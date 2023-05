Nhà ở xã hội: Doanh nghiệp vẫn đang chờ ưu đãi

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP và các quyết định về phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội là học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, công nhân lao động tại các KCN, người thu nhập thấp đô thị, ngoài việc tập trung tuyên truyền tạo được sự đồng thuận trong xã hội, Bộ Xây dựng đã khẩn trương đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng này trên phạm vi địa bàn theo 2 giai đoạn (2009 – 2010 và 2011 – 2015) với yêu cầu đặt ra cho các dự án được ưu tiên là có đất sạch, đã được phê duyệt và xác định chủ đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho hay, chủ trương của Nhà nước đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả xã hội, các cấp chính quyền địa phương, nhất là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Tuy nhiên nhu cầu cần đáp ứng nhà ở cho 2 đối tượng trên là rất lớn, trong khi đó các nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về quỹ đất, vốn, các ưu đãi đặc thù… nên nhiều DN sau khi khởi công đã tạm dừng triển khai hoặc triển khai rất chậm. Hiện nhiều địa phương và DN đang kiến nghị Chính phủ cho phép được tiếp tục triển khai các ưu đãi đó cho những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng cho rằng hiện nay đang rất cần các giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư triển khai các dự án.

Thực tế, sau khi các DN có thông tin về việc chỉ thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế trong năm 2009 đã xảy ra hiện tượng tạm dừng hoặc triển khai cầm chừng sau khi khởi công. Hiện cả nước mới chỉ có 5 dự án được vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam với tổng số vốn vay khoảng 740 tỷ đồng, đạt 19% so với số vốn của các dự án đã khởi công. Do không được áp dụng ưu đãi thuế và khó tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam nên giá thành mỗi mét vuông sàn căn hộ đã hoàn thành cũng khá cao, từ 10 – 12 triệu đồng/m2. Điều này đã làm tăng giá thành căn hộ, giảm khả năng tiếp cận của người hưởng lợi và giảm hiệu quả của các chủ đầu tư…

Ông Lê Ngọc Ước – Phó giám đốc Cty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera (chủ đầu tư dự án NTNT Đặng Xá) phản ánh: Khi triển khai dự án, DN rất bí vốn. Quy định của Chính phủ làm dự án NTNT được vay vốn ưu đãi nhưng thực tế dự án tại Đặng Xá mới chỉ được giải ngân 10% vốn ưu đãi so với tổng thể dự án là 100 tỷ. Trong khi ngân hàng cũng rất hạn chế cho vay BĐS". Ông Trần Văn Can – Giám đốc Handico 5 (chủ đầu tư dự án NTNT Sài Đồng) cũng phàn nàn: Một công trình xây dựng bình thường mất từ 3 – 4 năm. Khung giá do Cty đưa ra 12,03 triệu đồng/m2 nhưng lên Sở Tài chính cộng thêm tiền thuế vào. Thêm nữa DN không vay được vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam như quy định. Mọi khoản đều do DN bỏ tiền ra làm, nếu như không huy động vốn từ khách hàng thì chúng tôi buộc phải vay ngân hàng với lãi suất cao, khi đó giá thành còn bị đội lên cao nữa…

Để các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sớm được triển khai thực hiện, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các DN, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về các ưu đãi đối với nhóm dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và NTNT tại đô thị.

(Theo Báo Xây dựng)