Thị trường “chùng xuống” trong dịch bệnh

Báo cáo thị trường tháng 7/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 7, cao điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam. Chính phủ đã phải áp dụng Chỉ thị 16, tiến hành lệnh giãn cách quy mô lớn trên 19 tỉnh thành. Hoạt động giao dịch mua bán trên thị trường nhà đất phải tạm thời ngưng lại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức tiêu thụ và nguồn hàng BĐS chào bán trong tháng vừa qua.

Cụ thể, báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra, tổng lượng tin rao bán nhà đất trên cả nước trong tháng 7 giảm 22% so vơi tháng trước và gần 43% so với cùng thời điểm năm 2020. Tương tự, nhu cầu tìm mua BĐS trong tháng 7 cũng lần lượt giảm 12% và 18% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Ở những thị trường có số ca nhiễm tăng mạnh như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… nhu cầu tìm kiếm nhà đất giảm trung bình từ 33-35% so với lượt tìm mua của tháng 6, lượng tin đăng cũng giảm từ 40-50%.

Các số liệu trên phản ánh đúng thực trạng của thị trường nhà đất trong giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài và tác động của dịch bệnh với nền kinh tế chung. Tuy nhiên, các chuyên gia BĐS cho rằng, việc sụt giảm giao dịch của thị trường trong tháng 7 vừa qua là rất bình thường và sẽ không kéo dài hay gây hiện tượng tiêu cực, đóng băng BĐS.

Nhu cầu giao dịch nhà đất bị đình trệ dưới ảnh hưởng từ lệnh giãn cách xã hội kéo dài do Covid-19 bùng phát. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT của Batdongsan.com.vn cho biết, dưới ảnh hưởng của Chỉ thị 16 với việc giãn cách xã hội kéo dài trong suốt tháng 7 khiến hầu hết các hoạt động kinh tế và đầu tư đều phải tạm dừng. BĐS cũng nằm trong số các kênh đầu tư phải “đóng cửa” tạm thời. Cả chủ đầu tư và người mua nhà đều không thể tham gia hoạt động mua bán thuận lợi, việc ra hàng khó khăn kéo theo lượng sản phẩm giao dịch thiếu đa dạng, người mua khó tiếp cận nhà đất trong thời điểm kiểm soát di chuyển gắt gao. Điều này tất yếu dẫn đến lượt tìm mua nhà trong tháng 7 bị ảnh hưởng và giảm mạnh.

Ông Hiếu cho rằng, yếu tố gây ảnh hưởng đến cung – cầu của thị trường đến từ nguyên nhân chung của cả nền kinh tế chứ không xuất phát từ việc thị trường BĐS mất sức hút hay suy yếu khả năng đầu tư. Bàn về nhu cầu thì BĐS vẫn là kênh đầu tư được ưa chuộng hàng đầu và sức hấp dẫn của thị trường này vẫn rất lớn. “Cái chính là tác nhân dịch bệnh đang khiến cả bên bán và bên mua trên thị trường không có cơ hội gặp nhau, dẫn đến hoạt động giao dịch cũng như xem xét sản phẩm bị gián đoạn”.

Bật dậy mạnh mẽ sau giãn cách?

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn nhìn nhận, không loại trừ yếu tố tâm lý người mua BĐS đang nghiêng về sự an toàn, việc lựa chọn bảo tồn nguồn vốn thay vì xuống tiền đầu tư trong thời điểm dịch bệnh phức tạp là rất bình thường. Một khi thị trường khởi động trở lại, nguồn vốn dự trữ trong dân đổ vào các kênh đầu tư sẽ càng mạnh mẽ hơn và BĐS là một trong số đó.

Dẫn chứng cụ thể cho nhận định trên, các nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn qua từng giai đoạn dịch bệnh trước đây cho thấy, khi dịch bùng phát, nhu cầu tìm kiếm nhà đất luôn giảm rất mạnh, có thể nói là chạm đáy nhưng ngay khi kiểm soát được tình hình, thị trường sẽ bật tăng vô cùng mạnh mẽ, giống như lò xo bị nén sẽ tự động bung mạnh khi thị trường phục hồi.

Ví như trong đợt bùng phát dịch lần thứ 1 (tháng 4/2020) mức độ quan tâm BĐS giảm hơn 50% nhưng ngay sau khi dịch được kiểm soát vào đầu tháng 6, lượt quan tâm tăng bùng nổ lên 62%. Tương tự trong thời điểm tháng 2/2021 vừa qua, khi dịch bùng phát lần 3, nhu cầu tìm kiếm BĐS giảm 50-100% so với cuối năm 2020 thì đến đầu tháng 3, khi dịch kiểm soát thành công, mức độ quan tâm BĐS bật tăng mạnh lên đến 378%. Điều này là minh chứng rõ nhất nhu cầu dành cho BĐS vẫn vô cùng lớn.

Thị trường BĐS sẽ nhanh chóng tái khởi động và phục hồi mạnh mẽ hậu Covid-19. Ảnh minh họa

Nghiên cứu phản ứng của thị trường sau mỗi đợt bùng phát Covid-19 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, nếu trong diễn biến đợt dịch đầu tiên, nhà riêng và căn hộ chung cư là hai phân khúc có sự hồi phục nhanh và mạnh nhất, trong khi đất nền dự án và nhà phố tốc độ có phần chậm hơn thì qua đến đợt dịch thứ 2, thị trường cho thấy sự thích ứng tốt hơn, tâm lý người mua nhà và cả giới đầu tư đều vững vàng hơn. Bằng chứng là ngay sau đó, cả 5 loại hình BĐS được chào bán là chung cư, đất nền, đất dự án, nhà riêng và nhà phố đều ghi nhận mức độ hồi phục đạt đến 93% ngay sau dịch.

Phân tích về khả năng phục hồi của thị trường sau đợt dịch lần thứ 4, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, hiện nay tốc độ triển khai tiêm chủng đang tăng lên nhanh chóng giúp đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế thế giới trong nửa cuối năm. Là nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam có nhiều dư địa để tận dụng cơ hội khi sức mua toàn cầu phục hồi. Số liệu kinh tế tích cực của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là chỉ báo rõ ràng cho sức phục hồi trong một vài năm tới. Lãi suất vay mua nhà tiếp tục duy trì ở mức thấp giúp kích thích nhu cầu mua nhà.

Ngoài ra, thị trường còn nhận được rất nhiều đòn bẩy hỗ trợ sự tái khởi động thuận lợi. Hiện nay lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng tương đối ổn định ở mức 9,2-9,5% trong nửa đầu năm, đây vẫn là mức thấp nhất trong 10 năm. Theo dự kiến NHNN sẽ không nâng lãi suất năm 2021 nhằm tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng cách duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ. Vì vậy, lãi suất cho vay thế chấp sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp trong năm 2021 và có thể kéo dài sang đầu 2022, từ đó sẽ hỗ trợ kích cầu BĐS. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường BĐS tăng trưởng trong tương lai. Chính phủ đang có các động thái quyết liệt hơn thúc đẩy đầu tư công trong nửa cuối 2021, đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy nền kinh tế hồi phục. Các yếu tố này bên cạnh việc xem xét gói kích cầu kinh tế của Chính phủ sẽ là lực đẩy giúp nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng sớm phục hồi sau dịch.

Phương Uyên