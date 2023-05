Nhập nhằng trong quá trình cổ phần hóa tại Sudico

Tương lai của Sudico vẫn là một ẩn số lớn. Ảnh: Quang Hưng

Sau khi Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tạm dừng triển khai Dự án Nam An Khánh, Sudico cũng vừa có văn bản gửi cổ đông của Công ty giải trình sự việc này. Trong đó, nội dung về xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa lại khác hẳn nội dung được đề cập trong kết luận của Thanh tra Chính phủ sau khi thanh tra các dự án Nam An Khánh và Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì.

Theo Văn bản số 231/CV-CT ngày 24/10, Sudico đã đưa ra những căn cứ pháp lý của Dự án Nam An Khánh: “Sudico tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được chuyển đổi sang công ty cổ phần theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 8/7/2003 của Bộ Xây dựng. Tại thời điểm cổ phần hóa, Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp (gồm Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng công ty Sông Đà) đã tính đầy đủ các lợi thế của các dự án hiện có và các dự án đang là cơ hội đầu tư vào giá trị doanh nghiệp (trong đó có Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh) và được thể hiện đầy đủ, chi tiết tại Biên bản bàn giao tài sản ngày 31/7/2003 giữa Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà và đại diện Công ty”.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, tại Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp chưa xem xét đến giá trị quyền sử dụng đất ở các dự án do Sudico thực hiện như: Dự án Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm công nghiệp và nhà ở chung cư Sông Đà (Ba La – Hà Đông), Dự án nhà ở 343 – Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), Dự án Khách sạn Sông Đà (Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngoài các dự án trên, trong quá trình thanh tra tại Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp của Sudico tồn tại nhiều vấn đề. “Bộ Xây dựng có Quyết định 845/QĐ-BXD phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Công ty Sudico là hơn 28,8 tỷ đồng. Trong đó giá trị quyền sử dụng đất của Dự án Mỹ Đình – Mễ Trì được Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp xác định tăng thêm là hơn 26,8 tỷ đồng. Kiểm tra việc xác định giá trị quyền sử dụng đất tăng thêm cho thấy, số tiền gần 37 tỷ đồng chi phí cho đền bù diện tích đoạn đường nằm trong khu đô thị đã bị tính trùng, vì số tiền này đã được UBND TP. Hà Nội bù đắp bằng tiền chênh lệch khi bán quỹ nhà do Hà Nội quản lý”, Kết luận Thanh tra số 2659/KL-TTCP-CII ngày 28/11/2008 nêu rõ.

Mới đây, trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ tiếp tục đề cập vấn đề này khi cho rằng, số tiền hơn 26,8 tỷ đồng nêu trên là tiền chênh lệch giữa doanh thu chuyển nhượng đất biệt thự trên cơ sở giá ước tính và toàn bộ chi phí bỏ ra để thực hiện dự án, phân phối lại lợi nhuận của chủ đầu tư. Việc xác định giá trị chênh lệch thu về chuyển quyền sử dụng đất hơn 26,8 tỷ đồng là không có cơ sở do đến thời điểm cổ phần hóa Công ty Sudico và cho đến nay, UBND TP. Hà Nội chưa có quyết định giao đất thuộc Dự án Mỹ Đình – Mễ Trì cho Sudico….

Như vậy, với những diễn biến trên, tương lai của Sudico vẫn là một ẩn số lớn. Nếu Dự án Nam An Khánh phải tạm dừng và xem xét lại quá trình cổ phần hóa của Sudico bằng việc tính lại giá trị quyền sử dụng đất ở các dự án do Sudico thực hiện, tính lại giá trị tăng thêm phần vốn nhà nước tại Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, thì phần vốn nhà nước tại Sudico sẽ lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Và lúc đó, việc tính toán lại cơ cấu vốn của các chủ sở hữu khác, bao gồm khoảng 6.000 cổ đông, sẽ phải được thực hiện lại. Đây là một kịch bản vô cùng phức tạp và khó giải quyết.

