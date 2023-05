Nhà ở xã hội và cuộc đua mới

NOXH và những điểm đen cần làm sáng tỏ

Thời gian qua, có rất nhiều khách hàng mua căn hộ HQC Hóc Môn của Công ty CP Địa Ốc Hoàng Quân, đã tập trung tại trụ sở công ty này để đòi giao nhà.

Nhiều người cho biết, họ đã thanh toán từ 70 đến 95% giá trị căn hộ, nhưng dự án thi công ì ạch, chậm tiến độ, chủ đầu tư cho "ăn bánh vẽ" khiến họ rất thất vọng.

Được biết, đây là doanh nghiệp có nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH) trải dài trên nhiều địa phương cả nước. Trước đó, dự án NOXH HQC Plaza của Hoàng Quân cũng là tâm điểm của các vụ tranh chấp và những vấn đề về chất lượng PCCC khi để xảy ra sự cố cháy nhà hồi tháng 7/2016.



Khách mua nhà bức xúc vì dự án chậm tiến độ

Một cái tên đáng chú ý khác là dự án NOXH The Easter City do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Từ khi bàn giao, dự án liên tục bị khách hàng phản ánh về chất lượng như: Thấm dột, gạch lát nền bong tróc, thang máy hư hỏng, PCCC có vấn đề… Nhiều khách hàng tại đây còn bị thu tiền chênh khi mua qua sàn Nam Tiến 100 – 200 triệu/căn.

Cùng chung nỗi ám ảnh là chung cư Ngọc Phương Nam tọa lạc tại đường Âu Dương Lân, quận 8, Tp.HCM. Dự án bàn giao nhà trễ hẹn, đưa dân vào ở khi chưa hoàn tất nghiệm thu các hạng mục công trình. Hiện đã có hơn 50 hộ vào ở nhưng chung cư Ngọc Phương Nam vẫn ngổn ngang như một công trường. Nhiều hộ dân còn không dám đi xung quanh khu vực chung cư để hóng mát, vui chơi vì sợ “tai họa” từ trên trời rơi xuống.

Cuộc chiến mới ở phân khúc trên dưới 1 tỷ

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng giám đốc DKRS, đơn vị phân phối nhiều dự án phân khúc trên dưới 1 tỷ, người mua nhà tầm giá này đa phần là mua căn nhà đầu tiên. Đây là tài sản lớn, và sau nhiều năm tích lũy mới có được, nên họ “cân đo”, so sánh rất cẩn thận trước khi lựa chọn. Điều này cũng đẩy thị trường đến giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, những doanh nghiệp không uy tín sẽ khó tồn tại.

Thực tế ở phân khúc trên, dưới 1 tỷ tại Tp.HCM thời gian gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều như: Him Lam Phú An (quận 9), Heaven Riverview (quận 8), Prosper Plaza (quận 12), The Avila (quận 8), Kikyo Residence (quận 9)… Cá biệt như Dream Home Palace (quận 8) còn được quảng cáo chất lượng Nhật Bản. Được biết, đây là dự án được Tập đoàn BĐS The Global Group (Nhật Bản) tham gia góp vốn, đưa kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển vào quá trình thi công, đồng thời chuyển giao quy trình quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Đây đều là những dự án được giới thiệu chất lượng, tiện ích cao cấp, trong tầm giá trên dưới 1 tỷ. Đương nhiên, với mức giá này, người dân hoàn toàn có thể suy nghĩ bởi chênh giá giữa NOXH và những căn hộ này không lớn.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM, những dự này đang đánh trúng tâm lý người mua nhà, với hàng loạt nỗi lo khi mua nhà ở vừa túi tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về uy tín, năng lực chủ đầu tư và những thông tin quảng cáo. Một dự án được vẽ hoành tráng, nhưng chủ đầu tư không đáng tin, thì khó tránh hậu quả trong tương lai.

Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng giám đốc Him Lam Land nhận định, căn hộ trên dưới 1 tỷ rất tiềm năng, bởi nguồn cung hiện đang thấp nhưng nhu cầu cao. Tuy nhiên, làm được phân khúc này cũng rất khó vì tìm được quỹ đất phù hợp là không dễ dàng. Các khu đất ở trung tâm thì không làm được vì giá quá cao nên không thể có giá 1 – 1.5 tỷ cho 1 căn hộ 2 phòng ngủ được. Do vậy, cần phải có sự chuẩn bị công phu và dài hạn mới thực hiện đầu tư được tại phân khúc này.