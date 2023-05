Ông John Sheehan: "Chờ thị trường ổn định mới mua nhà"

Ông John Sheehan từng trải nghiệm 4 chu kỳ phát triển và suy thoái của kinh tế châu Âu cũng như các giai đoạn sụp đổ, phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) ở 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có VN. Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia này xung quanh thị trường BĐS VN.



Ông nghĩ sao về 2 luồng ý kiến ở VN: Một là cần giải cứu thị trường BĐS; số khác cho rằng nên để thị trường thanh lọc tự nhiên?

Tôi cho rằng, cần phải có sự can thiệp của Chính phủ. Bởi vì, thị trường BĐS ở VN không có khả năng tự giải cứu do quy mô khủng hoảng quá lớn. Tôi có thể đưa ra ví dụ để thấy sự can thiệp của Chính phủ quan trọng đến mức nào. Năm 1997, hai nước láng giềng của các bạn là Thái Lan và Philippines đều phải đối phó khủng hoảng tài chính. Ở Thái Lan, khủng hoảng được giải quyết nhanh hơn nhờ những nỗ lực của Chính phủ nước này kêu gọi hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) vào năm 1998. Nhưng ở Philippines, mãi đến năm 2002 Chính phủ mới bắt đầu bán trái phiếu để lấy tiền giải quyết khủng hoảng – chậm hơn Thái Lan 4 năm thì nền kinh tế nước này khôi phục sau Thái Lan chậm hơn đúng 4 năm. Như vậy có thể thấy, Chính phủ can thiệp càng sớm thì thị trường khôi phục càng sớm.

Một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS tại VN hiện nay là phát triển nhà ở xã hội. Ông có đánh giá gì về chính sách này và khả năng thành công của nó?