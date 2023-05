Nhận định của chuyên gia quốc tế về thị trường BĐS cho thuê

Nhận định trên của một trong những công ty ty bất động sản tư nhân lớn nhất thế giới: Cushman&Wakefield Vietnam.

Chỉ cần dạo một vòng quanh khu vực trung tâm Tp.HCM có thể đếm được vài chục dự án cao ốc trung tâm thương mại có kèm theo công năng căn hộ cho thuê. Ví dụ như dự án Kumho Asiana Plaza nằm tại mặt tiền bốn con đường: Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lê Văn Hưu và Nguyễn Du. Đây là một tổ hợp công trình tiêu chuẩn hiện đại với ba cao ốc: một cao ốc làm khách sạn tiêu chuẩn năm sao hơn 300 phòng, một cao ốc 270 căn hộ cho thuê dài hạn, một tòa nhà văn phòng cho thuê, với nhiều dịch vụ cao cấp.

Ông Minh Nguyễn – Trưởng bộ phận Nghiên Cứu và Tư Vấn Thị Trường công ty Cushman&Wakefield Vietnam (Hà Nội) dựa vào số liệu nghiên cứu mới nhất đưa ra dự đoán: Trong quý này, hiệu suất của thị trường dịch vụ đang khá ổn định so với các ngành khác. Tổng nguồn cung tiếp tục tăng, đặc biệt là các căn hạng A và hạng C.

Hiện tại tổng nguồn cung cho tất cả các phân hạng trong quý 3/2012 là 2.800 căn, thuộc 8 quận, trong đó Tây Hồ có thị phần lớn nhất (29%), theo sau là Ba Đình (22%), Từ Liêm (18%).

Các chủ đầu tư đang chú ý đến căn hộ cho thuê để tìm giải pháp cho mảng căn hộ bán tuy nhiên việc phát triển mảng căn hộ dịch vụ quá mức có thể dẫn đến dư cung – theo đánh giá của công ty Cushman & Wakefield.

Trong quý này, giá thuê căn hộ hạng A và hạng B ở chiều hướng trái ngược nhau. Trong khi yêu cầu thuê trung bình của các căn hạng A giảm khoảng 3% do nguồn cung mới đưa ra mức giá thuê thấp hơn, giá thuê căn hộ hạng B tăng khoảng 7%.

Tỷ lệ cho thuê tại các căn hạng A cũng giảm trong khi đó tỷ lệ cho thuê căn hộ hạng B không thay đổi so với quý 2/2012, giữ ở mức 91%. Những người có mức thu nhập trung bình và thấp sẽ thích những căn hộ loại B hơn hoặc là những căn hộ cho thuê không cung cấp dịch vụ.

Do có sự cạnh tranh mạnh từ các căn hộ mua để cho thuê lại nên chủ sở hữu các căn hộ dịch vụ cần phải đưa ra các chính sách cho thuê linh hoạt về giá thuê và thời hạn cho thuê. Hiện tại chủ đầu tư của một số dự án căn hộ bán đang cân nhắc việc chuyển một phần dự án sang căn hộ cho thuê do hoạt động thị trường căn hộ bán đang trầm lắng. Do đó, nguồn cung căn hộ cho thuê có thể sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Leon Cheneval, Giám đốc quốc gia bộ phận nghiên cứu và tư vấn thị trường của Cushman&Wakefield cho biết thêm rằng: Thị trường khu vực này vẫn duy trì được thế mạnh trong lĩnh vực cho thuê và là một trong các khu vực thực hiện tốt với giá thuê ổn định.

Tuy nhiên, ông cũng thể hiện những lo ngại của mình về xu hướng chuyển đổi các dự án ở một số căn hộ bán sang căn hộ cho thuê sẽ làm giảm giá thuê do đó phải theo dõi sát sao những kế hoạch thay đổi của các chủ đầu tư để phân tích và nắm rõ tình hình về lĩnh vực này. Ông Cheneval cho hay: Các chủ đầu tư đang chú ý đến khu vực này để tìm giải pháp cho mảng căn hộ bán tuy nhiên việc phát triển mảng căn hộ dịch vụ quá mức có thể dẫn đến dư cung.

Ông Cheneval lưu ý rằng nhiều căn hộ được quản lý tốt, nhưng người thuê ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ và tiện nghi… đó mới là sự mong muốn hàng đầu của khách hàng.

(Theo GDVN)