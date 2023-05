Phí dịch vụ chung cư: Khi "ông nói gà, bà nói vịt"

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị lên Bộ Xây dựng cho phép Hà Nội công bố đơn giá dịch vụ nhà chung cư thay cho việc ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư. Tuy nhiên, theo UBND TP Hà Nội việc công bố giá trần trước đó chỉ để “tham chiếu” và đơn giá dịch vụ chung cư sắp tới, nếu được Bộ đồng ý, cũng chỉ mang tính chất “tham khảo”. Trong khi đó dân lại mong chờ một quyết định có tính cụ thể, rõ ràng.

Cố tình hiểu sai

Theo UBND TP Hà Nội, một trong những nguyên nhân gây ra những vụ tranh chấp trong quá trình sử dụng dịch vụ nhà chung cư thời gian gần đây là do “nhiều bên đã cố tình hiểu sai nội dung và cho rằng đây là giá cao nhất được thu đối với dịch vụ nhà chung cư và quyết định của UBND thành phố về giá dịch vụ chung cư là bắt buộc áp dụng”. UBND TP Hà Nội giải thích, việc ban hành Quyết định công bố giá dịch vụ nhà chung cư để cung cấp thông tin, cũng như hướng dẫn cho người dân, đơn vị quản lý tham chiếu về các mức giá dịch vụ chung cư phổ biến và cách thức xây dựng giá dịch vụ làm cơ sở để các bên liên quan thương thảo và tự quyết định.

Người dân tòa nhà Goldenwestlake (151 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội) đang phản đối việc Công ty quản lý Leonidas Thông báo bán chỗ đỗ xe tầng hầm B1. Ảnh: Nam Sương

Tuy nhiên, sau gần một năm thực hiện quyết định trên, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội nhận thấy, do tính chất của dịch vụ nhà chung cư rất đa dạng về tần suất, chất lượng và phụ thuộc vào đặc điểm từng dự án, vì vậy không thể xây dựng được giá tất cả các loại dịch vụ. Hơn thế, quan hệ giữa người sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ là quan hệ dân sự, giao dịch theo thỏa thuận nên việc nhà nước quy định cứng để áp dụng là chưa phù hợp với thực tiễn sử dụng và quản lý.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên cũng như hạn chế việc tranh chấp giữa các bên, từng bước minh bạch hóa việc quản lý dịch vụ nhà chung cư theo hướng thị trường, thành phố Hà Nội đã kiến nghị với Bộ Xây dựng: Công bố đơn giá dịch vụ nhà chung cư thay cho việc ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư. Đơn giá dịch vụ này không phải quy định cứng mà là cơ sở để “các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các hộ dân và các đơn vị, cá nhân có liên quan tham khảo, thương thảo và quyết định”.

Mỗi loại chung cư một đơn giá

Qua tìm hiểu dư luận dân chúng sống tại các chung cư như: Keangnam, The Manor, Kinh Đô 93 Lò Đúc… mâu thuẫn không hẳn bắt nguồn từ chuyện đắt hay rẻ, dưới trần giá hay vượt, mà chủ yếu do sự không cân bằng giữa chất lượng dịch vụ chung cư với số tiền mà người dân phải đóng mỗi tháng. Người dân tại các khu chung cư cũng đưa ra mong muốn nhà nước sẽ xây dựng mức giá dịch vụ cụ thể cho từng loại hình chung cư.

Bà Nguyễn Nhung Hạnh, Ban đại diện lâm thời khu dân cư The Manor bức xúc cho biết, hiện mức phí dịch vụ mà các hộ phải đóng tại đây là 10.000 đồng/m2/tháng (cao hơn mức “trần” 4.000 đồng), tiền gửi xe ôtô cũng trên 800.000 đồng/tháng, người dân hiện không quá bức xúc về khoản này vì họ cũng hiểu loại nhà mà mình đang ở khác nhiều so với nhà tái định cư, nhà ở xã hội… nhưng chủ đầu tư và đơn vị quản lý tòa nhà phải công khai minh bạch, có sự thỏa thuận rõ ràng với khách hàng. “Tôi ủng hộ bỏ trần giá dịch vụ chung cư nếu đưa ra được các đơn giá cụ thể cho từng loại nhà”, bà Hạnh nói. Cũng theo vị đại diện này, cư dân The Manor đã gửi kiến nghị lên chính quyền sẽ chỉ đóng 7.000 đồng/m2/tháng nếu đơn vị quản lý chung cư cao cấp này không đáp ứng các yêu cầu của dân, trong đó, đặc biệt là chuyện “sổ đỏ”, 5 năm trôi qua, chưa hộ dân nào ở đây được cấp “sổ đỏ”. Việc tổ chức hội nghị chung cư để bầu ban quản trị chính thức cũng chưa bao giờ được tiến hành.

Cùng ý kiến trên, bà Phan Minh Thúy, Trưởng ban đại diện lâm thời dân cư tòa nhà Kinh Đô 93 Lò Đúc cũng cho rằng, nên có mức giá dịch vụ cụ thể cho từng loại hình chung cư để tránh những lộn xộn, tranh chấp quyền lợi không đáng có giữa người dân và chủ đầu tư. Tòa nhà Kinh Đô này gần đây luôn làm nóng mặt báo về chuyện phí dịch vụ. Người dân tố chủ đầu tư thu phí không đồng nhất, hoặc cao hơn rất nhiều so với tòa chung cư cao cấp hơn. Theo bà Thúy, phí gửi ôtô ở đây có thể lên đến 1,8 triệu đồng/tháng (Keang nam là 850.000 đồng), phí dịch vụ có 2 mức là 300.000 đồng/tháng và 450.000 đồng/tháng tùy theo diện tích sàn.

Chính quyền muốn đưa đơn giá dịch vụ để các bên liên quan “tham khảo”, người dân thì mong có quy định cụ thể về đơn giá cho từng loại nhà chung cư. Nhưng việc đưa ra đơn giá cho từng loại nhà chung cư cũng không phải dễ bởi hiện nay chưa có tiêu chí để xác định các loại nhà chung cư. Do đó, việc giữ nguyên mức trần hay thay thế bằng đơn giá dịch vụ nhà chung cư thì tác dụng của nó cũng chỉ dừng lại ở ý muốn của thành phố Hà Nội là “để tham khảo”. Và việc tranh chấp tại các nhà chung cư vẫn là câu chuyện dài tập không lời kết.

(Theo Giadinh.net)