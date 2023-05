Nhu cầu NƠXH tăng, thanh khoản tốt

Nhu cầu cần 700.000 căn hộ

Theo Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2015 các khu vực đô thị cả nước có hơn 1,7 triệu người khó khăn về nhà ở (diện tích bình quân dưới 5 m2/người) và 1,7 triệu công nhân có nhu cầu ổn định chỗ ở, để đáp ứng nhu cầu nhà ở cần phải xây dựng khoảng 700.000 căn hộ.

Thị trường BĐS đã phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường. Cơ cấu nguồn cung nhà ở đã bắt đầu có sự điều chỉnh với nhu cầu của thị trường; niềm tin vào thị trường đang dần được hồi phục; phân khúc NƠXH và những căn hộ có diện tích nhỏ được người dân quan tâm. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tương tự, nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2020 sẽ tăng thêm khoảng 200.000 căn (nếu nhu cầu đến năm 2015 được giải quyết hết).

Trong đó, một số địa phương có nhu cầu NƠXH lớn như Hà Nội cần 111.200 căn, Tp.HCM cần 134.000 căn, Đà Nẵng cần 16.000 căn, Đồng Nai cần 95.000 căn, Bình Dương cần 104.000 căn… Riêng nhu cầu NƠXH của cán bộ, công chức 25 bộ, ngành tại khu vực Hà Nội cần khoảng 30.000 căn.

Hiện một số địa phương trọng điểm có nhu cầu cao về NƠXH đã lập kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2012-2015, như Hà Nội đưa chỉ tiêu phấn đấu xây dựng tối thiểu khoảng 4,7 triệu m2 sàn, tương đương 100.000 căn hộ; Tp.HCM phấn đấu xây dựng tối thiểu khoảng 2,7 triệu m2 sàn (mỗi năm khoảng 675.000m2 sàn), tương đương với khoảng 67.000 căn hộ.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai xây dựng các dự án NƠXH để từng bước đáp ứng nhu cầu. Tính đến nay, trên toàn quốc đã có 84 dự án NƠXH đang được triển khai xây dựng với quy mô gần 52.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 23.800 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đang triển khai thực hiện với quy mô xây dựng trên 26.800 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 6.800 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 15 dự án NƠXH được triển khai xây dựng mới. Ngoài ra, nhiều dự án NƠXH đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai trong thời gian tới.

Giá nhà giảm tương đương năm 2006

Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, hiện giá nhà ở đã giảm nhiều so với thời điểm sốt giá giai đoạn 2008-2010, nhiều dự án giá giảm 50%, trở về giá thời điểm 2006. Đối với các dự án căn hộ cao cấp, nhà thấp tầng, đất nền, các chủ đầu tư đã tích cực chủ động trong việc marketing bán hàng, khuyến mại, điều chỉnh cơ cấu căn hộ, giao sản phẩm căn hộ xây thô để khách hàng tự hoàn thiện… nhằm hạ giá bán để thu hút khách hàng.

Căn hộ cao cấp Sunrise City đã giảm giá bán gần 50%

Hầu hết dự án đã giảm 10-30% giá bán, một số dự án như Sunrise City của CTCP Đầu tư địa ốc NoVa, dự án Everrich 3 của Công ty Phát Đạt đã giảm giá gần 50% so với giá bán tại thời điểm “nóng” cách đây hơn 2 năm.

Đối với phân khúc căn hộ chung cư có diện tích nhỏ, đã hoàn thiện, giá bán hợp lý vẫn có tính thanh khoản cao, giao dịch có chiều hướng tăng. Điển hình các dự án nhà ở có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 tại Hà Nội như Ehom4 của Công ty Nam Long và một số dự án khác tại Tp.HCM.

Theo ông Dũng, tính trên phạm vi toàn quốc, giá trị tồn kho BĐS có xu thế ngày càng giảm: Tháng 9 là 102.000 tỷ đồng, đã giảm 4.200 tỷ đồng (gần 4%) so với tháng 8; giảm 5.603 tỷ đồng (5%) so với tháng 7; giảm 6.884 tỷ đồng (6%) so với tháng 6…

Số lượng tồn kho BĐS tại 2 thành phố lớn nhất cả nước cũng có xu hướng giảm dần: Hà Nội tồn kho tháng 7 là 14.487 tỷ đồng, đã giảm 2.573 tỷ đồng (15%) so với tháng 6; Tp.HCM tồn kho tháng 9 là 21.900 tỷ đồng, đã giảm 4.200 tỷ đồng (16%) so với tháng 8.