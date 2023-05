Nhà xưởng xây sẵn thu hút nhà đầu tư ngoại

Ngày 17/2/2014, Khu Kỹ nghệ Việt – Nhật do liên doanh chủ đầu tư là Công ty Vie-Pan Industrial Park Co., Ltd (Nhật Bản) và Công ty CP KCN Hiệp Phước đã được khởi công xây dựng tại KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Chủ đầu tư cho biết, dự án nhằm thu hút ngành công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trên cơ sở cung ứng dịch vụ "trọn gói" từ nhà xưởng đến thủ tục pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp (DN). Với tổng mức đầu tư dự kiến là 31 triệu USD, dự án được chia làm hai phân kỳ, phân kỳ 1 là 3ha và phân kỳ 2 là 10ha. Ông Yoshinori Yasumi, Tổng giám đốc Công ty Vie – Pan Industrial Park Co., Ltd cho biết, với lợi thế nguồn lao động dồi dào và chi phí nhân công thấp hơn các nước khác trong khu vực, lựa chọn đầu tư vào thị trường Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của các DN Nhật Bản.

Trong giai đoạn thâm nhập thị trường và nắm bắt cơ hội kinh doanh, để có thể nhanh chóng đi vào sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí và thời gian thi công nhà xưởng, đa phần các nhà đầu tư có nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn hoặc kho bãi có sẵn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn như hiện nay.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2013, Công ty TNHH Đầu tư nhà xưởng Lập Thành đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để xây dựng và triển khai dịch vụ cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghệ cao Tp.HCM (SHTP).

Với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng trên 5,4 ha, dự kiến nhà xưởng này sẽ được triển khai xây dựng vào đầu tháng 4/2014 và chính thức bàn giao vào tháng 7/2014, bao gồm 28 nhà xưởng với diện tích tầng trệt và tầng lửng tương ứng 900m2 và 180m2, đồng thời có khả năng mở rộng thêm 4 tầng cho mỗi nhà xưởng.

Ông Trần Tấn Sĩ, Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết, nhận diện các nhà đầu tư vừa và nhỏ là khách hàng mục tiêu của mình, từ năm 2010 KCN Long Hậu đã tiến hành xây dựng khu nhà xưởng xây sẵn đầu tiên với diện tích 4.000m2, chia làm 5 module nhỏ để thăm dò thị trường BĐS trong năm 2014 này.

Kết quả tốt hơn mong đợi khi khu nhà xưởng này nhanh chóng lấp đầy trong vòng vài tháng, vì vậy KCN Long Hậu quyết định đầu tư thêm gần 32.000m2 nhà xưởng xây sẵn và đã được khánh thành vào đầu năm 2011. "Hiện chúng tôi đã lấp đầy 100% diện tích khu nhà xưởng xây sẵn với 32 nhà đầu tư, trong đó có 26 nhà đầu tư Nhật Bản bên cạnh là các DN đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Srilanka…", ông Trần Tấn Sĩ cho biết.

Theo Ban Quản lý các KCX – KCN Tp.HCM (HEPZA), trong năm 2013, diện tích nhà xưởng cho thuê đạt hơn 55.680 m2, tăng gần 37% so với năm ngoái. Các dự án FDI thuê nhà xưởng xây sẵn chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Những công ty này mới đến Việt Nam và đầu tư chỉ mang tính thăm dò, còn lo tìm đầu ra cho sản phẩm nên chỉ muốn thuê nhà xưởng trong 2- 3 năm để sản xuất thử.

Ngoài ra, không chỉ dừng lại đối với các DN Nhật Bản, Hàn Quốc như lâu nay, một số DN đến từ châu Âu triển khai các dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ cũng đi theo hướng thuê lại nhà xưởng này. Đây có thể xem là giải pháp cho các KCN tăng hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn thu hút các dự án lớn không mấy dễ dàng như trước.