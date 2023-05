Những nhận định trái chiều về thị trường BĐS 2013

Giới chuyên gia hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về tương lai thị trường BĐS năm 2013.

Mới đây, tại hội thảo chia sẻ cơ hội đầu tư trong khủng hoảng” do Công ty Cổ phần chứng khoán FLC tổ chức ngày 7/3 tại TPHCM, Tiến Sĩ Lê Xuân Nghĩa nhận định, thị trường bất động sản có thể tăng thanh khoản vào quý 3 và sẽ có những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn vào quý 4 năm nay. Tuy nhiên do những khoản nợ lớn về bất động sản vẫn chưa được xử lý do thị trường nợ kém phát triển nên thị trường sẽ phục hồi vững chắc hơn vào năm 2014 hoặc có thể chậm hơn đối với một vài phân khúc thị trường cao cấp.

Theo ông, để thúc đẩy thị trường hồi phục, ngoài các yếu tố về kinh tế vĩ mô chính cần tăng cường tài trợ mua nhà với kỳ hạn dài và lãi suất thấp, đồng thời cải thiện những thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, sổ đỏ, thanh lý tài sản, …

Phát biểu trên báo chí, Ông Cheong Ho Kuan, TGĐ Công ty Gamuda Land Việt Nam lại cho rằng, năm nay là năm để thị trường dần hồi phục trở lại và thị trường sẽ khởi sắc trong năm 2014 do tác động của những chính sách từ Chính phủ trong thời gian gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Còn ông John Gallander, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, thị trường trong năm 2013 được dự báo là sẽ tiếp tục trầm lắng và giá chào bán căn hộ có thể tiếp tục giảm trong nửa đầu năm. Hầu hết các giao dịch sẽ vẫn tập trung vào phân khúc bình dân, là phân khúc được cả người mua để ở và nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều nhất.

Bi quan hơn về thị trường, phát biểu tại buổi họp mặt về tình hình thị trường bất động sản 2013 của Hiệp hội bất động sản Tp.HCM năm 2013, ông Trần Kim Chung – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn C.T Group cho rằng, tình hình thị trường bất động sản năm 2013 sẽ không có nhiều cải thiện, không có nhiều dấu hiệu để lạc quan.

Còn theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển vào cuối năm 2013 phân khúc căn hộ có vị trí và giá tốt sẽ bắt đầu có giao dịch dù chậm chạp. Năm 2014 dấu hiệu tích cực sẽ dần xuất hiện nhiều hơn. Không nên nôn nóng cứu bất động sản nhưng cũng đừng quá bi quan.

Dù giới chuyên gia vẫn đang “chín người mười ý” trong việc đoán định tương lai của thị trường bất động sản nhưng có thể thấy, hiện nay các chính sách của Chính phủ đang tập trung từng bước tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có việc hỗ trợ thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để áp dụng từ chính sách vào thực tiễn thị trường thì cần có thời gian để điều chỉnh nhằm thích ứng với thị trường và cũng là để những chính sách có thời gian để phát huy tác dụng.

Tiến Sĩ Trần Du Lịch phân tích thị trường bất động sản Việt Nam chưa xảy ra tình trạng chứng khoán hóa ồ ạt như các nước trong khu vực. Đồng thời, thị trường vẫn chưa mất sức mua hoàn toàn mà ở một số phân khúc phù hợp với thị trường, cung không đủ cầu. Vì vậy, không nên quá bi quan vào thị trường mà cần bình tĩnh chờ thời gian để thị trường tự điều chỉnh và hồi phục dưới tác động của các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.