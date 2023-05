Phân khúc khách sạn sôi động

Theo báo cáo quý IV của công ty TNHH Savills, tổng nguồn cung hiện tại của thị trường khách sạn giảm 3% so với quý trước, giảm khoảng 7.150 phòng từ 47 khách sạn. Hoạt động của toàn thị trường nhìn chung tốt hơn so với quý trước, trong đó khối 3 sao đạt công suất trung bình cao nhất ở mức 68%. So với quý III/2011, công suất bình quân của thị trường tăng 11 điểm phần trăm lên 62% và giá thuê trung bình không đổi đạt 1.730.000 đồng/phòng/đêm.

Doanh thu cho mỗi phòng khách sạn toàn thị trường đạt 1.082.000 đồng trong quý IV/2011, tăng 22% so với quý trước tuy nhiên giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 khối khách sạn, doanh thu mỗi phòng của khi 3 sao tăng mạnh nhất ở mức 43%, tiếp theo là khối 4 sao tăng 17% và khối 5 sao tăng 15% so với quý trước.

Theo bà Đỗ Thu Hằng – trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Việt Nam, xét về nguồn cầu, Hà Nội đạt gần 13,5 triệu lượt khách trong năm 2011. Khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 11% so với năm 2010, trong khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 19%. Khách nội địa đến Hà Nội ước đạt 11,7 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu thị trường khách sạn dự kiến tăng trong các quý tới khi nhiều hãng hàng không quốc tế và nội địa đang xúc tiến mở đường bay mới giữa Việt Nam và Anh tuyến Hà Nội- London (Việt Nam Airlines), và các tuyến bổ sung giữa Hà Nội – Singapore (Jetstar Pacific) và Hà Nội – Doha (Qatar Airways).

Đáng chú ý, hầu hết các dự án này tập trung tại phía tây Hà Nội, huyệnTừ Liêm, cung cấp 3.400 phòng khách sạn tương lai, tương đương trên 50% tổng nguồn cung phòng. Hầu hết các khách sạn này có quy mô lớn hướng đến đối tượng khách thương gia. Trong khi các khách sạn 3 và 4 sao tập trung ở khu vực trung tâm nhằm phục vụ khách du lịch.

Dự kiến, trong năm 2012, sẽ có khoảng 1.020 phòng khách sạn dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Trong đó có 830 phòng khách sạn 5 sao và 190 phòng khách sạn 3 sao.

(Theo VnMedia)