bộ phận đủ điều kiện mua nhà nhưng vẫn chưa mua được. Tôi cho rằng, không có việc nhà ở dành cho người có thu nhập thấp không đến được đúng đối tượng. Có chăng chỉ là việc có quá nhiều người đủ điều kiện nhưng số lượng nhà có hạn gây ra tin đồn cho rằng thiếu minh bạch trong việc bán nhà cho người thu nhập thấp. GS.TSKH Nguyễn Thế Bá (Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam): Bám sát các quy định Tôi được biết, kể từ ngày 1-1-2010, việc bán nhà cho người có thu nhập thấp sẽ phải căn cứ theo các quy định tại Thông tư 36 và Quyết định 34. Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận đơn và sơ tuyển theo các tiêu chí quy định để xếp danh sách theo thang điểm lấy từ cao xuống thấp đủ số căn hộ của dự án rồi trình lên Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định, kiểm duyệt. Vì vậy, quyền quyết định không phải hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư. Hiện nay, đối tượng đủ điều kiện mua nhà dành cho người thu nhập thấp tương đối lớn, có khá nhiều hộ gia đình đạt thang điểm 90 (chưa có nhà ở; có 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách hoặc viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang…). Như thế có thể thấy rằng, người mua nhà thu nhập thấp đạt đầy đủ điều kiện đã quy định chắc chắn sẽ mua được nhà. Tuy nhiên, việc số lượng nhà có hạn chính là lý do khiến có một bộ phận đủ tiêu chuẩn mua nhà nhưng vẫn chưa mua được. Thành phố Hà Nội đã dành khung 10 điểm ưu tiên để áp dụng cụ thể cho các đối tượng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, anh hùng lao động, người có công, người được tặng thưởng các danh hiệu, huân, huy chương…