Nhận diện chân dung nhà đầu tư bất động sản sau một thập niên

Trao đổi với Batdongsan.com.vn về chủ đề Nhận diện chân dung nhà đầu tư BĐS hiện tại, ông Phạm Lâm, TGĐ Công ty CP DKRA Việt Nam cho rằng, sau thời kỳ sốt bất động sản năm 2007, thị trường đã đi vào quỹ đạo với nhiều chính sách chặt chẽ nhằm kìm phát nguy cơ bong bóng đồng thời kích thích thị trường tăng trưởng theo xu hướng ổn định. Cùng một mục đích đầu tư (hướng đến lợi nhuận, tiết kiệm lâu dài, bảo toàn giá trị đồng tiền, thu nhập thêm ổn định, chứng minh tài chính), song với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, các chính sách bán hàng của CĐT và sự đổi mới, hội nhập của nền kinh tế, sau đúng 1 thập kỷ (2007-2017), chân dung nhà đầu tư BĐS đã có sự thay đổi vượt bậc trên mọi mặt theo xu hướng hướng thông minh, thận trọng và có nhiều chọn lựa hơn.

Sự mở rộng đối tượng đầu tư

So sánh với thời điểm 2007, hiện tại, đối tượng khách hàng tham gia đầu tư BĐS đã có sự thay đổi. Nếu năm 2007 khách hàng đầu tư chỉ là người Việt Nam và Việt Kiều thì đến nay, cùng với sự hội nhập kinh tế, chính sách mở cửa và quan trọng là chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam, đối tượng khách hàng đã được bổ sung thêm danh mục người nước ngoài. Sự góp mặt của người nước ngoài đã khiến cho thị trường trở nên sôi nổi hơn, đặc biệt loại hình cao cấp. Tuy nhiên đa số khách hàng nước ngoài đều chọn mua dự án của chủ đầu tư có tên tuổi trong nước hoặc các chủ đầu tư nước ngoài.

Đa dạng hóa loại hình sản phẩm đầu tư

Việc các chủ đầu tư không ngừng tìm kiếm, cải thiện và phát triển ra các sản phẩm mới dẫn đến dòng sản phẩm đầu tư cũng đã thay đổi. Ngoài đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ, nhà đầu tư còn bổ sung thêm vào danh sách loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, condotel, officel, nhà xưởng. Một trong những thay đổi nổi trội nhất trong chân dung khách hàng đầu tư sau hơn 1 thập kỷ phải kể đến phương thức tìm kiếm thông tin. Chính nhờ sự thay đổi trong phương thức tìm kiếm thông tin đã tạo tiền đề để thay đổi những thói quen đầu tư khác. Thay vì gói gọn trong các kênh thông tin truyền thống như đọc báo in, qua môi giới, qua giới thiệu hoặc các mối quan hệ thì giờ đây, sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ như điện thoại, máy tính, internet, truyền thông (báo in, online)… nhà đầu tư đã mở rộng về mọi thứ từ tư duy, đến phương thức hay phạm vi…. Giữa thời đại mọi thông tin đều được công khai, minh bạch, nhà đầu tư dễ dàng so sánh, tìm kiếm để từ đó chọn lựa sản phẩm đầu tư phù hợp nhất.



Sau một thập niên (2007-2017) nhà đầu tư bất động sản đã có sự thay đổi về mọi mặt

từ mục đích, xu hướng, phương thức… tiếp cận sản phẩm. Ảnh: Phương Uyên

Mở rộng đòn bẩy tài chính và phạm vi đầu tư

Việc mở rộng loại hình sản phẩm đầu tư kéo theo tiềm lực tài chính phải ngày một vững mạnh. Ngày nay, nhà đầu tư không còn phải âm thầm vật lộn xoay sở tài chính với hai kênh chủ đạo là vay vốn ngân hàng và nguồn vốn chủ động mà chủ đầu tư đã chủ động đồng hành, tham gia vào quá trình đầu tư của nhà đầu tư cá nhân nhằm kích thích thanh khoản thông qua việc đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vay ngân hàng, chiết khấu, tặng kèm, khuyến mãi, quà tặng, trúng thưởng….

Phạm vi đầu tư cũng ngày càng được mở rộng, trái ngược hoàn toàn với kiểu đầu tư manh mún, nhỏ lẻ và khoanh vùng trong phạm vi sinh sống. Ngày nay, với thông tin minh bạch cùng nhiều nguồn tiếp cận thông tin, khách hàng đầu tư đã mạnh dạn mở rộng phạm vi đầu tư ra toàn quốc. Thậm chí, mở rộng đầu tư sang nước ngoài nếu nhận thấy dự án khả quan, nhiều tiềm năng sinh lợi nhuận.

Ông Lâm cũng phân tích rõ, khi khách hàng đầu tư thông minh đã đòi hỏi thị trường hình thành ra nhiều mô hình đầu tư đa dạng, hấp dẫn. Không dừng lại ở hình thức mua – bán, cho thuê (căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại bán lẻ) như năm 2007, ngày nay, nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình. Danh mục này bổ sung thêm hình thức Mua – bán (riêng lẻ, sỉ); Cho thuê (căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, condotel, officetel); Timeshare (biệt thự biển), Nhà xưởng, Thuê – cho thuê (Subleasing)…

Chuộng xu hướng đầu tư dài hạn

Nếu trước thời kỳ 2007, nhà đầu tư có xu thế nóng vội tìm sản phẩm để lướt sóng trong ngắn hạn thì giờ đây, nhà đầu tư đã tính toán những bước đi dài, chắc chắn và có lộ trình khi thời gian đầu tư được kéo giãn từ trung hạn đến dài hạn (khoảng 1 năm trở lên). Với sự am hiểu về thị trường, thường xuyên cập nhập tin tức và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, tâm lý đầu tư của khách hàng giờ đây không còn chạy theo đám đông, dễ bị rơi vào cơn sốt “ảo”. Ngược lại, nhà đầu tư 2017 đã hình thành xu hướng kiểm chứng, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, từ đó dần hình thành xu hướng đầu tư theo quy hoạch thực tế. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang hình thành xu hướng tìm đến các loại hình mới để sinh lời hoặc chú ý đến phân khúc đất nên vùng ven thay vì chỉ dồn tiền tại các khu vực trung tâm thành phố.

Sự thay đổi chân dung khách hàng đầu tư là một nguyên lý tất yếu sẽ xảy ra để bắt kịp với sự thay đổi của cuộc sống. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải có chính sách phù hợp và sáng tạo hơn nữa để thích ứng kịp thời với yêu cầu của những nhà đầu tư thông minh.

