Nhu cầu nhân lực trực tuyến bất động sản tăng 30%

Mặc dù nhu cầu nhân lực trực tuyến tháng 9 nói chung giảm 8,78% so với tháng 8, song tại một số ngành nhu cầu này lại có sự đảo chiều bất ngờ.

Số liệu báo cáo chỉ số thị trường nhân lực trực tuyến Việt Nam tháng 9 do VietnamWorks, nhà cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam vừa công bố cho thấy, các ngành như dược phẩm, bất động sản, tư vấn, Internet/Online media và quảng cáo/ khuyến mãi nằm trong top 5 ngành có mức tăng trưởng cao nhất về nhu cầu nhân lực trực tuyến trong tháng 9.

Đây là sự đảo chiều khá bất ngờ khi trong tháng 8, nhu cầu tuyển dụng của những ngành này đều giảm .

Điểm đáng chú ý của thị trường nhân lực trực tuyến tháng 9 là sự khởi sắc của nhu cầu nhân lực trực tuyến ngành bất động sản sau ba tháng liên tục giảm.

Với mức tăng 30% so với tháng 8, tuy còn thấp so với nhu cầu tuyển dụng trong những tháng trước, nhưng đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành bất động sản. Nhu cầu nhân lực trực tuyến tăng trở lại kéo theo số lượng người tìm việc trong ngành này cũng sẽ tăng khoảng 20,4% so với tháng 8.

Ông Chris Harvey, CEO VietnamWorks cho rằng, diễn biến của thị trường nhân lực trực tuyến thời gian vừa qua phản ánh đúng xu hướng tuyển dụng hàng năm. Dự báo trong ba tháng còn lại của năm 2011, nhu cầu nhân lực trực tuyến sẽ tăng nhẹ vào tháng 10 và 11 và sẽ giảm mạnh vào tháng 12, do là tháng cận Tết.

(Theo VnEconomy)