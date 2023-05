Phú Quốc sẽ kiên quyết thu hồi dự án treo

Các dự án đều có cơ quan chuyên môn thẩm định Là người từng giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và tham gia ký duyệt chủ trương cấp phép một số dự án đầu tư tại đảo Phú Quốc, ông Bùi Ngọc Sương – phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ – nói: Tôi không có bản kết luận của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề liên quan tới việc cấp phép và triển khai các dự án đầu tư ở Phú Quốc. Nhưng tôi biết việc cấp phép đầu tư là do các cơ quan tham mưu từ huyện, Ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch – đầu tư thẩm định và có ý kiến, sau đó UBND tỉnh Kiên Giang mới ký chấp thuận chủ trương. Vậy lỗi ở đây là do việc thẩm định dự án của các cơ quan tham mưu? Nói vậy thì oan cho anh em. Thực tế có một vài dự án ở Phú Quốc do cơ quan tham mưu thời điểm đó xác định không kỹ năng lực tài chính của nhà đầu tư nên mới có chuyện nhiều dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư rồi nhưng năng lực tài chính của nhà đầu tư kém, dự án để đó nhiều năm không triển khai gì cả. Còn chuyện Thanh tra Chính phủ xác định có dự án sau cấp chồng lên dự án trước? Không có chuyện cấp chồng dự án. Chỉ có việc chồng lấn ranh giới đất giao dự án giữa nhà đầu tư này với nhà đầu tư khác. Cụ thể là có việc chấp thuận dự án 10ha tại Bãi Thơm để xây dựng trường đào tạo nghiệp vụ du lịch và khu du lịch nghỉ dưỡng của nhà đầu tư người Úc trùng với một dự án khác? Từng dự án cụ thể tôi không nhớ hết được nhưng như tôi đã nói, chỉ có chuyện chồng lấn ranh giới đất giao cho nhà đầu tư thôi.