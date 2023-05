Phân khúc văn phòng: Năm 2012 thừa cung cũng không đáng lo!

Thực tế là nguồn hàng vẫn thừa nhiều và các chủ đầu tư đang âm thầm tìm mọi cách để giữ chân khách cũ cũng như tìm khách thuê văn phòng mới. Nhìn lại năm 2011, điều này thể hiện khá rõ qua nhiều công trình tòa nhà văn phòng cao ốc. Đầu tiên là sự ảm đạm của khu vực văn phòng cho thuê thuộc Toà tháp Grand Plaza (từ tầng 10 đến tầng 27). Mặc dù được khánh thành từ giữa năm 2010, với diện tích lên tới 54 nghìn m2, nhưng đến nay, mới có 7 tầng được thuê kín, hàng chục ngàn m2 sàn của các tầng còn lại vẫn trống. BIDV Tower (194 Trần Quang Khải) khai trương từ đầu 2010, đến nay, diện tích văn phòng bỏ trống chưa có người thuê còn hàng ngàn mét vuông. Tương tự, Tòa Seabank 17 tầng (324 – Tây Sơn), dù giá thuê đã giảm xuống chỉ còn 23 USD/m2/tháng (đã gồm phí dịch vụ), nhưng hiện chỉ có 4 tầng đế làm trung tâm thương mại được thuê kín (chủ yếu là siêu thị điện máy, điện tử…), còn từ tầng 6 trở lên là khu vực văn phòng cho thuê đang… vắng như chùa bà Đanh. Và đáng lo hơn, theo phân tích của nhiều đơn vị kinh doanh cho thuê tại Việt Nam, trong vòng 2 – 3 năm tới, thị trường Hà Nội sẽ lại có thêm khoảng 1,2 triệu m2 văn phòng cho thuê gia nhập thị trường, tạo sức ép giảm giá mạnh lên phân khúc này.

Số liệu rất rõ ràng, các chủ đầu tư đang vắt óc tìm cách cắt giảm chi phí và tăng khuyến mại tối đa cho khách thuê như: Giảm tiền đặt cọc – thu hẹp tiến độ đóng tiền thuê cùng với giảm tiền thuê trong 3 – 6 tháng. Cùng với đó, những DN trong mảng này đang tỏ ra rất tỉnh táo để nhìn nhận đường ra trong ngõ cụt của thị trường. Theo ông Tiến – Giám đốc một DN kinh doanh cho thuê tại phía tây Hà Nội, thì việc thừa hàng như hiện nay và cả trong năm 2012 hoàn toàn không đáng ngại. Khi nguồn hàng ra nhiều, giá sản phẩm sẽ xuống, đó là cơ hội tiếp cận sản phẩm cho những đối tượng khách hàng trước đây chưa chịu được mức giá quá cao. Trước có thể giá thuê là 40 triệu đ/tháng, đến nay khi sản phẩm nhiều, giá khách đàm phán chỉ là 30 triệu đồng, chủ đầu tư sẽ chẳng dại gì kỳ kèo vài triệu đ/tháng để rồi mất khách và hàng của mình vẫn ế. Bởi hợp đồng thuê hầu hết đều ràng buộc sau 2 năm sẽ tăng giá 10%. Bài toán kinh tế này bất cứ chủ đầu tư tỉnh táo nào cũng nhận ra. Thêm nữa, các DN mới thành lập và phát triển thương hiệu lâu dài thường thích thuê ở các tòa cao ốc văn phòng hơn so với thuê mặt bằng thổ cư. Lý do là DN được hưởng mọi tiện ích cần thiết nhất cho văn phòng mình: An ninh, chỗ để xe, lễ tân, mạng Internet, điện thoại, truyền hình cáp, thang máy… với chi phí thấp hơn so với số tiền bỏ ra tự đầu tư các tiện ích cho văn phòng trên nền thổ cư.

Chưa kể đến, bất cứ DN nào cũng có tâm lý chuộng sự chuyên nghiệp, bề thế, tiện lợi mà các tòa cao ốc văn phòng mang lại. Tìm địa chỉ dễ dàng hơn, bộ mặt DN sang hơn vào những văn phòng trên mặt thổ cư trong ngõ, thậm chí ngách. Nên chắc chắn cao ốc văn phòng dù thừa, giá có giảm, nhưng hoàn toàn không đáng ngại vì đó là sự lựa chọn tối ưu nhất mà DN hướng tới để phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó, những cá thể kinh doanh vốn dĩ trước đây buộc phải đặt văn phòng trong ngõ sâu theo hình thức thổ cư (tại các vị trí sẽ thành trung tâm Hà Nội trong tương lai gần như Mỹ Đình, Mễ Trì, Cầu Diễn, Nam Trung Yên…) nay có điều kiện chuyển ra các cao ốc ngoài mặt đường với giá phải chăng hơn. Tiếp đó, những sản phẩm thổ cư trong ngõ (cho thuê, ở) sẽ là đích hướng tới của những người đang chịu cảnh ổ chuột (điều kiện xập xệ dưới mức tối thiểu) vì đương nhiên giá của những mặt hàng này sẽ phải giảm theo chiều giảm của thị trường.

Như vậy, khi nguồn cung văn phòng cao ốc cho thuê tăng cao trong năm 2012, thậm chí theo nhiều người là thừa vượt xa cầu, điều này hoàn toàn tốt. Bởi nguồn cung này càng nhiều, càng nhiều đối tượng khách hàng sẽ được hưởng lợi và đáp ứng nhu cầu của mình, và cơ hội này trải đều tới những Cty làm văn phòng, hộ kinh doanh cá thể, người có nhu cầu ở tại đô thị. Rõ ràng, cung cao ốc văn phòng cho thuê tăng, chẳng phải điều đáng lo. Ngược lại, hãy chờ xem điều này mang tới lợi ích cho nhiều người – và biết đâu, đây chính là một động lực đáng kể cho thị trường BĐS năm 2012. Chỉ có một điều, DN kinh doanh BĐS hãy tỉnh táo và nhìn nhận nhiều góc của vấn đề với cái nhìn tích cực để tìm đường tồn tại và phát triển ngay trong thế khó khăn nhất.

(Theo BXD)