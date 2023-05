Nhà thu nhập thấp: Ưu đãi "teo" dần, giá bị đẩy cao

Tại dự án nhà TNT Đặng Xá (Gia Lâm) có tổng số 946 căn với giá 10,4 triệu đồng/m2. Trong 2 lần bán căn hộ năm 2010, Viglacera chỉ bán được 600 căn do nhiều khách hàng lo ngại vì vị trí căn trung tâm Hà Nội gần 20 km nhưng giá bán tới 10,4 triệu đồng/m2. Tại dự án nhà TNT Sài Đồng do Handico 5 làm chủ đầu tư thì trong 420 căn có đến 5% số khách hàng bỏ ký hợp đồng vì khó khăn về tài chính. Giá chủ đầu tư đưa ra là 13,24 triệu/m2. Còn 420 căn tại TNT Sài Đồng do Handico 3 làm chủ đầu tư thì đến 40 – 50 khách hàng xin rút hồ sơ do lo ngại giá cao: 13,27 triệu đồng/m2… Cả 2 dự án tại Sài Đồng cách trung tâm Hà Nội 10km