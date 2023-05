Nộp hồ sơ mua nhà 61/CP: “Chậm chân” sẽ bị thiệt?

Nhiều nhà thuộc diện bán theo NĐ 61/CP còn ế! Theo Sở Xây dựng TP, tính đến hết tháng 10.2010, các Cty kinh doanh nhà mới tiếp nhận được 1.812 đơn mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP, trong khi các năm trước, trung bình khoảng 8.000 đơn. Tuy nhiên, do sắp hết hạn nộp mua nhà và Nhà nước điều chỉnh giá bán, Sở Xây dựng dự kiến 2 tháng cuối năm nay hồ sơ nộp mua nhà sẽ tăng. Do đó, sở sẽ hoàn thành 100% kế hoạch cấp 10.000 giấy chứng nhận. Lý giải nguyên nhân về việc chưa bán hết quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (khoảng 52.000 căn hộ với diện tích khoảng 1,56 triệu mét vuông), lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Nhiều hộ gia đình có nguyện vọng mua nhà, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện mua nhà; một số hộ muốn mua nhà nhưng do vướng quy hoạch, nhà đang có tranh chấp , khiếu kiện, nhà ở trong khu phố cổ nên chưa được mua. Ngoài ra, quỹ nhà ở của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, nhà ở cấp 4 đã phá đi xây dựng lại còn khá nhiều (khoảng 32.000 căn). UBND TP đã giao cho UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, nên khối lượng hồ sơ nhà cơ quan tự quản chưa được cấp giấy chứng nhận còn nhiều. Điển hình như: Quận Long Biên (9.506 hộ/13.728 hộ), quận Tây Hồ (còn 1.061 hộ/1.150 hộ)…