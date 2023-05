Nhìn từ vụ Tổng giám đốc UDIC bị bắt: Cò đất lộng hành trên sàn giao dịch?

"Cò" bất động sản núp danh nghĩa sàn giao dịch

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, tối 5/6 cơ quan này đã thi hành lệnh bắt ông Trương Chiến Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC để điều tra về hành vi "lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang một vụ "ăn vênh" tiền chênh lệch số lượng lớn trong mua bán, giao dịch căn hộ do chính UDIC là chủ đầu tư. Cơ quan Công an đã thu giữ tại chỗ số tiền 4.391.100.000 đồng là tang vật. 3 người liên quan trong vụ việc bị bắt quả tang là Nguyễn Trần Linh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC; Đặng Quang Huy, nhân viên sàn giao dịch và Nguyễn Thị Nhàn, thủ quỹ công ty.

Giám đốc sàn giao dịch UDIC Nguyễn Trần Linh bị bắt quả tang cùng hơn 4 tỷ tiền chênh bán căn hộ của chính UDIC.

Tại cơ quan điều tra, theo lời khai ban đầu của 2 cán bộ dưới quyền ông Bình là ông Linh và ông Huy cho thấy, việc đưa ra mức giá bán nhà thực tế cao hơn so với giá ghi trong hợp đồng là theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trương Chiến Bình. Và những phi vụ "ăn vênh" bạc tỷ này đã được thực hiện với 7 trên 12 căn hộ liền kề tại dự án khu K, do chính UDIC làm chủ đầu tư.

Số tiền "vênh" mà các đối tượng này kiếm được lên đến gần 30 tỷ đồng, trong đó Tổng giám đốc Trương Chiến Bình được chia nhiều nhất

Vụ việc một số cán bộ, nhân viên Công ty CP Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắt quả tang đang nhận số tiền chênh lệch lớn trong vụ mua bán căn hộ do UDIC làm chủ đầu tư, thêm một lời cảnh báo đối với người mua bất động sản (BĐS) qua sàn!

Nhưng, đây không phải là lần đầu tiên một sàn giao dịch bất động sản bị "sờ gáy" vì hoạt động không đúng theo chuyên môn.

Tháng 5/2010, nhiều sàn giao dịch ở Hà Nội đã tiến hành bán đất khống của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 tại dự án Thanh Hà (Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) làm chủ đầu tư.

Việc Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC Trương Chiến Bình bị bắt liệu có làm các chủ sàn giao dịch bất động sản khác tỉnh táo lại?

Gần đây nhất, tại nhiều sàn giao dịch đã chào bán liền kề, biệt thự tại dự án Khương Viên (Mê Linh) do công ty cổ phần Techcovina làm đồng chủ đầu tư; Dự án Nam 32 tại đường 32 của Công ty Lũng Lô cũng được chào bán công khai trong khi trên thực tế chủ đầu tư của dự án này không hề biết về những giao dịch nói trên. Phần đất để thực hiện dự án thậm chí mới đang trong giai đoạn kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tháng 3/2011 dư luận cũng xôn xao vì dự án tại ngách 218/16 Trần Duy Hưng – được cho là nơi xây dựng "Chung cư mini Petromanning", được nhiều sàn giao dịch BĐS rao bán, với khoảng 2 tỷ đồng/căn hộ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai. Đặc biệt hơn, đơn vị được cho là chủ đầu tư dự án này thông tin rằng, dự án mới đang chuẩn bị khởi công và không xây dựng chung cư mini…

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2011, Bộ Xây dựng đã tiến hành xử phạt 36 sàn giao dịch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ 60 đến 250 triệu đồng, tuỳ theo mức độ vi phạm.

Hàng loạt các vụ bán khống dự án của các sàn giao dịch bất động sản trong thời gian qua cho thấy, các sàn giao dịch bất động sản chưa hề hoạt động đúng như mục đích ban đầu là đem lại diện mạo mới cho thị trường bất động sản. Các sàn giao dịch hiện nay vẫn chỉ đang hoạt động theo kiểu là các "cò" bất động sản mà thôi.

Để sàn hay bỏ sàn?

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 600 sàn giao dịch BĐS (chưa kể các văn phòng, trung tâm môi giới) tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, Bình Dương, Đà Nẵng… Nhiều sàn giao dịch BĐS đang hoạt động thiếu chuyên nghiệp, chỉ mang tính hình thức, thậm chí trở thành công cụ hợp thức hóa vi phạm cho các chủ đầu tư.

Về lý thuyết, khi qua sàn BĐS, các nhà đầu tư có thể tham khảo, tìm hiểu, từ đó tiến hành giao dịch. Mọi giao dịch phải được diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Từ đó giúp các nhà đầu tư, người dân đảm bảo độ an toàn khi tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, Bộ Xây dựng cho biết, phần lớn các sàn giao dịch BĐS còn hoạt động thiếu chuyên nghiệp, trở thành công cụ hợp thức hóa vi phạm cho các chủ đầu tư. Số sàn thực sự tốt chỉ chiếm khoảng 15%, sàn vi phạm ít chiếm trên 50%, còn lại là các sàn có vi phạm lớn.

Chính bản thân ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cũng cho rằng, nhiều chủ đầu tư đã lách luật gây thiệt thòi cho người mua. Thậm chí, nhiều sàn giao dịch đã móc ngoặc với người bán để kiếm lời. Vì thế, việc kiểm tra, giám sát các thông tin về BĐS, hay việc "siết" lại hoạt động của các sàn giao dịch BĐS cần tiến hành thường xuyên, đảm bảo "phân vai" rõ ràng giữa chủ đầu tư và sàn giao dịch.

Như vậy, xứ mạng đem lại diện mạo mới cho thị trường bất động sản của các sàn giao dịch không hề hiệu quả. Vấn đề đặt ra là có nên tồn tại những sàn giao dịch kiểu này hay không? Ông Trần Văn Hưng, chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, chúng ta cần có một cơ chế chính sách chuẩn trước khi nghĩ đến việc hình thành các sàn giao dịch để bất động sản giao dịch.

"Mỗi công ty phải tự mình chuyên nghiệp hoá từ khâu đầu tư dự án đến khi bán hàng, có trách nhiệm đến vùng đối với mỗi sản phẩm của mình thì thị trường mới có thể chuyên nghiệp được. Nếu mong chờ sự chuyên nghiệp của thị trường vào hoạt động của các sàn giao dịch là điều không tưởng. Lý do vì quy trình thực hiện một dự án của chúng ta chưa chuẩn, chưa có giá chính xác cho sản phẩm thì chuyện làm giá, ăn chênh còn diễn ra", chuyên gia này nói.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình bất động sản Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ này cũng nhận định rằng, các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra thường xuyên các sàn giao dịch bất động sản, kịp thời phát hiện và uốn nắn các sai phạm về giao dịch, mua bán, thực hiện các dịch vụ trong kinh doanh bất động sản. Kiên quyết xử lý những sàn giao dịch bất động sản cố tình vi phạm pháp luật trong giao dịch và những hành vi gian dối, “ làm giá” gây mất ổn định thị trường.

