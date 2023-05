Những dự án bất động sản nào sẽ bị “mắc kẹt” trong tương lai?

Do đó, nếu không thích nghi được với thị hiếu toàn cầu này, các tòa nhà văn phòng, các dự án chung cư hiện nay sẽ mất dần giá trị, trở thành những tài sản “bị mắc kẹt” trong tương lai.

Lợi ích của nhà đầu tư khi phát triển xanh

Trong giai đoạn toàn ngành đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, trước hết, việc đầu tư phát triển xanh sẽ giúp chủ đầu tư thể hiện được cam kết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm với Chính phủ cũng như toàn xã hội. Hơn nữa, khi đưa các tiêu chí bền vững vào dự án bất động sản, nhà đầu tư sẽ thu về nhiều lợi ích khác nhau trong dài hạn.

Bất động sản xanh mang lại nhiều giá trị dài hạn cho doanh nghiệp bất động sản

Thống kê bởi Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) chỉ ra, tính đến quý 3 năm 2021, số lượng tòa nhà sở hữu chứng nhận xanh tại Việt Nam là 201. Đây chưa phải là một con số lớn trong thị trường. Bởi vậy, nếu chủ đầu tư nắm bắt được khoảng trống này và xây dựng các dự án theo chuẩn bền vững, họ sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và có khả năng sinh lời cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Những tiêu chuẩn xanh này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình thu hút khách thuê, đặc biệt các doanh nghiệp quốc tế. Nghiên cứu của Green Street Advisors năm 2020 chỉ ra rằng, những tòa nhà xanh sở hữu tỷ lệ lấp đầy tốt hơn so với các dự án kém bền vững. Mặc dù chi phí xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn xanh thường cao hơn, có thể thấy rằng, khách thuê vẫn sẵn sàng chi trả cho một không gian làm việc thoải mái, nhân văn và bền vững. Đặc biệt trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay, tòa nhà xanh là sự đầu tư mang tính chiến lược và đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho nhà kinh doanh bất động sản.

Giải pháp đưa phát thải ròng về “0”

Phát triển bền vững là một mục tiêu lâu dài, đòi hỏi quá trình nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công đoạn khác nhau của dự án. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà phát triển, đội ngũ quản lý cũng như khách thuê đóng vai trò cốt yếu trong nỗ lực hạn chế phát thải ròng của ngành bất động sản.

Đầu tiên, đối với các dự án chưa thi công, nhà phát triển cần có những tính toán cẩn thận ngay từ giai đoạn tìm kiếm và lựa chọn nguyên vật liệu. Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, hai vật liệu công nghiệp phổ biến nhất trên thị trường, thép và xi măng, thực chất là các tác nhân thải ra lượng khí CO2 lớn nhất toàn cầu trong năm 2021, chiếm thị phần 14-16%. Thay vào đó, nhà phát triển có thể cân nhắc các lựa chọn thay thế an toàn và thân thiện với môi trường hơn, như vật liệu sinh học. Do được sản xuất từ chất thải tái chế kết hợp với khuẩn vi sinh có lợi, các dòng vật liệu sinh học này sẽ không chỉ tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, mà còn hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực ra ngoài môi trường.

Mặt khác, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý dự án để cùng đưa ra những giải pháp bền vững kịp thời một khi tòa nhà đi vào hoạt động. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết, lượng khí CO2 từ các tòa nhà chiếm 38% lượng khí phát thải trên toàn thế giới trong năm 2020. Trong đó, công tác vận hành chiếm tỷ trọng cao nhất. Vì vậy, nâng cao và cải tiến dịch vụ quản lý tại các dự án là chìa khóa quan trọng, hướng tới mục tiêu cân bằng carbon trong tương lai.

Ví dụ, do chiếu sáng là nhu cầu không thể thiếu của khác thuê, đội ngũ quản lý cần đặt ra các tiêu chí bền vững cho hệ thống bóng đèn của tòa nhà. Thay vì sử dụng những loại bóng có năng suất và tuổi thọ kém, ban quản lý nên chuyển sang các bóng đèn phản quang, đèn halogen với cường độ sáng không vượt quá ngưỡng 20 watts/m2. Bên cạnh đó, hệ thống cài đặt giờ cũng nên được thiết lập với bóng đèn tại các khu vực chung như sảnh chính, hành lang hay thang máy.

Khách hàng là nhóm chủ yếu sử dụng dịch vụ tiện ích và tiêu thụ năng lượng chính tại các tòa nhà, chủ đầu tư cũng cần khuyến khích đối tượng này tham gia vào chiến lược xanh dài hạn. Ví dụ, ban quản lý có thể triển khai nhiều phương thức truyền thông trực tiếp, như biểu ngữ hay bảng tin hàng tuần, hoặc trực tuyến thông qua ứng dụng thông minh. Từ đó, khách thuê sẽ dần hiểu được trách nhiệm của bản thân và sẵn sàng phối hợp với tòa nhà để chung tay hành động vì một môi trường bền vững.

Bà Vũ Kiều Hạnh, Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản, Savills Hà Nội chia sẻ, khách hàng đang dành nhiều sự quan tâm hơn đến việc kiến tạo không gian sống xanh.Phát triển theo hướng bền vững là một bước chuyển lớn đối với ngành bất động sản. Hành trình này yêu cầu sự tham gia từ nhiều phía và đòi hỏi chiến lược đầu tư bài bản kéo dài. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chung về biến đổi khí hậu và bắt kịp xu hướng toàn cầu, các nhà phát triển, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, và người sử dụng cần hành động “xanh hóa” không gian ngay từ bây giờ.

Duy Bách