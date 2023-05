Phí dịch vụ không hợp lý, chung cư cao cấp sẽ mất dần giá trị

Nhiều người dân Hà Nội đã không tiếc tiền bỏ cả chục tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư cao cấp những mong được tận hưởng cuộc sống tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, trái với mong đợi, nhiều chung cư đã xuống cấp.

Nỗi lòng người mua chung cư cao cấp

Vài năm trước, chung cư The Manor (Mỹ Đình, Hà Nội) là một trong những tổ hợp chung cư hiện đại nhất Hà Nội. Cảnh quan đẹp, các khu vực dịch vụ tiện ích như bể bơi, khu vui chơi, siêu thị, nhà hàng được quy hoạch hợp lý. Để được sở hữu căn hộ trong khu chung cư này đã từng là niềm mơ ước của nhiều gia đình.

Sau 5 năm đưa vào sử dụng cùng với thời gian khu chung cư này cũng đã bắt đầu xuống cấp. Điều đáng nói, do xảy ra nhiều tranh chấp của các cư dân và chủ đầu tư việc bảo trì, bảo dưỡng các công trình, hạng mục công cộng gần như không được quan tâm. Chính vì vậy, đẳng cấp khu chung cư này đang dần bị mất đi.

Một cư dân The Manor cho biết, sau khi người dân chung cư này nhất quyết phản đối việc thu nhiều khoản phí bất hợp lý chủ đầu tư buộc phải dừng thu phí. Tuy nhiên, đồng nghĩ việc giảm phí thì chủ đầu tư cắt giảm các công trình công cộng. Bể bơi gần như không hoạt động, đèn đường cả khu vực chung cư cắt giảm bớt, các khu vực chung không sạch sẽ đặc biệt việc tu dưỡng các khu vực công cộng cũng không còn được coi trọng.

“Năm 2007, gia đình tôi đã mua căn hộ với giá 5 tỷ đồng/căn. So với các khu chung cư khác thì việc sinh sống chung cư The Manor rất tốt bởi chưa chung cư nào có không gian sống tuyệt vời như The Manor, cảnh quan cây cối, sân chơi cho trẻ con rất lý tưởng… Tuy nhiên, sau dịch vụ công cộng cắt giảm đặc biệt là bể bơi khiến cho chung cư mất dần giá trị. Thêm vào đó, việc đấu tranh với chủ đầu tư trong một thời gian dài đã làm cho mọi người thực sự mệt mỏi và căng thẳng” vị này cho biết.

Cư dân không đóng phí vì vậy chủ đầu tư không chi phí để vận hành bể bơi

Tình trạng này không chỉ xảy ra tại chung cư bậc nhất của Hà Nội mà mới đấy người dân sống chung cư Keangnam Vina cũng tiếp tục đối mặt với nguy cơ này do bất đồng với chủ đầu tư.

Hãy khoan bình luận việc “ai không xứng với ai” mà nhìn nhận ở góc độ khách quan nhiều người cho rằng, một công trình với nhiều kỷ lục, hiện đại nhất Việt Nam như Keangnam Vina rồi cũng sẽ có kết cục chẳng khác gì The Manor khi mà người dân và chủ đầu tư không hợp tác để đưa ra phương án vận hành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Anh Nguyễn Hải Thanh – cư dân sống tại chung cư Keangnam cho biết, các chung cư Việt Nam đa phần sau khi bàn giao cho người dân chủ đầu tư hầu như không quan tâm mà phó mặc cho ban quản lý. Vì vậy việc xuống cấp diễn ra rất nhanh chóng. Các chung cư cao cấp cũng không phải là một ngoại lệ.

Hiện khu chung cư Keangnam có rất nhiều hạng mục công cộng như đường xá, cây xanh, chiếu sáng, phòng tập, sân chơi, bể bởi, sân tennis… vì vậy công việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phải thường xuyên được thực hiện. Nếu không làm đều đặn, chỉ vài năm nữa các hạng mục xuống cấp thì giá trị chung cư mất dần và người thiệt hại nhiều nhất vẫn là các cư dân.

Theo anh Thanh, kể cả trong trường hợp cả người dân và chủ đầu tư đồng thuận thay ban quản trị mới thì liệu với sự cắt giảm phí dịch vụ Ban quản lý tòa nhà mới có đảm đương được nhiệm vụ vận hành tòa nhà một cách đúng quy chuẩn. Liệu rằng sau 5 hay 10 năm nữa, các cư dân Keangnam có phải nhìn thấy bể bơi không được cấp nước, cây cối héo do không suy trì chăm sóc, thang máy trục trặc…Điều này cũng là điều mà nhiều người dân sống ở Keangnam lo ngại hơn cả.

Mất 1 đồng còn hơn phải tốn 20 đồng

Đa phần nhiều người dân Việt Nam sinh sống tại các khu chung cư ít quan tâm đến vận hành bảo trì tòa nhà bởi họ cho rằng đó là trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý. Thậm chí, khi tòa nhà xuống cấp công trình công cộng hư hỏng việc hô hào người dân đóng tiền để sửa chữa là khá vất vả với chủ đầu tư.

Ví như một con đường xây dựng xong nếu chỉ khai thác không bảo trì, bảo dưỡng thì đương nhiên công trình bị xuống cấp. Nhiều chuyên gia khuyến cáo, nếu bỏ 1 đồng bảo trì đúng lúc thì sau này tránh phải mấy 20 đồng. Từ đó có thể thấy xác định việc bảo trì cho công trình, tòa nhà là rất quan trọng.

Từ thực tế diễn ra tại chung cư The Manor, Keangnam Vina cho thấy, để các tòa chung cư cao cấp không bị xuống cấp, mất giá thì điều cần nhất đó là những cái bắt tay từ nhiều phía.

Để làm được điều này cả chủ đầu tư, Ban quản lý và người dân đều cần phải thống nhất được mức phí hợp lý mà đại bộ phận người dân chấp nhận.

Tuy nhiên, mức phí cũng phải đủ để cho chủ đầu tư bù đắp các chi phí cho việc vận hành tòa nhà tránh việc phải cắt giảm bớt các dịch vụ công cộng của tòa nhà.

Bởi việc cắt giảm dịch vụ tiện ích sẽ đồng nghĩa việc đẳng cấp chung cư mất dần và chắc chắn chẳng cư dân nào mong muốn bỏ cả chục tỷ đồng ra mua căn hộ nhưng đẳng cấp và môi trường sống lại không được như kỳ vọng.

(Theo VnMedia)