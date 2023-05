Phí trước bạ nhà đất có nên theo giá thị trường?

Lệ phí trước bạ thấp sẽ khuyến khích người dân mua bán, chuyển nhượng nhà, đất hợp pháp. Trong ảnh: người dân công chứng hợp đồng mua nhà tại Phòng Công chứng số 6, Tp.HCM – Ảnh: Ngọc Hà

Nhiều ý kiến băn khoăn vì theo cách tính này thì người dân phải đóng lệ phí trước bạ cao hơn nhiều lần so với hiện tại.

Theo Cục Thuế Tp.HCM, có rất nhiều trường hợp giá chuyển nhượng nhà, đất trong thực tế (thể hiện trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng) cao hơn rất nhiều so với giá nhà, đất tính lệ phí trước bạ (giá do UBND TP ban hành hằng năm). Nếu vẫn áp giá nhà, đất do UBND TP ban hành để tính lệ phí trước bạ sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước rất lớn.

Thu theo giá cao

Trong dự thảo lấy ý kiến của các sở, ngành, Cục Thuế TP đề xuất giá nhà, đất tính lệ phí trước bạ phân thành ba trường hợp. Người dân được cấp chủ quyền nhà, đất (kể cả đất ngoài hạn mức) thì đóng lệ phí trước bạ theo giá UBND TP ban hành hằng năm.

Trường hợp Nhà nước giao đất thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc đất được các cơ quan chức năng thẩm định giá, thì tính lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá hoặc giá thị trường.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá nhà, đất ghi trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc hóa đơn nhưng không thấp hơn giá do UBND TP ban hành.

Thực tế trước khi có đề xuất trên, một số chi cục thuế thuộc quận 8, Phú Nhuận đã thu lệ phí trước bạ nhà, đất của người dân theo giá hợp đồng chuyển nhượng, Chi cục Thuế quận Gò Vấp thu lệ phí trước bạ theo giá nhà, đất trúng đấu giá, Chi cục Thuế quận 5 thu trước bạ trong trường hợp góp vốn mua nhà, đất hình thành trong tương lai qua sàn giao dịch bất động sản bằng giá ghi trên hóa đơn…

Mỗi trường hợp mua, bán nhà đất, mức lệ phí trước bạ trên cao hơn hàng chục triệu đồng so với mức lệ phí tính theo giá nhà, đất quy định. Tuy Cục Thuế TP đã có công văn hướng dẫn phải thu lệ phí trước bạ theo giá quy định, nhưng một số chi cục thuế vẫn chưa hoàn tiền cho người dân.

Trái quy định

Sở Tài chính cho rằng đề xuất thu lệ phí trước bạ nhà, đất theo giá thị trường là trái quy định của nguyên tắc "giá tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành" quy định tại thông tư 124 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Sở Tài chính yêu cầu Cục Thuế TP xin ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình UBND TP nội dung trên.

Sở Tư pháp thì cho rằng Cục Thuế TP không nên trình UBND TP đề xuất này. Theo Sở Tư pháp, Luật đất đai năm 2003 quy định giá đất do UBND TP ban hành hằng năm làm căn cứ tính lệ phí trước bạ. Quyết định 82 năm 2011 ban hành bảng giá đất năm 2012 của UBND Tp.HCM cũng khẳng định bảng giá này dùng làm căn cứ để thu lệ phí trước bạ.

Hơn nữa, nguyên tắc "giá tính lệ phí trước bạ không thấp hơn giá do UBND TP ban hành" mà Cục Thuế đề xuất quy định trong thông tư số 68 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ, nhưng thông tư này đã hết hiệu lực từ tháng 9/2011.

TS Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, cho rằng lệ phí trước bạ chỉ là chi phí đăng ký quyền sở hữu tài sản của người dân đối với Nhà nước. Vì vậy, cần thu thấp để khuyến khích người dân đăng ký, mua bán nhà, đất hợp pháp.

(Theo Tuổi Trẻ)