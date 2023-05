"Phải thận trọng khi phát triển nhà container"

Ưu điểm vượt trội



PGS.TS Lưu Đức Hải – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị-Bộ Xây dựng

Hầu hết những ưu điểm của loại nhà này đang hoàn toàn thuyết phục những người thu nhập thấp (đã có đất nhưng chưa có tiền xây nhà), người lao động (NLĐ), CBCNV chưa có điều kiện mua nhà như: giá chấp nhận được (100 – 300 triệu/căn), thi công nhanh (bằng 10% thi công căn hộ có diện tích tương đương), giảm chi phí thi công móng tới 70%, dễ di chuyển, an toàn trên những nền đất yếu (khó thi công móng đối với nhà truyền thống) và đặc biệt có thể bán lại cho chính đơn vị cung ứng nhà với không dưới 50% giá trị nhà đã mua.

Không chỉ vậy, việc áp dụng loại nhà này tại các công trường xây dựng làm nhà ở cho CNLĐ rất phù hợp với điều kiện hiện nay khi nhiều nơi NLĐ phải ở những nơi xa công trường, hoặc nếu gần thì buộc phải chấp nhận ở trong các lán trại rất tạm bợ. Một căn hộ container giá thành rẻ với đầy đủ tiện nghi: phòng khách, phòng tắm, đồ gia dụng… sẽ cải thiện điều kiện ăn ở nghỉ ngơi cho NLĐ, phục hồi sức lao động để làm việc tốt hơn sau một ngày vất vả trên công trường. Lợi ích này chắc chắn các chủ đầu tư sẽ thấy khi so sánh với hiệu quả sản xuất đạt được khi áp dụng giải pháp nhà này. Thêm nữa, nhà container rất hữu dụng (chắc chắn, đảm bảo không thấm nước trong điều kiện thời tiết xấu) nếu dùng làm trạm quan trắc môi trường di động (với thiết bị lắp đặt bên trong) trong điều kiện chúng ta vẫn đang phải nhập nhiều thiết bị của nước ngoài rất đắt đỏ.

Thêm nữa nhiều KCN, CCN ở Việt Nam được quy hoạch gần như chỉ quan tâm tới yếu tố hạ tầng kỹ thuật, biến KCN thành “túi” đựng máy móc và “bỏ quên” điều kiện ăn ở NLĐ do chưa giải quyết được vấn đề quỹ đất cũng như vốn. Việc sử dụng hợp lý những căn nhà dạng container trong quy hoạch các KCN, CCN phục vụ cho NLĐ sẽ giúp nhà quản lý tính tới hình thành các đô thị công nghiệp, điểm dân cư công nghiệp với sự hòa trộn hoàn hảo giữa yếu tố con người (có thể sinh hoạt thoải mái) và công cụ lao động (máy móc, nhà xưởng, thiết bị).

Không dừng ở đó, ngành du lịch sẽ được hưởng lợi ích từ việc áp dụng phổ biến loại nhà này. Sử dụng loại nhà lắp ghép container với đầy đủ tiện nghi như bàn làm việc, bàn ăn, 2 giường, salon, 1 ti vi treo tường, 1 tủ lạnh, 4 máy lạnh và thiết bị nhà bếp, vệ sinh, máy nước nóng…, khách du lịch quốc tế có thể tự do thực hiện các chuyến du lịch khám phá tới những vùng xa, vùng cao mà không cần lo về vấn đề nơi ăn nghỉ. Đối với những khách thường xuyên sang Việt Nam dài ngày (do công tác hoặc du lịch), việc sử dụng nhà container chắc chắn sẽ được ưu tiên bởi sau vài năm đã có thể “hoàn vốn” nhờ tiết kiệm chi phí cho 1 nơi ăn nghỉ đảm bảo vệ sinh, an toàn là không hề nhỏ tại Việt Nam. Sau này, khi không còn nhu cầu sử dụng, khách có thể bán lại cho DN cung cấp nhà.

Đô thị container?

“Đây là một ý tưởng áp dụng công nghệ của nước ngoài đáng hoan nghênh… Tuy nhiên, để phổ biến rộng rãi hàng loạt loại nhà này tại các đô thị thì phải có cái nhìn thận trọng”. Đó là ý kiến của PGS.TS Lưu Đức Hải – Cục trưởng Cục phát triển đô thị, Bộ Xây dựng trước thông tin sắp tới nhà container sẽ được tung ra thị trường. Theo ông Hải, việc áp dụng ồ ạt với số lượng lớn tại các đô thị sẽ ảnh hưởng lớn tới cảnh quan đô thị. Đô thị nào cũng có nét đặc trưng cảnh quan, có yếu tố văn hóa truyền thống (đặc biệt là Hà Nội). Sử dụng quá đà, thiếu quy hoạch sẽ là con dao hai lưỡi vì việc đó sẽ phá vỡ cảnh quan. Thử tưởng tượng Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn… một ngày nào đó trở thành những đô thị với các nhà container san sát trong đó là hệ thống giao thông, hạ tầng nhằng nhịt và hoàn toàn biến mất những ngôi nhà ống quen thuộc cùng các ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương. “Chúng ta nên tính tới việc quy hoạch sử dụng loại nhà này trước khi quyết định cho sử dụng tại đô thị, và đặc biệt là lõi đô thị”. Xét theo quan điểm này, ý tưởng ứng dụng loại nhà container ra ngoại vi thành phố, các khu vành đai Hà Nội là hoàn toàn nên tính đến.

Ngoài ra, diện tích căn nhà cũng cần tính tới bởi theo Luật Nhà ở, diện tích tối thiểu đạt được của mỗi căn phải đạt từ 45m2 trở lên. Về vấn đề này, theo Cty CP Hưng Đạo, nhà container sẽ có diện tích tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Về vấn đề tiếng ồn (khi mưa) và nóng bức vào mùa hè (do tính dẫn nhiệt và hấp thụ nhiệt của kim loại), theo kiến trúc sư Nguyễn Cửu Long – Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Nhà tiện ích, với những vật liệu cách nhiệt, chống thấm, chống ồn hiện nay thì các biện pháp kỹ thuật ốp vật liệu vào bề mặt container sẽ giải quyết được.

Có thể thấy trong điều kiện hiện nay, các yếu tố của nhà container đã và đang dần tỏ ra ưu việt hơn những căn nhà truyền thống mà chúng ta vẫn sử dụng. Tuy nhiên, để tận dụng tối ưu những căn nhà này, yếu tố cảnh quan đô thị và khung pháp lý theo Luật Nhà ở là điều chắc chắn DN và cơ quan quản lý nên tính tới.

Với giá từ 100-300 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một ngôi nhà 1 trệt, 1 lầu với cơ bản nội thất bên trong: 1 phòng khách , 2 phòng ngủ, 1 bếp & nhà ăn và phòng tắm toilet, bàn làm việc, salon, TV treo tường, tủ lạnh, máy nước nóng…. Nhà bằng container có thể làm được ở nhiều vùng trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi và trong đô thị. Việc thi công lắp đặt nhà ở container từ 15-20 ngày.. Loại thép làm container là thép chịu lực cường độ cao, chịu được muối mặn nên dù cũ đem làm nhà vẫn có thể đạt tuổi thọ tới 50 năm. Việc chế tạo nhà ở được thiết kế theo mẫu.

(Theo Báo XD)