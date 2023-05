Nhìn lại thị trường BĐS sau cú sốc giảm giá

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thông tin giá căn hộ giảm từ 20,3 triệu đ/m2 xuống còn 15,5 triệu đ/m2 vô cùng hấp dẫn đối với người mua nhà vì Land Mark nằm ngay trong khu An Phú, An Khánh, khu dân cư VIP nhất hiện nay tại Q.2, chỉ cách trung tâm Tp.HCM 5km. So với các dự án ngay sát bên như Catavil, The Vista, Estella đang được rao bán trên dưới 30 triệu đ/m2 thì Land Mark chỉ bằng một nửa.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất của chủ đầu tư – Cty CP địa ốc Dầu khí (PVL) cho hay, do lượng khách mua quá nhiều, Cty buộc phải chia thành nhiều đợt bán hàng, mỗi đợt 15 căn hộ. Khách hàng sẽ tự đưa ra giá mua căn hộ từ mức 15,5 triệu đ/m2 trở lên. PVL sẽ tổng hợp trên cơ sở ưu tiên giá mua theo thứ tự từ cao xuống thấp và lựa chọn 15 phiếu có giá mua cao nhất (mỗi phiếu tương đương với đăng ký mua một căn hộ). Sau đó, khách hàng sẽ bốc thăm ngẫu nhiên số căn hộ, được căn hộ nào sẽ mua căn hộ đó với mức giá đã đăng ký.

Nội dung thông báo khiến nhiều khách hàng thất vọng. Chị Đinh Thị Xuân sau khi xem thông tin đã không còn mặn mà. Chị nói, mua căn hộ trước tiên phải chọn hướng phù hợp, rồi xem nội thất bên trong, sau đó là diện tích vừa túi tiền. Vậy nhưng chủ đầu tư lại bắt khách hàng đặt cọc rồi bốc thăm trúng căn nào phải mua căn đó, nếu không mua thì mất tiền cọc. Nếu tôi chỉ đủ tiền mua căn có diện tích 60m2 mà bốc phải căn 100m2 thì lấy đâu tiền để trả. Kiểu khuyến mại như vậy là áp đặt, bắt chẹt khách hàng.

Về phương thức thanh toán, một chuyên gia sau khi nghiên cứu hợp đồng đã cho rằng, yêu cầu người mua phải trả 100% số tiền mua nhà trong khi nhà chưa xây dựng xong là trái pháp luật. Theo Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở, khi nhà còn đang xây dựng và chưa giao cho người mua thì người bán chỉ được thu tối đa là 70% giá bán căn hộ.

Sàng lọc thị trường BĐS

Trong bối cảnh thị trường BĐS “lâm nạn”, mặc dù các chủ đầu tư dự án đang tích cực khuyến mại, hỗ trợ tối đa cho khách hàng nhưng sức mua của thị trường căn hộ vẫn rất yếu. Tính thanh khoản thị trường yếu khiến nhà đầu tư thứ cấp dè dặt, trong khi đó những người có nhu cầu mua căn hộ để ở lại mang tâm lý chờ đợi giá sẽ còn giảm thêm.

Nhìn từ góc độ phát triển thị trường, nhiều người cho rằng đây là dịp thị trường sàng lọc bớt những DN non yếu, cả về kinh nghiệm lẫn năng lực tài chính. Giới quan sát thị trường nhận định, thị trường địa ốc, đặc biệt là phân khúc căn hộ, khó có thể sớm phục hồi ngay cả khi chính sách tiền tệ được nới lỏng và lãi suất hạ xuống vì hiện tại niềm tin vào thị trường đã bị sút giảm nhiều. Người ta vẫn đang chờ xem liệu sẽ có bao nhiêu Cty địa ốc đuối sức và cuối cùng sẽ phải rời cuộc chơi.

TS Lê Xuân Nghĩa – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, thị trường BĐS là một thị trường có doanh thu lớn hơn bất cứ thị trường nào và nó quá tải đối với bất cứ ngân sách một Chính phủ nào. Chiến lược chung của thị trường BĐS là sử dụng minh bạch nguồn cung; làm cho lãi suất ngân hàng ở mức độ vừa phải để nhà đầu tư có thể chấp nhận và phát triển được; cần có chính sách tín dụng đối với người mua nhà, nhất là những người có thu nhập thấp; ưu tiên về thuế đối với những DN BĐS đầu tư vào phân khúc giải phóng nhà ổ chuột. Theo TS Nghĩa: Chính phủ cần phải xây dựng chiến lược phát triển nhà ở trên nền tảng cho đối tượng là người thu nhập thấp, cán bộ công chức… Tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng là Chính phủ nên ban hành chính sách thuế, cải tiến thủ tục cho DN tham gia vào lĩnh vực này, các ưu đãi cho DN và huy động nguồn vốn xã hội hóa.

(Theo BXD)