Nhà "siêu rẻ"- chất lượng có...rẻ?

Thông tin này được Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai cụ thể hóa khi tới đây dự định sẽ đưa ra thị trường căn hộ rộng 30m2 với giá trung bình 5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi, tại nơi giá BĐS cao nhất nước như Thủ đô Hà Nội, với mức giá "siêu rẻ" như vậy, ý tưởng trên liệu có thực sự khả thi, chất lượng công trình liệu có đảm bảo hay chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của chủ đầu tư?

Chung cư Becamex có giá 130 triệu đồng/căn (Ảnh mô hình)

Căn hộ "siêu rẻ"

Lý giải cho "phát kiến" táo bạo này, ông Đặng Hoàng Huy, tổng giám đốc Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho biết, nhu cầu nhà ở của người dân Thủ đô, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hiện vẫn rất cao. Đối tượng hướng đến của những căn hộ giá rẻ này chủ yếu là những người có thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp. Nó cũng phù hợp với túi tiền nên đáp ứng nhu cầu thanh toán của họ. Bên cạnh đó, việc phát triển những căn hộ trên hoàn toàn tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước về nhà ở, thúc đẩy lĩnh vực đầu tư nhà dành cho người thu nhập thấp phát triển.

Theo ông Huy, khuôn viên căn hộ giá rẻ này rộng khoảng 30m2 được thiết kế hiện đại bao gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh. Trong khi đó, phòng khách với bếp và ban công được thiết kế liên thông với nhau nên đảm bảo đủ ánh sáng trời cho căn hộ. Thậm chí, người sử dụng có thể tự tạo gác xép trong căn phòng để tăng thêm diện tích sử dụng. Đây được đánh giá là mẫu nhà lý tưởng đối với nhiều người "ví mỏng" đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trong trường hợp người sử dụng muốn mua một căn hộ diện tích lớn thì có thể gộp hai căn hộ 30m2 tiếp giáp nhau. Khi đó, chỉ cần thông cửa (cửa thông minh) hai căn hộ nhỏ sẽ trở thành một căn hộ có diện tích 60m2 hoàn hảo với công năng sử dụng phòng ngủ, phòng khách, ban công, bếp đây là điều mới lạ của ngôi nhà này.

Được biết, để giảm giá tới mức "cực sốc" như vậy, Công ty Vinaconex Xuân Mai sẽ áp dụng công nghệ hiện đại là bê tông dự ứng lực với toàn bộ kết cấu đúc sẵn để giảm tối đa phí cho mỗi m2 nhà ở. Tuy nhiên, điều quan trọng để những ước mơ của người lao động, thu nhập thấp và đơn vị đưa ra ý tưởng này cần đó là đất sạch do thành phố bàn giao để nhanh chóng thực hiện.

Đánh giá cao ý tưởng táo bạo này, GS. TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng, thông tin trên thực sự đem đến niềm vui, hy vọng cho người có nhu cầu mua nhà, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Nếu khả thi, giấc mơ được mua nhà giá rẻ theo đúng nghĩa sẽ được hiện thực hóa. Chủ trương xây dựng nhà cho người thu nhập thấp là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, tuy nhiên sau một thời gian, việc thực hiện chỉ như "muối bỏ bể".

Mặc dù trong các năm 2009, 2010 có tới 150 dự án đăng ký xây dựng nhưng đến nay mới chỉ có gần 40 dự án chính thức triển khai, với trên 2.000 căn hộ hoàn thành chiếm tỷ lệ % rất thấp. Do đó, nếu ý tưởng xây dựng này được cụ thể hóa, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp mà còn hạ nhiệt được cơn sốt đầu cơ BĐS, góp phần lành mạnh hóa thị trường đặc biệt là thị trường căn hộ chung cư. Với mức giá trên dưới 150 triệu đồng/căn nhà 30m2 là quá lý tưởng. Thông tin này cũng sẽ là cú đánh mạnh vào những ai đang đầu cơ chung cư với mức ăn chênh hàng trăm triệu đồng.

Khởi đầu một xu hướng mới?

Trước mức giá hấp dẫn, không ít người khấp khởi mừng thầm, giấc mơ sở hữu chung cư có thể được hiện thực hóa, tuy nhiên nhiều người cũng lo ngại với mức giá trung bình khoảng 5 triệu đồng/m2 liệu ý tưởng của Vinaconex Xuân Mai có khả thi, chất lượng xây dựng có được đảm bảo?

Lý giải cho lo ngại này, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, trong điều kiện chủ đầu tư được giao đất sạch, không phải giải phóng mặt bằng, thì mức giá 5 triệu đồng/m2 là hoàn toàn hợp lý. Chắc chắn, đưa ra ý tưởng này chủ đầu tư đã tính toán rất kỹ, không có lãi không bao giờ họ đề xuất xây dựng như thế. Theo tính toán sơ bộ, giá thành xây dựng hiện nay, nếu nhà loại khá sẽ rơi vào khoảng 6 triệu đồng/m2, hoặc nhỉnh hơn một chút. Nếu áp dụng công nghệ hiện đại, nguyên vật liệu rẻ có thể làm cho giá nhà giảm đi ít nhất 30%. Do đó, nhà ở mức độ trung bình, dành cho người thu nhập thấp, tìm kiếm vật liệu xây dựng ít tiền thì giá xây dựng khoảng 5 triệu là hoàn toàn khả thi.

"Mọi người lo lắng chủ đầu tư sử dụng vật liệu xây dựng là bê tông đúc sẵn có thể không đảm bảo chất lượng cho công trình, đặc biệt là chung cư cao tầng. Tuy nhiên, vật liệu này đã được kiểm định về chất lượng, được sử dụng rộng rãi để xây dựng trong nhiều công trình nên hoàn toàn đảm bảo. Đây là ý tưởng tốt. Nếu thí điểm thành công, chúng ta có thể nhân rộng mô hình. Đây cũng là chỉ số cạnh tranh tốt buộc các doanh nghiệp khác phải tìm kiếm những cách thức xây dựng hợp lý để giá thành hạ hơn đáp ứng nhu cầu mua nhà của người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Nó sẽ khởi đầu cho xu hướng mới của thị trường BĐS, thị trường phục vụ người lao động", GS Võ nói.

PGS. TS Nguyễn Hùng Cường cũng cho rằng, trước đây, chúng ta cũng đã biết đến việc các nhà thầu ồ ạt đi xây nhà thu nhập thấp. Những căn hộ 30m2 giá 150 triệu đồng này cũng đi theo xu hướng đó. Nhiều người lo ngại, với giá rẻ như vậy thì chất lượng xây dựng có thể sẽ không đảm bảo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng nên chúng ta cũng chưa thể đánh giá được chất lượng của những căn hộ này. Đến khi nào có bản vẽ thì các chuyên gia mới có thể thẩm định được.

Bên cạnh đó, bê tông đúc sẵn cũng là một loại vật liệu không mới, đã từng được xây dựng ở Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên, các nhà thầu chưa nói chi tiết là sẽ sử dụng vật liệu này như thế nào, ở khu vực nào trên địa bàn Hà Nội nên chưa thể đánh giá chi tiết được độ an toàn.

Dưới góc độ chuyên gia xây dựng, kỹ sư xây dựng Nguyễn Thành Đô (Hà Nội) cũng cho rằng, công nghệ bê tông dự ứng lực mà Vinaconex Xuân Mai sẽ sử dụng trong xây dựng hoàn toàn đảm bảo an toàn, ưu điểm hơn so với các giải pháp xây dựng thông thường; đồng thời công nghệ này cũng đã được cơ giới hóa và công nghiệp hóa cao, do vậy giải pháp sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư. Sử dụng vật liệu loại này giúp các nhà thầu giảm tới 40% lượng nguyên vật liệu thi công công trình, đồng thời, giảm từ 25 – 35% giá thành và thời gian thi công so với những công nghệ cũ. Do đó, nếu được cấp đất sạch, việc Vinaconex Xuân Mai đưa ra mức giá 5 triệu đồng/m2 cho một căn hộ chung cư là hoàn toàn khả thi.

Vấn đề đáng lưu tâm: Chất lượng thi công như thế nào?



Đồng quan điểm, PGS. TS Nguyễn Hùng Cường, phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, trong thời điểm nhà ở xã hội đang là mơ ước của nhiều người dân như hiện nay thì đây là một sáng kiến mang tính đột phá. Nếu ý tưởng này thành hiện thực, chắc chắn sẽ phù hợp với túi tiền của đông đảo người lao động, công nhân, đặc biệt là người có thu nhập thấp. "Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là chất lượng thi công những căn hộ kiểu này như thế nào? Đây mới là vấn đề đáng lưu tâm. Mặc dù xu hướng xây nhà giá thấp là rất đáng hoan nghênh nhưng những ngôi nhà này phải đảm bảo được chất lượng. Doanh nghiệp không nên vì lợi nhuận mà sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền, thi công ẩu gây mất an toàn cho người sử dụng", PGS Nguyễn Hùng Cường nói.

(Theo NĐT)