Thị trường bất động sản 2024 được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2023 dù vẫn phải đối mặt với một số thách thức nhất định. Trong năm 2024, phân khúc bất động sản nào sẽ là điểm sáng của thị trường? Batdongsan.com.vn đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia xung quanh vấn đề này.

Những Phân Khúc Bất Động Sản “Điểm Sáng”

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , trước khi đưa ra các nhận định, đánh giá về thị trường bất động sản 2024, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes đã chia sẻ về một số phân khúc bất động sản của thị trường năm 2023. Khái quát chung, ông Chung nhấn mạnh 2023 là năm rất khó khăn với bất động sản khi rất nhiều doanh nghiệp phải rời sân chơi, số lượng môi giới bỏ nghề tăng mạnh.

Trong các phân khúc bất động sản, có 2 phân khúc phát triển ổn định trong năm 2023. Phân khúc bất động sản đầu tiên phải nhắc đến là bất động sản công nghiệp , phát triển mạnh cùng dòng vốn FDI tăng trưởng không ngừng. Thứ 2 là bất động sản nhà ở . Bắt đầu từ quý 3/2023, phân khúc bất động sản nhà ở ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở Hà Nội và TP.HCM so với hai quý đầu năm. Mức tăng trung bình đạt 15% so với năm trước.

Phân khúc bất động sản công nghiệp và bất động sản nhà ở là điểm sáng của thị trường bất động sản 2023. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Tuy nhiên, bên cạnh những phân khúc bất động sản là điểm sáng, thị trường ghi nhận sự trầm lắng ở một số phân khúc bất động sản. Phân khúc bất động sản đất nền và thấp tầng ở các thị trường tỉnh vẫn đang trong giai đoạn khó khăn với mức giá giảm từ 30- 40%. Dù giá giảm nhưng thanh khoản của thị trường yếu. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đứng yên, giao dịch trầm lắng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận một số thương vụ mua bán khách sạn, tập trung tại một số thành phố du lịch nổi tiếng như Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc SGO Homes nhấn mạnh, từ cơ sở diễn biến của thị trường trong năm 2023, trong năm 2024, phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nổi bật và sẽ là xu hướng, có sự phát triển mạnh hơn nữa, hấp lực mạnh dòng vốn đầu tư. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác Chiến lược Toàn diện, nguồn vốn FDI sẽ có một lượng không nhỏ đến từ Hoa Kỳ.

Từ thực tế làm nghề, ông Chung chia sẻ, giới đầu tư hiện rất quan tâm phân khúc bất động sản công nghiệp. Năm 2024 sẽ là 1 năm phát triển hơn nữa của phân khúc bất động sản này. “Chúng tôi ghi nhận nhiều đối tác lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kong đang dành sự quan tâm lớn cho phân khúc bất động sản công nghiệp. Với giới đầu tư đến từ nước ngoài họ luôn tìm kiếm các cơ hội M&A. Tuy nhiên, tại Hà Nội và TPHCM, giá đã tăng cao, quỹ đất khan hiếm nên cơ hội M&A hạn chế. Xu hướng thời gian tới sẽ lan tới các khu công nghiệp thuộc các tỉnh vùng ven hai đô thị trên”, ông Chung nhấn mạnh.

Phân Khúc Bất Động Sản Công Nghiệp: Ngôi Sao Của Thị Trường

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Thị Trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định phân khúc bất động sản công nghiệp đang duy trì vị thế ngôi sao dẫn đường. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của tình hình suy thoái kinh tế và biến động chính trị trên thế giới, nhưng theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư , bất động sản là lĩnh vực thu hút FDI đứng thứ hai tại Việt Nam. Một lượng không nhỏ của nguồn vốn này tìm đường đổ vào phân khúc bất động sản công nghiệp.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là phân khúc có sự bật tăng mạnh trong năm 2024. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

Bà Miền nhấn mạnh việc các cơ quan quản lý Nhà nước, các tỉnh, thành phố ban hành các cơ chế thu hút đầu tư và các chính sách mở cửa giúp hoạt động đầu tư kinh doanh trong các khu công nghiệp vẫn tiếp tục ổn định và phát triển. Do đó, tình hình thu hút đầu tư và phát triển của bất động sản công nghiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả khởi sắc

Tỷ lệ lấp đầy và giá thuê phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng bất chấp khó khăn của nền kinh tế. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 70%, riêng các tỉnh trọng điểm phía Bắc đạt 80%; các tỉnh trọng điểm phía Nam đạt 90%. Tỷ lệ lấp đầy giảm nhẹ chỉ xảy ra cục bộ tại một vài tỉnh ghi nhận nhiều nguồn cung mới có sẵn.

Giá thuê cũng tăng khoảng 20% so với kỳ trước, miền Bắc là khu vực có giá thuê tăng mạnh nhất, đạt trung bình 135 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 33% so với năm 2022. Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận mức tăng giá lớn nhất, tăng 40% lên mức 160 USD/m2/chu kỳ thuê do có thêm nguồn cung mới chất lượng cùng với sự quan tâm của các doanh nghiệp công nghệ cao. Hải Phòng tăng 30% lên 125 USD/m2/chu kỳ thuê. Tại miền Nam, giá thuê trung bình 188 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 15% so với năm 2022.

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Thị Trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục bật tăng thời gian tới do dòng vốn FDI vẫn tích cực với lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế. Đồng nghĩa lực cầu được thúc đẩy cả về chất và lượng với hàng loạt kế hoạch, thỏa thuận đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại; dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp ngày càng được cải thiện góp phần thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển. Ngoài ra, quy hoạch nhiều tỉnh,thành giai đoạn 2021-2030 đã được thông qua sẽ giải quyết phần nào các vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý cho các khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp.

Nguyễn Nam

Xem thêm