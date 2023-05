Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Bất động sản đang ấm lên

Cũng theo Phó thủ tướng, năm 2013 có thể nói là năm “đáy” của khủng hoảng kinh tế, nền kinh tế tuy gặp khó khăn nhưng từng bước đi ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn và điều này phụ thuộc nhiều vào chính sách điều hành, do vậy, cần phải thận trọng hơn nữa.

Đối với ngành xây dựng năm 2013 đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước, là lĩnh vực quan trọng. Trong năm qua, ngành xây dựng có nhiều đóng góp đáng kể vào việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.



Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng tổng giá trị sản xuất của ngành đạt 770.410 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng tới 7% so với năm 2012. Tỷ lệ đô thị hóa tiếp tục tăng và đạt 33,47% tăng 1,02% so với năm 2012. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm qua tăng 0,6% đạt mức 19,6%, đã có khoảng 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội được xây dựng tương đương đáp ứng khoảng 20.000 căn hộ. Quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%.

Năm 2013 cũng được xem là năm bận rộn của ngành xây dựng trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Với hàng loạt các văn bản được ban hành, nhằm xây dựng một chính sách quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng nói chung và bất động sản nói riêng theo hướng đồng bộ, phát triển bền vững.

Năm 2013, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện trình Quốc hội, Chính phủ 17 dự án, đề án, văn bản QPPL, bao gồm: 03 dự án Luật và 01 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, 03 dự thảo Nghị định và 10 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm, Chính phủ đã ban hành 09 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định, Bộ ban hành theo thẩm quyền 22 Thông tư.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong năm qua việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cũng đã thấy rõ dấu ấn của Bộ Xây dựng, các địa phương,…từ việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho tới gỡ khó cho các dự án,…Đặc biệt là đối với việc phát triển nhà xã hội, thực hiện hàng loạt các chương trình nhà ở, đưa ra các giải pháp tạo nguồn cung cho nhà xã hội, gây dựng niềm tin cho người mua nhà.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, năm 2013 Hiện nay trên địa bàn toàn quốc có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn, trong đó có 85 dự án nhà xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô gần 52000 căn tổng mức đầu tư khoảng 23.822 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có 15 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng mới. Trong năm 2013 các chủ đầu tư đã tiếp nhận 6.018 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, đã ký hợp đồng bán 1.050 căn hộ nhà ở xã hội, số còn lại đang tiếp tục triển khai ký hợp đồng.

Năm 2013, thị trường bất động sản tuy có nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, cơ cấu hàng hóa đã được điều chỉnh sát với nhu cầu thị trường, đã có 57 dự án chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà xã hội, với quy mô gần 35000 căn.

Bên cạnh đó, giá nhà ở đã giảm nhiều so với thời điểm sốt giá giai đoạn 2008-2010, hầu hết các dự án đã giảm từ 10%-30%, nhiều dự án giá giảm tới 50%, trở về giá tương đương thời điểm 2006, do đó có lợi cho người mua. Lượng giao dịch tăng dần lên ở những tháng cuối năm, tồn kho BĐS giảm khoảng 26,5% so với năm ngoái, tuy nhiên, giá trị tồn kho vẫn ở mức cao còn lại 94.458 tỷ đồng.

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đĩnh Dũng cũng đã có đánh giá, thị trường bất động sản vào những tháng cuối năm 2013 đã ấm dần lên, thể hiện qua lượng giao dịch tăng nhiều so với những tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung, nhiều dự án dở dang tiếp tục được triển khai và mở bán, niềm tin của khách hàng vào thị trường đang dần được hồi phục.

Tuy trong năm qua, ngành xây dựng đã có những thành quả đột phá, tuy nhiên, vẫn còn đó những bất cấp mà theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cần giải quyết. Đó là vấn đề hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, tồn khi còn lớn, lãng phí trong xây dựn,…

Trọng tâm 2014 cần thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ có 9 nhóm giải pháp, trong đó cần tập trung cao độ vào xây dựng quy phạm pháp luật như Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng,…trình Quốc hội trong năm bay.

Không chỉ triển khai tốt gói tín dụng 30.000 tỷ cho vay ưu đãi trong lĩnh vực nhà ở xã hội, mà cần có những gói tín dụng cho vay nhà ở thương mại, đồng thời gỡ vướng cho gói 30.000 tỷ. Ngành xây dựng cũng cần chú trọng đến nguồn lực trong nước, tránh tình trạng biến chúng ta là thị trường các DN quốc tế.