Phí chung cư: Mỗi nơi một kiểu

Cho đến thời điểm hiện nay, Tp.HCM vẫn chưa có một quy định nào về mức trần thu phí quản lý đối với căn hộ chung cư. Do thiếu vắng một quy định chung cho cả thành phố nên xảy ra tình trạng mỗi chung cư thu mỗi kiểu và theo khung giá rất khác nhau. Chính vì vậy, dễ hiểu vì sao tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân trong các tòa nhà chung cư diễn ra triền miên và không có điểm dừng.

Chung cư Saigon Pearl có mức thu phí vào loại cao nhất ở Tp.HCM. Ảnh: Quỳnh Mai

Vụ tranh chấp mới nhất diễn ra tại tháp Ruby 1, chung cư cao cấp Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), Tp.HCM liên quan đến phí quản lý và bảo trì. Mức phí quản lý ở chung cư nay được quy định là 17.000 đồng/m2/tháng đối với các trường hợp đóng một lần cho cả năm, trường hợp đóng theo tháng là 17.800 đồng/m2/tháng. Trong khi khúc mắc giữa các bên chưa được xử lý thì chủ đầu tư cắt nước đối với một số căn hộ. Theo tính toán của một số cư dân sinh sống trong chung cư Saigon Pearl, nếu đóng đầy đủ phí quản lý theo quy định của chủ đầu tư thì số tiền hằng tháng lên đến vài triệu đồng, tương đương với việc đi thuê một căn hộ bên ngoài.

Ở Phú Mỹ Hưng, có tổng cộng 81 khu phố bao gồm các loại nhà phố, biệt thự và chung cư. Ứng với từng khu phố sẽ có một mức phí quản lý khác nhau. Phí quản lý được cấu thành từ danh sách dịch vụ cung cấp cho từng khu. Riêng đối với các khu chung cư, mức thu phí phổ biến trong khoảng từ 7.000 – 9.000 đồng/m2/tháng. Phí quản lý chung cư bên ngoài các khu phố được coi là cao cấp có phần mềm hơn. Chẳng hạn chung cư Đất Phương Nam có mức phí quản lý là 5.600 đồng/m2/tháng.

Với mức thu này, căn hộ 140m2 hằng tháng chỉ phải đóng dưới 1 triệu đồng. Ghi nhận thực tế tại một số khu chung cư khác trên địa bàn Tp.HCM, phí quản lý đối với chung cư được xem là cao cấp nằm trong khoảng từ 5.000 – 9.000 đồng/m2. Trong các chung cư tái định cư, mức phí quản lý chỉ từ khoảng 2.000 – 3.000 đồng/m2. Mức phí quản lý của các chung cư hiện nay nhìn chung là theo khá sát với so với mức trần phí quản lý chung cư đưa ra trong các dự thảo trước đây, ngoại trừ một vài chung cư có mức thu phí cao đột biến so với mặt bằng chung.

Trong dự thảo trước đây, phí quản lý chung cư hạng nhất là 8.000 đồng/m2, hạng nhì tối đa 7.000 đồng/m2, hạng ba không quá 6.000 đồng/m2 và hạng tư không quá 5.000 đồng/m2; nhà chung cư thuộc diện nhà ở xã hội, nhà công vụ, chung cư cũ tối đa 1.000 đồng/m2. Về mô hình quản lý, đại đa số các chung cư trên địa bàn thành phố hiện nay đều đã có ban quản lý gồm đại diện người dân và chủ đầu tư. Tuy nhiên, ở một số chung cư áp dụng mô hình quản lý bằng Cty độc lập do chủ đầu tư hoặc do ban quản trị chung cư (do dân bầu có đại diện người dân và chủ đầu tư) thuê.

Mức trần phí quản lý chung cư: Liệu có nên?

Theo thông tin mà chúng tôi có được, các Nước mắt Thục Phi cơ quan chức năng sẽ xem xét đến phương án không ban hành mức trần phí quản lý chung cư trên địa bàn thành phố; bởi phí quản lý chung cư là quan hệ dân sự giữa chủ đầu tư các chung cư và các cư dân sống trong chung cư. Mức trần quản lý chung cư có thể đưa vào trong hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận giữa 2 bên. Vì vậy, Nhà nước không can thiệp vào quan hệ dân sự theo thỏa thuận tự nguyện của 2 bên.

Một nguyên nhân khác dẫn đến việc sẽ không có quy định mức trần về phí quản lý chung cư, đó là mức phí chung cư trong các dự thảo trước đây dựa trên hạng chung cư mà việc phân hạng căn hộ chung cư vẫn còn không ít tranh cãi.

Theo cách phân hạng đưa ra trong các dự thảo trước đây, nhà chung cư hạng 1 (cao cấp) có chất lượng sử dụng cao nhất, đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ hoàn hảo; nhà chung cư hạng 2 có chất lượng sử dụng cao, đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý đạt mức độ tương đối hoàn hảo; nhà chung cư hạng 3 có chất lượng sử dụng khá cao, đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ khá; và nhà chung cư hạng 4 có chất lượng sử dụng trung bình, đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. Nhìn chung các tiêu chuẩn phân hạng chung cư còn khá chung chung, dễ dẫn đến những tranh cãi trong việc phân hạng chung cư.

(Theo LĐO)